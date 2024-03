— Se ha advertido que el retiro de las 4 UIT no atenderá a quienes hoy están en situación de desempleo o vulnerabilidad. ¿A quiénes beneficia?

Algo muy importante de mencionar es por qué se liberarán 4 UIT si el 80% de los afiliados tiene menos de 1 UIT. En ese grupo, hay 2 millones de afiliados que tienen cero y otros 5 millones tienen menos de 1 UIT. Entonces, además de que no tiene sustento técnico usar el fondo para otros propósitos, el mismo diseño de las 4 UIT no tiene la menor base. Dicho esto, si vemos por grupos de edades, vemos que tenemos un grupo de 1 millón 300 mil personas que son mayores de 55 años. Son personas que están al borde de la jubilación. Si retiran el 100%, se quedan sin salud. Ya estamos dejando de pensar en protección.

— Personas que no lograrán reconstituir su fondo para garantizar al menos su salud.

Asumiendo que sucediera ello, van a jubilarse con un monto pequeño y aportarán mucho menos a EsSalud. Quizá tengan el acceso a salud, pero estamos afectando presupuestalmente a EsSalud y a la seguridad social. Para esas atenciones, debería tratarse con otro tipo de instrumentos.

— Con todo lo mencionado, ¿cuál sería el monto promedio que retirarían los afiliados?

Cuando sacamos el promedio, vemos que el retiro promedio sería de S/4.800. Entonces, ¿para qué las 4 UIT? Parece que fuera una frase ya establecida que, además de no tener el menor sentido en cuanto a seguridad social, no tiene la base técnica. Solo se ha dicho 4 UIT y punto. Por otro lado, los que tienen más de 1 UIT son un grupo pequeño de personas que no solo tienen altos ingresos, sino que han estado con trabajo en los últimos años. Entonces de qué estamos hablando cuando se menciona que vamos a ayudar a todo el pueblo.

— ¿Cuántas personas se quedarían con cero en sus cuentas?

El 89% de los afiliados se quedarían con cero en sus cuentas. Son 8 millones 246 mil personas se quedarían sin fondo. Lo que nosotros hemos informado es que estarían saliendo de los fondos en total S/34.167 millones.

— Con lo cual, en siete retiros saldrían más de S/ 110.000 millones de los fondos.

Claro. Y el monto es grande si tenemos en cuenta que en diciembre del 2019 el sistema tenía S/170.000 millones. El fondo se logró recuperar porque, pese a la pandemia, la rentabilidad se logró recuperar por los mercados internacionales. Pero obviamente si es que los mercados caen, los portafolios de Perú tampoco son ajenos. El año pasado hemos tenido rentabilidades por encima de 10%.

Impacto de los últimos seis retiros de fondos previsionales. (Fuente: SBS)

— ¿Cómo toma la SBS que el Congreso haya priorizado el retiro de 4 UIT y postergara la discusión de la reforma de pensiones?

El tema fundamental en el sistema de pensiones, ya sea privado o público, es la cobertura. Nuestro país tiene un componente de informalidad. Las personas que están en una situación formal transitan de manera continua entre dependiente e independiente. Pero ya la cobertura se ha reducido. La pensión promedio, luego de los seis retiros, va a ser 40% menos en promedio. Cuando revisamos el proyecto de ley que se iba a discutir, leías que se hay que aumentar la cobertura y revisar la tasa de aportación. Pero luego se aprueba un retiro. Era completamente inconsistente. Cómo vas a reformar un sistema de pensiones si vas a permitir que salgan S/34 mil millones de los fondos. Entonces, un joven que ha ingresado al mercado laboral a los 25 años le permites que retire lo poco que ha ahorrado, le estás diciendo que ya no tienes 40 años de perspectiva. Sino 20 o 25 años. Y eso es poco.

Elio Sánchez, superintendente de AFP de la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS). (Foto: Allen Quintana) / NUCLEO-FOTOGRAFIA > ALLEN QUINTANA

— Sumado a ello, desde El Comercio se informó que el predictamen de reforma daba opción al uso de los fondos para el pago de la hipoteca. ¿Qué preocupación tiene la SBS sobre cómo está legislando el Congreso?

Este es tema un adicional a lo injustificado que está un retiro extraordinario. En términos generales, las deudas hipotecarias ya tienen una cobertura. Además, gran parte de los créditos hipotecarios está focalizado en los quintiles de ingresos superiores. Nuevamente, es una medida que se utiliza el fondo de pensiones que ha costado mucho construir. De los S/170 mil millones que tenían los fondos ahora estamos en S/125 mil millones. Con un retiro de 4 UIT, los ahorros totales del sistema estarían en los S/90 mil millones y estaríamos regresando a los ahorros que se tenían en el 2011. Entonces, reformar el sistema siempre va a ser necesario. El problema es que, con otro retiro, el camino va a ser más largo.

— Mirando a las administradoras, ¿a qué situación las empuja un sétimo retiro?

Si sale una ley que le dice al gestor de fondos que debe entregar una UIT en 30 días, tiene que vender los instrumentos. Y no solo se verá la reducción de los fondos, sino el sacrificio de alternativas importantes y rentables que van a terminar afectando a los que están en el sistema con su ahorro jubilatorio.