La crisis provocada por el coronavirus ha cambiado de forma radical la manera como se viaja en el Perú –y en el mundo– pero si bien hoy existe una serie de protocolos sanitarios que uno debe cumplir antes de subirse a un avión o bus, ello no significa que el interés de las personas por viajar se haya reducido completamente. Al contrario, los peruanos están mostrando confianza y un moderado optimismo por la paulatina reactivación del transporte, sea aéreo o terrestre.

LEA TAMBIÉN :

* Vuelos internacionales se reanudarán desde el 5 de octubre con países de la región

* Vuelos internacionales se reanudan en octubre: cuáles serán las primeras rutas y qué protocolos se seguirán

* Vuelos internacionales se reanudan en el Perú: ¿serán suficientes para reactivar el turismo?

Así lo destaca un estudio elaborado por la consultora Quantico Trends en exclusiva para Día1, sobre la base de las interacciones de nuestros compatriotas en Facebook y Twitter durante los últimos tres meses. Uno de los datos más relevantes es que el 37% de las personas que han sido monitoreadas (en cinco provincias del país) está a favor de la reactivación de los viajes, y otro 52% está expectante sobre cómo se ejecutará el reinicio de los vuelos internacionales , ya pauteado desde el 5 de octubre por el Gobierno.

Lo dicho va de la mano, como hemos adelantado, con los distintos niveles de confianza que los peruanos manifiestan respecto de la aplicación de los protocolos sanitarios por parte de las aerolíneas y las empresas de transporte terrestre, y las preocupaciones que tienen sobre estos dos medios de transporte, explica Karla Reátegui, gerenta de Márketing de Quántico.

Según Quantico, entre los peruanos hay confianza sobre la ejecución de los protocolos sanitarios por parte de las aerolíneas, aunque todavía hay dudas sobre si los aviones deben volar al 100% de su aforo. (Foto: César Campos/ GEC).

PERCEPCIÓN SOBRE LOS VUELOS

En ese contexto, hay una mayor confianza respecto de las medidas adoptadas en los aviones: un 24% de las conversaciones registradas por la consultora en Facebook y Twitter se expresa positivamente sobre los preceptos sanitarios de las compañías aéreas, y en más de la mitad de esas interacciones se sugiere extender el ‘decálogo de salubridad’ a los vuelos internacionales, un aspecto que se definirá estos días, precisamente, en los ministerios de Transportes y Salud.

Esto, sin embargo, no es un cheque en blanco a favor de las aerolíneas. Entre los potenciales pasajeros hay quienes consideran que los protocolos de los aeropuertos en provincias no garantizan la misma rigurosidad que en el Jorge Chávez, y un 33% de quienes desconfían de las reglas en el ‘modo aéreo’ cree que los vuelos no deberían operar con la totalidad de sus aforos.

Ciertamente, aunque el Gobierno ya habilitó a las líneas aéreas para que puedan ofertar todas sus sillas en cada viaje, el tema de si se deben o no dejar asientos libres sigue generando controversia . Por un lado, expertos como el presidente de Airbus para Latinoamérica y El Caribe, Arturo Barreira, señalan que no hace falta liberar ninguna butaca, porque “el interior de los aviones es tan o más seguro que una sala de cirugía”. Pero desde la otra vereda, especialistas como Carlos Zúñiga, director de la Asociación de Defensa del Consumidor Elegir, hacen notar lo incoherente que es que en “toda la cadena del transporte aéreo se respete una silla libre por fila, excepto dentro de las cabinas”.

No es lo único que preocupa a los usuarios, en Quántico indican que varios de los comentarios en redes giran en torno a preguntas como: ¿qué papeles debe uno llevar para poder volar?, ¿es obligatorio usar protector facial, además de mascarilla?, o ¿se puede ingerir alimentos durante el viaje? Vale anotar aquí que estas consultas también se dan en el llamado ‘modo terrestre’.

También hay confianza en el caso de los protocolos manejados por los buses de transporte terrestre interprovincial, pero se teme que la informalidad de este sector impida monitorear que estos protocolos se cumplan cabalmente. (Foto: Joel Alonzo/GEC).

MIRADA SOBRE LOS BUSES

En el caso del transporte por carretera, la confianza en sus protocolos sanitarios es menor que en la de los aviones, alcanzando el 13% de comentarios positivos.

¿Cuál es la razón? Entre otros motivos, resulta que cuando hablamos de los buses hay un aspecto visceral que preocupa a los potenciales viajeros, un problema que se agrava en tiempos de pandemia: los altos índices de informalidad con los que opera esta industria, y que pueden cubrir a más del 80% de su oferta, como ha alertado el gerente general de la compañía Cruz del Sur, Luis Ramírez.

En efecto, si se trabaja con ese índice de informalidad, es difícil monitorear que tanto los trabajadores de las empresas de transporte como los pasajeros respeten las medidas de salubridad, y que, por ejemplo, se eviten las aglomeraciones en los terrapuertos, algo que se convierte en amenaza si se toma en cuenta que hay cientos de estos, algunos tan pequeños como una cochera.

Tal es el panorama de los viajes a poco del desbloqueo de las cuarentenas focalizadas en destinos de alto tránsito, como el Cusco, y con miras a la reactivación de los vuelos internacionales. Hay un moderado optimismo, que no debería caer.

BONNUS TRACK: EL TAMAÑO DEL MERCADO

Pasajeros a nivel doméstico

El año pasado, 13,8 millones de pasajeros volaron dentro de nuestras fronteras, según la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC).

Viajeros internacionales

Del mismo modo, en el 2019 fueron 12,3 millones los viajeros que se trasladaron en vuelos internacionales desde y hacia el Perú, también de acuerdo a la entidad adscrita al Ministerio de Transportes (MTC).

TE PUEDE INTERESAR :

* Fase 4 empezará de forma parcial desde octubre, pero no incluirá cines ni bares

* Trabajo remoto seguirá en el 70% de empresas grandes tras pandemia

* Empleador podrá revisar correo laboral del trabajador si detecta un uso indebido

* “Genéricos más vendidos son azitromicina, paracetamol y dexametasona”

* Tarifas de hoteles: Cómo han variado los precios en Lima y Callao en la pandemia