¿Cuál es el balance que realiza sobre el ‘roadshow’ de Nueva York realizado en setiembre?

Los banqueros de inversión se llevaron una buena impresión de Perú. Aún con todos los problemas –políticos e institucionales– que podemos tener, sigue siendo un país seguro para invertir. Obviamente, tenemos que mejorar cosas.

La situación entorno a Petro-Perú era una de las principales dudas de los inversionistas.

Era el momento coyuntural y no hay que negarlo. Había preocupación sobre los bonos de Petro-Perú. Pero creo que la presencia del viceministro de Economía como la del jefe de estudios económicos del BCR y el superintendente de la SMV dieron tranquilidad en el manejo de los bonos de la estatal.

Hoy seguimos a la espera de la designación del nuevo directorio de la estatal. De cara a dar tranquilidad al inversionista, ¿qué tan urgente es tomar una decisión?

El tomar una buena decisión no implica su privatización, sino que no genere una contingencia fiscal que disminuya nuestro grado de inversión. Tenemos que reestructurarla para tener una empresa que sea de un tamaño adecuado para el desarrollo de nuestro país. Tenemos que preocuparnos del Oleoducto, que hoy está parado. Habrá que estudiar qué se puede hacer con la Refinería de Talara, que es de un tamaño inmenso y no necesario para nuestra realidad económica. Eso lo pueden hacer los profesionales serios y para ello se requiere un directorio serio. Además, solo así daremos tranquilidad a los bonistas.

Mercedes Aráoz, presidente de inPerú. (Foto: Hugo Pérez)

Con la llegada del periodo electoral el próximo año, la inversión suele detenerse. ¿Qué hará inPerú ante ello?

Seguir promocionando al Perú. Ha sido reconocido el ‘roadshow’ como un buen intento por llegar a capitales de inversión directa e indirecta. Tenemos que insistir en los mercados principales.

¿Se realizarán nuevos ‘roadshows’ el próximo año?

Tenemos planeado realizar dos ‘roadshows’ para el próximo año. Uno a Europa con el objetivo de ir a Londres y Madrid. La parte de inversiones indirecta es Londres y en Madrid la idea es llegar a inversionistas directos. En el segundo semestre repetiremos Nueva York y estamos por decidir cuál será la segunda ciudad.

El de Nueva York debería ser en setiembre, como lo fue este año. ¿Cuándo será el de Europa?

Hacia abril, antes de Semana Santa.

Más allá del 2025, ¿se mantendrá el tener dos ‘roadshows’ en el año?

Depende. En el año electoral, creo que será más complicado. Creo que con uno post electoral podremos llegar con un mensaje más claro. Lo concreto es que debemos demostrar que el Perú sigue siendo una plataforma de inversión.

Desde Nueva York, usted hizo una invocación a reducir las iniciativas de gasto desde el Congreso. ¿Cuánto perdemos como país si no se pone freno a ello?

Requerimos controlar el gasto corriente que se vuelve permanente. Hay gastos que sí requerimos, pero si hay gasto inorgánico genera un daño al país. Estamos viendo lo que le está pasando a Bolivia, sus niveles de gasto hoy han generado que no tengan una moneda sólida. Debemos tener disciplina fiscal para darle certeza al país.

El MEF no cumplirá la meta de consolidación fiscal para este año, pese a que modificó la trayectoria. ¿Esto nos llevará de facto a una rebaja de calificación crediticia?

Se lo han advertido las calificadoras, pero hoy también están viendo otras variables. Por ejemplo, nuestra situación política. Moody’s varió la perspectiva de Perú a estable y en ello pesó el hecho de que a futuro tendremos un Senado. Eso te dice que están evaluando nuestra forma de fortalecer nuestras instituciones y dar perspectiva de largo plazo.

Hoy enfrentamos un avance de la criminalidad y altos niveles de inseguridad que afecta a ciudadanos y empresas. ¿Se están tomando las medidas correctas?

No soy experta en el tema, pero sí considero que no podemos darle la espalda a la realidad y desconocer que están pasando cosas graves. Se está afectando al tejido empresarial más importante del país que es la mype. Eso no está bien. Debemos entender que las protestas ciudadanas no son por intereses mezquinos, sino por su seguridad. Y hay que ver cómo mejorar esta situación. Nosotros seguimos pensando que se pueden hacer políticas públicas y para eso requerimos llamar a los mejores para que dirijan esas políticas en seguridad ciudadana.