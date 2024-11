La emoción y la expectativa está a tope entre los hinchas de Universitario, quienes no solo buscan tocar la gloria en su Centenario sino también lograr el bicampeonato. Es por eso que, como han indicado en DT de El Comercio, se calcula que al menos unos 5.000 hinchas viajarán a Andahuaylas en esta última fecha para lo que podría ser una celebración por partida doble en el estadio Los Chankas, que tiene una capacidad para unas 8.000 personas. De hecho, como dijo el jefe del área comercial y Marketing de la U, Carlos Barrientos a DT, ya los 120 paquetes que puso a la venta el club crema se agotaron en pocas horas.

No es un número menor el que llegará a la ciudad en tan solo un fin de semana, ya que como nos cuenta Jorge Villafuerte, gerente general de la Cámara de Comercio de Apurímac, normalmente recibe 200 o 300 turistas un fin de semana y podrían ser hasta 400 o 500 durante las ferias o carnavales en la ciudad de José María Arguedas.

Los Chankas. (Foto: Facebook / Club Deportivo Los Chankas - CYC)

Para llegar de manera más rápida desde Lima existen dos rutas. Una es vía vuelo de Lima- Cusco y la otra con un vuelo hacia Ayacucho. Desde allí, se puede tomar buses o autos que tarden entre 4 y 5 hasta Andahuaylas. Desde Cusco, Villafuerte comenta que son 4 horas en auto hasta Abancay y desde allí dos horas más hacia Andahuaylas. El empresario comenta que ambas vías son rutas nacionales que, aunque tienen algunas zonas de geografía caprichosa, brindan seguridad.

De acuerdo a la aerolínea Sky, tienen grandes proyecciones para este fin de semana en los destinos domésticos de Cusco y Ayacucho. “Entre el 30 de octubre y el 3 de noviembre esperan transportar 12.00 viajeros en la ruta hacia Cusco, lo que representa un incremento de vuelos del 50% frente al año pasado, cuando fuero alrededor de 8 mil los viajeros hacia la ciudad imperial”, afirma Sebastián Fernández, subgerente de estrategia comercial de Sky. Durante estas fechas, la aerolínea cuenta que operarán hasta 9 vuelos diarios y un factor ocupación proyectado de alrededor del 82%.

(Foto: Difusión)

Respecto a Ayacucho, el ejecutivo estima que transportará más de 2 mil pasajeros en hasta 2 vuelos diarios, 83% más en comparación con el mismo periodo del año anterior. El factor de ocupación en los vuelos hacia esta ciudad también estiman que aumentará alcanzando un 84%, cuatro puntos porcentuales más que el año pasado.

“Los fines de semana largos siempre reportan un incremento en la demanda, sabemos que esta vez además coincide con el partido que congrega el interés de los hinchas, que puede ser un factor más para que los peruanos vuelen a destinos como Cusco y Ayacucho”, afirma Fernández.

La aerolínea Latam también observa un incremento en la demanda de sus vuelos hacia ambas ciudades para este fin de semana. Según nos cuenta Lucía Dávila, gerente comercial Latam Airlines Perú, esta semana han visto un crecimiento de cerca de 4,8% para el fin de semana, que además, coincide con un feriado. Actualmente vuelan de lunes a domingo entre Lima y Cusco con un promedio de 25 frecuencias al día.

Si bien Cusco es un destino turístico atractivo, saludan que eventos deportivos como estos sumen a la visibilidad de las ciudades. Aunque los precios varían, la aerolínea indica que tienen precios competitivos con vuelos desde US$53.

Desde Latam nos comentan que Ayacucho,, a donde tienen dos a tres frecuencias diarias, es la otra puerta de acceso a Andahuaylas, pero que no han visto una variación significativa de la demanda por estos vuelos.

. (Foto: Difusión)

¿Cómo la ciudad albergará esta demanda de hinchas?

Villafuerte nos comenta que, luego de conversar con diferentes empresarios hoteleros de la región, han contabilizado que la provincia de Andahuaylas cuenta con 977 habitaciones disponibles y un total de 1.047 camas, por lo que “no se podrían cubrir la demanda de los 5 mil visitantes que podrían llegar. La infraestructura hotelera se ha quedado un poco rezagada, más para ocupación regional”, comenta a este Diario.

Asimismo, comenta que en Apurímac lamentablemente no ha habido una visión de implementación de la parte turística, a pesar de vivir en el medio de dos regiones potencialmente turísticas como Ayacucho y Cusco.

El Estadio Los Chankas de Andahuaylas recibirá el partido entre Los Chankas y la 'U'.

“En buena hora que se produzcan estos eventos que hagan reaccionar a las autoridades para ver los beneficios que puede traer a las diferentes provincias. Hoy en día el acceso a la ciudad es por vía terrestre, muy eventualmente se usa el aeropuerto de Andahuaylas”, afirma. De hecho, el empresario comenta que como Cámara están impulsando y promoviendo la necesidad de la implementación de un buen aeropuerto, de mayor tamaño, pero eso va de la mano de la recepción del turismo por lo que deben tener trabajos coordinados entre la empresa privada y el Estado.

Villafuerte nos comenta que normalmente son prestación para el servicio regional, muy espontánea de visitantes y también comerciantes, que van de la región Ayacucho o de Cusco. Se trata de visitadores médicos, funcionarios del Estados y pocos turistas.

No obstante, comenta que si bien la infraestructura hotelera aún debe ser más desarrollada, a nivel de servicios de alimentación, restaurantes y otros servicios del día a día, estos son más numerosos. “La dirección regional de turismo no publica estas cifras pero a ojo de buen cubero consideramos que se puede cubrir la demanda que llegará en estos servicios. Hemos visto que se han sacado comunicados para quienes puedan alojar o dar servicios a los visitantes, turistas que lleguen, lo hagan”, sostiene.

Foto: Composición GEC)

A nivel de reservas, comenta que no se puede cuantificar mucho, dado que la mayor parte de los empresarios no maneja mucho el pago adelantado, pero que quienes sí trabajan con paquetes que hacen empresas de turismo en Andahuaylas ya se han copado. “El problema va a ser la sobrecarga de turismo, que puede generar algunos problemas. Nos hemos acostumbrado más a un turismo regional, Un evento de fútbol para Apurímac es una novedad y no estamos preparados para este tipo de eventos”, indica a Día1.

El consumo el fin de semana, en efecto, apunta a ser fuerte. Cuando hay ferias, carnavales, Villafuerte refiere que el movimiento por día oscila en 1,5 millones y que se concentra en consumo en restaurantes y venta de bebidas alcohólicas. Algo que se espera sea similar en categorías de consumo pero superior en movimiento económico, dado que como es la primera vez que se da una final deportiva en la ciudad- ante un equipo grande de fútbol- las estadísticas podrían cambiar. Villafuerte indica que el ticket subirá y quizá podrían duplicarse los precios.

Laguna Pachuca

Pero a pesar de la oportunidad y la expectativa que les genera esta final de Liga1 en la primera participación de Los Chankas en este torneo, ven también algunos riesgos para los cuales esperan que las autoridades de la región estén preparando temas de seguridad por la llegada de las barras bravas del equipo limeño. “Habría que ver la noche, cómo vienen las caravanas, pensamos que sobre todo lo harán por la zona de Ayacucho debido a la cercanía. Los planes de seguridad para prevenir o atender cualquier situación lo maneja la municipalidad, podría haber pugnas y tal vez en lugar de incentivar al empresario y al viajero, los puede ahuyentar”, remarca. Ante ello, hoy al mediodía el Frente policial Apurímac ha convocado a una conferencia de prensa en Apurímac para dar a conocer las acciones de seguridad que se tomarán para este partido.

De hecho, Villafuerte agrega que probablemente no todos los que quieran ver el partido puedan entrar al estadio y será una demanda por atender afuera del estadio o en restaurantes.

Y si bien el turismo no está muy desarrollado, hay lugares que tienen potencial turístico como la laguna de Pacucha, el bosque de pierdas Pampachiri, Chincheros, entre otros lugares de la cultura chanca,. En Apurímac también se ubica el distrito Progreso, donde nació Chabuca Granda. El empresario comenta que la laguna Pacucha actualmente puede ofrecer prestaciones a unos 100 visitantes por los restaurantes y servicios que hay allí, pero hay un mayor potencial para desarrollar.