Hace muchos años, cuando recién empezaba mis prácticas preprofesionales, mi papá me preguntó en qué consistía el trabajo de publicidad y fue un poco complejo explicárselo.

Hoy treinta años después le hubiera dicho que nosotros los publicistas tenemos el mejor trabajo del mundo. Así es, nosotros los publicistas tenemos la suerte y el privilegio de poder expresar libremente nuestras ideas.

Que esas ideas no solo pueden ayudar a vender a las marcas, sino que también pueden ayudar a cambiar muchas cosas que no nos gustan como la desigualdad, la pobreza, la contaminación, el machismo, etc.

Y que podemos llegar con nuestras ideas a millones de millones de personas para ayudar a que nuestra sociedad y país mejoren.

Que podemos contar con los mejores talentos en el cine, la música, el diseño, la innovación, la arquitectura, la psicología, la investigación y todas las disciplinas que nos podamos imaginar para llevarlas a cabo y realizarlas de la manera más potente.

Le diría también que juntándose con la gente adecuada, que comparta los mismos valores, la misma ambición, las mismas ganas de hacer las cosas bien, con valentía, rigor, responsabilidad y audacia, se puede llegar a hacer un trabajo que nos haga sentir realmente orgullosos.

Y algo no menos importante, que el proceso es superentretenido y te diviertes como un niño.

Estoy seguro de que esto fue lo que les pasó al equipo de David y Ogilvy cuando realizaron su famosa campaña Turn Your Back on Bold Glamour, de Dove, para alertar acerca de la distorsión sobre la percepción de belleza que pueden generar los filtros de redes sociales.

O a la agencia DM9 de Brasil cuando crearon Audience Delivery para su cliente IFood, que a través de su plataforma de pedidos online de comida le dieron difusión al fútbol femenino con unos resultados espectaculares.

Y definitivamente esto le tuvo que ocurrir al equipo de McCann cuando desarrollaron Inclusive by Design, una serie de innovaciones en el diseño de las tarjetas Mastercard para ayudar a incluir en el sistema financiero a un target de 1,4 mil millones de personas alrededor del mundo.

Hace muy poco nosotros tuvimos la suerte de trabajar como un solo gran equipo con nuestro cliente Falabella en la tercera campaña de Arriba Mujeres tal como Somos, donde ponemos en evidencia un tema de fondo sobre lo que pueden generar las redes sociales en el autoestima de las niñas preadolescentes, generándoles inseguridad sobre su aspecto físico. En el Perú, siete de diez mujeres afirman que se sienten inconformes con su cuerpo.

En EE.UU., por ejemplo, las investigaciones demuestran que el 50% de las niñas de 13 años se sienten disconformes con su cuerpo y esta cifra aumenta a casi el 80% cuando cumplen 17 años.

Por eso, bajo el mensaje “Protejamos la confianza de las mujeres desde niñas”, queremos contribuir a tener una nueva generación de mujeres fuertes y seguras de sí mismas.

Algo que no solo le hace bien a la marca, sino también a nuestra sociedad.

Por eso, papá, no me canso de decir que tengo el mejor trabajo del mundo.