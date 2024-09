El ingreso de b2 al mercado no es reciente, empezó en el 2015 con un concepto de ‘build your body’, y con otros accionistas. De hecho, su primera sede estuvo en Metro de la Av. Colonial. En aquel entonces parte de su mirada táctica estaba en ubicarse cerca a un ‘retail’ por la accesibilidad al flujo de personas que hacían allí compras recurrentes. Pero no exploraron más ubicaciones, mientras en ese entonces en el mercado reinaban Gold’s Gym y Bodytech.

Hasta que en el 2017, con nuevos bríos y nuevos accionistas empezó la primera fase de su expansión. Fue en aquel entonces que b2 llegó a San Miguel, una plaza apetecible y con una gran demanda que solo con la preventa les permitió cubrir su inversión. Esta experiencia los animó a ir por más. “Ahí es donde empezó el crecimiento en el Metro UNI, y queríamos ir a más distritos. Empezaos a mirar a Lima Moderna, apuntando a Miraflores, Barranco, Jesús María”, cuenta el ejecutivo.

De hecho, llegaron a abrir en Jesús María, un amplio local en la residencial San Felipe, un local bien ubicado y con una demanda interesante, pero no esperaron que los efectos de la pandemia se hicieran realidad en el 2020. “Inauguramos un jueves y a los pocos días llegó la pandemia...”, recuerda.

Lo que siguió, claro, no fue fácil. Hubo varios temas complicados en la pandemia, empezando porque sus locales debieron permanecer cerrados casi un año durante la crisis sanitaria y luego la apertura se realizó con restricciones.

Una vez superada la pandemia, b2 retomó prácticamente de cero, sostiene Domínguez, pero con algunos factores a favor: el crecimiento de la conciencia por el deporte y la vida saludable. Es por eso que en esta segunda etapa, la cadena peruana retomó sus planes con una renovada fuerza. Abrieron en Miraflores, Chacarilla, Barranco y ahora, dentro de poco en San Borja.

“Creemos que después de la pandemia, hubo un mayor crecimiento en sedes, a pesar de que ya teníamos años en la industria. Ahora ya estamos dentro de los jugadores principales del mercado ‘fitness’. Y ahora con la salida de Bodytech, somos la principal cadena entre las propuestas peruanas y esto nos consolida como la principal opción en este formato full servicio y multiboutique”, afirma el ejecutivo a Día1.

Domínguez explica que este formato full servicio es el tradicional de las cadenas de gimnasios; es decir, el que viene de las épocas de Gold’s Gym y que también tuvo Bodytech. ¿Qué es un full servicio? Detalla que en el caso de b2 tienen programas propios y 30 disciplinas, ‘spinning’ , yoga, programas cardiovasculares, ‘cycling’ , entrenamientos funcionales, clases grupales, entre otras, en salas que son como pequeños centros especializados dentro del ‘gym’.

Bodytech se fue del país. Foto: Bodytech

“Después de la pandemia vendimos más que antes. Normalmente, lo tradicional, era llegar a un público más joven, pero luego de pandemia hubo una consciencia de la vida ‘fitness’ de personas más adultas. Antes la edad media de nuestros clientes era de 28 años, ahora la edad media es de 35 años. Entre las edades de 30 y 45 años está la mayor cantidad de personas que van actualmente y que también tienen más capacidad adquisitiva”, remarca Carlos Domínguez.

Los nuevos locales

El nuevo local que abrirá sus puertas este año estará en el Trébol (San Borja) y ya se encuentra en fase de preventa . “Esta sede se inaugurará a partir de la segunda quincena de septiembre, será nuestro noveno local”, afirma. La cadena tiene un formato ‘full service’ con 30 disciplinas, multiboutique, por lo que sus locales suelen ser espaciosos, de unos 1.500 m2.

Para Domínguez, hoy se observa una diversificación del mercado gimnasio, con propuestas que apuntan a atender diversas necesidades, como los ‘low cost’ (como Smart Fit), centros de entrenamiento boutique con servicios semipersonalizados y cadenas como b2 con propuestas full servicio.

Carlos Domínguez, director de Marketing de b2.

“Debemos recordar que el sector ‘fitness’ en el Perú aún está en pleno crecimiento, muchas inversiones fueron paralizadas en pandemia y ahora se están retomando”, comenta. A ello se suma la reciente salida del mercado de Bodytech, que dejó a unos 22 mil socios.

Esta salida ha impactado en el sector, ya que si bien los socios fueron traspasados a Smart Fit, muchos han buscado otras propuestas ‘fitness’ mucho más similares a la que recibían de la cadena colombiana. Y b2 también sintió ese efecto. Domínguez indica que el mayor incremento se dio en julio, pero en agosto impactó en un 10% sobre la venta esperada. Sobre todo en las sedes cercanas a los otrora locales de Bodytech.

Smart Fit es ahora la cadena con más gimnasios en el Perú, cuenta con 75 sedes y tiene un formato 'low cost'. (Difusión)