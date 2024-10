También se anunció, detalló Camacho, una suscripción de bonos; es decir, que se va a permitir canalizar recursos para que las entidades locales puedan adquirir saldos de vivienda que no se han podido vender en el mercado a fin de que la hoja de balance de las compañías e instituciones en torno a este sector puedan tener liquidez. Esto, con el objetivo de destrabar los recursos que quedaron atrapados con el colapso del sector inmobiliario.

“A inicios de esta semana, las autoridades pidieron a los principales bancos comerciales a generar un recorte en las tasas de interés que se cobran sobre los créditos hipotecarios que ya estén contratados. Esto busca aliviar la carga financiera en el cumplimiento de estas obligaciones en procura de dinamizar e incrementar el ingreso disponible de los hogares, tratando de materializar un aumento en la demanda interna del país”, añadió Camacho.

El sector inmobiliario ha estado en el ojo de la tormenta desde hace varios meses. ¿Cuándo se originó el problema? Después de la crisis del 2008, el país asiático implementó medidas para impulsar su crecimiento de mediano plazo. Uno de los sectores que no se benefició fue el inmobiliario, explicó Andrés Valqui, economista senior y especialista macro del Instituto Peruano de Economía (IPE). Así, las empresas dedicadas a este rubro comenzaron a endeudarse para poder financiar nuevos proyectos hasta que se llegó al sobre-endeudamiento. Las consecuencias se ven hasta hoy.

Más allá del sector inmobiliario, el paquete de medidas incorpora también otras medidas relacionadas a brindar mayor liquidez. Por ejemplo, se redujeron los requerimientos de encaje y no se descartan recortes adicionales de entre 25 puntos básicos a 50 puntos básicos de la tasa de interés, aseguró Hugo Perea, economista jefe del BBVA Research, “Se piensa que es un paquete robusto y, si esto funciona, China podría garantizar una tasa de crecimiento como la que tiene de objetivo [5%]”, detalló.

Asimismo, se ha recortado la tasa de créditos hipotecarios existente. “Si tienes un crédito y pagas una tasa, esta bajará en 50 puntos básicos, eso es lo que se está decretando. También los requerimientos para comprar segunda vivienda, pues la cuota inicial se ha reducido”, añadió.

Por otro lado, Mario Guerrero, gerente de Estrategia de Inversiones de Scotia Wealth Management Perú de Scotiabank, resaltó que las medidas anunciadas por el gobierno chino suelen darse en setiembre y octubre, meses de celebración del Partido Comunista, cuando se revisan los planes quinquenales para el país. A su juicio, este último paquete es el más significativo desde las medidas tomadas durante la pandemia en China y ha generado una reacción también importante en los mercados.

¿Por qué se dieron las medidas?

Según Valqui, a pesar de que en la primera parte del año la economía de China creció un 5,3% y 4,7% en el primer y segundo trimestre respectivamente, se espera que en el tercer y cuarto trimestre los crecimientos sean inferiores. Así, no se cumpliría el 5% de crecimiento que estiman en dicho país.

Guerrero anotó que no es que la economía china haya estado en una situación económica muy difícil, pero había signos de preocupación. Si bien estos no eran del lado del crecimiento, sí lo eran por el de otros indicadores que se mostraron con una desaceleración un poco más marcada, como las ventas retail y los problemas del sector inmobiliario.

“Eso se reflejaba en los mercados financieros, con descensos de las bolsas de valores chinas y también con un comportamiento como consecuencia de ese sentimiento de cautela de los inversores con mayor refugio en bonos. De hecho, los rendimientos de los bonos, hasta antes de esas medidas, habían alcanzado su nivel mínimo histórico, lo que refleja que, efectivamente, había un sentimiento de incertidumbre y de refugio de inversionistas en bonos chinos”, explicó.

Para el representante de Credicorp Capital, hay tres puntos iniciales, el primero es que la economía china ha estado enfrentando retos estructurales desde el 2022.

“La economía china tiene excesos de capacidad, a diferencia de lo que podríamos observar en un país latinoamericano, donde hay faltantes de infraestructura. Esto termina siendo problemático si esa acumulación de capital se hizo apalancada, porque si no se puede usar esa infraestructura, la inversión no se puede rentabilizar”, explicó.

El segundo punto se relaciona con el envejecimiento de la población. Aunque China sigue teniendo una población en edad de trabajar importante, el hecho de que se haya alcanzado un pico de población hace dos años significa que la capacidad de consumo interno no necesariamente es lo suficientemente robusta para alcanzar los objetivos de crecimiento del país.

Un tercer punto está relacionado con el conflicto que hay con Occidente, añadió Camacho. “Hay tensiones con el sector tecnológico, bien sean estas expresadas en el acceso a semiconductores o a las máquinas para fabricarlos, o en productos como los vehículos eléctricos que han sido noticia recientemente tanto en China como en Estados Unidos y Europa. Ese es el marco que ha generado serias limitaciones al crecimiento económico en Estados Unidos y, en respuesta a esa coyuntura, es que las autoridades del Partido Comunista lanzaron estas estrategias”, afirmó.

Reacciones

Un hecho que resalta Camacho es que la decisión de las autoridades económicas en China se da justo después de que la Reserva Federal (FED) iniciara su ciclo de recortes pues, de alguna manera, aunque los datos de actividad económica venían sistemáticamente sorprendiendo a la baja desde hace un par de meses, solo hasta que la FED apostó por una postura expansiva, las autoridades chinas hicieron lo propio.

“Esto va a terminar siendo importante para entender el momento en el que se hace, porque con toda la capacidad manufacturera que tiene China, no alcanza a tener la sofisticación financiera como para que un movimiento como el que acaba de hacer no hubiese generado una reacción adversa de no haber sido porque la FED estaba en un ciclo ya abiertamente acomodaticio [se refiere a una política monetaria que busca adaptarse a las condiciones económicas actuales evitando riesgos a futuro]”, sostuvo Camacho. Y es que, para el especialista, los mercados no hubiesen reaccionado positivamente si las decisiones anunciadas por China se hubieran dado con una FED quieta.

Así, la primera reacción ante la decisión de China, es de optimismo, agregó Camacho. “Si la primera economía del mundo se acercaba a los US$ 2.700 la onza, creciendo un 15% en el último trimestre.el mundo, que es China, se mueve en la misma dirección, hay más elementos para esperar que la liquidez global mejore”, señaló.

Según Perea, desde que se anunciaron las medidas a la fecha, el CSI 300 -índice bursátil de las 300 principales acciones negociadas en la Bolsa de Shanghai y la Bolsa de Shenzhen- ha subido alrededor de 19% y solo ayer subió 8,5%. “Vamos a ver este tipo de cosas de soporte por el lado financiero. En lo que todavía hay un poco de duda es si esa mejora en la parte financiera se va a ver rápidamente en el sector real de la economía. Nuestro equipo piensa que va a tomar un tiempo, pero, hasta ahora, los mercados lo han asimilado bien”, dijo.

Impacto sobre los metales

Camacho explicó que el activo de inversión más grande del planeta es el sector inmobiliario chino y, gracias a la caída del precio de la vivienda y todos los problemas que han experimentado, muchos de los recursos que facilitaban la liquidez global están atrapados en ese segmento.

Con ello, si estas medidas llegan a tener éxito para contener la caída en el precio de las viviendas y, de alguna manera incentivar este sector, la liquidez global tendería a crecer. Los primeros en reaccionar son los precios de los activos financieros y, detrás de ese movimiento, los mercados emergentes pueden ver un movimiento similar asociado al precio de materias primas.

“Hemos visto que la cotización del cobre sería otro de los elementos importantes para destacar como reacciones o movimientos concretos a este tipo de anuncios, y eso debe complementarse teniendo claro que las medidas adoptadas hoy van a poder evaluarse como exitosas o no en un plazo de un año a 18 meses”, agregó.

En tanto, Guerrero, explicó cómo para el mundo -y ahí China tiene un peso muy potente- lo más importante son los precios de los ‘commodities’, principalmente de los metales y, dentro de ellos, el cobre, que relaja un impacto favorable para la economía peruana.

“El precio del cobre ha subido 12% desde el 12 de setiembre y en el trimestre un 2,5%. Parece no tan significativo, pero en realidad ha hecho una especia de ‘U’, porque se venía desacelerando por la apatía que mostraban los indicadores chinos. Pero, a raíz de esta medida de estímulo, ha dado la vuelta y ha mostrado en este mes una subida. El cobre mantiene un escenario alcista para el mediano plazo, favorable para la economía peruana”, explicó Guerrero.

Además del cobre, el acero ha registrado un 22% de subida desde el mínimo que alcanzó el 15 de agosto y en el último trimestre creció 3,5%. En ambos casos se trata de metales vinculados a la actividad industrial y su comportamiento de precios es favorable. Ello, aseguró Guerrero, anticipa que los números de la economía global van en línea con los escenarios que se manejaban, dando buenas señales para el crecimiento global en el futuro.

Esto se complementa con el precio del oro que sigue en marcando un récord y se acercaba a los US$ 2.700 la onza, creciendo un 15% en el último trimestre (julio - agosto - setiembre).

“Vemos a nuestros dos principales productos de exportación, el oro y el cobre, con muy buen desempeño en el tercer trimestre y el cobre apuntalado por las medidas de estímulo que se están dando en China”, puntualizó Guerrero.