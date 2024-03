“De acuerdo a la encuesta de escasez de talento elaborada por Manpower, el 65% de los empleadores del Perú luchan por encontrar talento calificado. [...] Los empleadores de industrias tecnológicas señalaron tener un 74% de dificultad para encontrar candidatos calificados”, comenta Jonathan Zárate, gerente de Recursos Humanos de Yanacocha (Newmont Corporation).

La dificultad no solamente es para las industrias especializadas, sino también para aquellas que buscan seguir a la vanguardia de la tecnología. Por este motivo, las trasnacionales optan por contratar personal de sus sucursales más poderosas, pagando sueldos altos, para que lideren espacios en el Perú y para que, a la par de su función, capaciten a equipos nuevos.

“Hay empresas cuya casa matriz no es el Perú, sino una donde sus tecnologías están más desarrolladas. Entonces, contratan personas que trabajan ahí. La clave es desarrollar el talento internamente”, afirma José Carlos Ascarza, gerente global de Talento humano en Grupo Aje.

Precisamente, en la minera Gold Fields se contempla el desarrollo de la tecnología de sus sucursales en Australia o Sudáfrica para aprender y tomar en cuenta para las extracciones de minerales a futuro en el Perú.

“Países donde tienes la tecnología a la mano te ahorra costos y son más seguros. En el sector minero esto puede significar reducir accidentes fatales. La tecnología llegará muy pronto al Perú, pero si tú quieres tener a alguien con todo el conocimiento, tienes que pagar. Hay empresas dispuestas a pagar esos sueldos”, asegura Verónica Valderrama, vicepresidenta de RR. HH. de Gold Fields.

La minera también monitorea a los peruanos que estudian en el extranjero y que están dispuestos a regresar a cambio de un buen salario y retos profesionales.

Atraer talento

A pesar de la situación económica del país, los ejecutivos vienen recuperando la confianza para la contratación de más personal. Según la encuesta de expectativas del BCR de febrero, los agentes mejoraron sus proyecciones de contratación a tres meses (49,9 puntos) y 12 meses (57,5 puntos). Zárate destaca la caída de la inflación como uno de los motivos por los que aumenta la confianza.

“Los CEO parecen confiados en que sus empresas podrán lidiar con los retos del 2024. La caída progresiva de la inflación, la mejora de la actividad minera en el 2023 y el crecimiento del consumo del 2024 son parte de los elementos que explican una recuperación de la confianza de los líderes empresariales peruanos”, señala.

Si bien varía el área donde se priorizará la contratación de personal, las empresas grandes optan por dar flexibilidad de horarios y salarios competitivos para atraer y retener al mejor talento disponible.

“La gente ya no piensa como pensábamos antes, hoy es totalmente distinto. ¿Cómo enamoras a las nuevas generaciones? A través de tener una cultura respetuosa de la gente, cuidadosa de su salud y bienestar, que haya un equilibrio entre la vida laboral y personal, que haya una remuneración competitiva, que haya opciones de crecimiento, que puedas aportar”, resalta Valderrama.

Precisamente, por la competencia internacional es que las empresas deciden ofrecer mejores condiciones.

“La competencia ya no solo es local, las barreras sobre todo en países de Latinoamérica se han roto. Se ve movilidad de profesionales de otros países a Perú y del Perú a otros países. Con la información en línea sabes todo. Sí nos preocupamos por el 360° del colaborador, no solo lo salarial, sino también beneficios, flexibilidad. También hay que considerar que ahora el trabajador no se queda años en la empresa, resiste a lo mucho un año o seis meses. Por eso también ofrecemos un crecimiento horizontal, que el talento vaya a otras áreas y conozca mejor el funcionamiento de la empresa y eso también lo ayuda a tener más conocimientos”, señala Ascarza.

Oportunidad

