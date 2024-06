“Victory belongs to the most tenacious” - La victoria le pertenece al más tenaz.

Esta frase está tallada en una de las paredes del estadio Philippe Chatrier de París y encarna la victoria de Carlos Alcaraz sobre Zverev en la reciente final de Roland Garros.

Y así también, esta frase encarna lo que vivirá nuestra industria publicitaria en Francia desde este lunes 17 de junio en el Festival de Cannes, El Oscar de la publicidad mundial.

Para darnos una idea de la magnitud de este evento, el año pasado participaron 86 países y se inscribieron 26.992 casos para competir por un León de Cannes. Y según las estadísticas, solo el 3% de los casos logra conseguir algún metal.

Ganar un León aquí es verdaderamente una hazaña.

Más allá de lo difícil que es crear una idea brillante, muchas veces lo que sucede es que estas ideas se quedan en el tintero por diversas razones: a veces porque son difíciles de ejecutar y otras veces porque pueden tomar mucho tiempo para producirse.

Por eso, tan importante como tener las ideas es poder hacerlas realidad. Todos estos retos hacen que el solo hecho de llevar estas ideas a la vida ya sea un premio.

Un claro ejemplo que vivimos fue con un proyecto para Cemento Sol que involucraba a la Municipalidad de Miraflores. Se trata de una idea que complementa el sistema de baldosas podo táctiles para que las personas con discapacidad visual puedan encontrar establecimientos básicos como bancos, bodegas, farmacias, etc.

Esta idea nos enamoró a todos desde el principio porque además de llevar a la vida el propósito de marca, lograba transformar nuestros distritos en espacios más inclusivos, dándole independencia y autonomía a las personas con discapacidad visual.

Hacer realidad esta idea nos tomó dos años y toda una serie de procesos administrativos y legales durante la gestión de dos alcaldes.

En esta epopeya tuvimos que pasar por los obstáculos más desafiantes e inverosímiles, capaces de desmotivar hasta al soñador y optimista.

Solo en complicidad con nuestro cliente trabajando como un gran equipo, con el rigor para hacer las cosas bien y la perseverancia para no rendirse durante dos años hasta ver la idea materializada en las calles, es que fue posible ejecutar un proyecto de semejante calibre.

Por eso un León de Cannes no es solo un premio a las ideas más brillantes, innovadoras y creativas, sino también es un premio a la perseverancia, valentía y tenacidad. Tal cual y como lo dice la famosa frase de Roland Garros tallada en las paredes del estadio Philippe Chatrier.

Este año estarán participando varios anunciantes peruanos muy importantes como Unacem, Alicorp, AB InBev, Tottus, La Calera, entre otros, y las agencias de publicidad más relevantes de la industria como VML, Circus Grey, Fahrenheit DDB, Valor, Mc Cann y Boost.

Por eso desde ya quiero felicitar todos nuestros compatriotas clientes, anunciantes, colegas y amigos que están participando en esta edición del festival de publicidad más importante y exigente del mundo: Cannes Lions.

¡Arriba Peru!