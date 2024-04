El Congreso está por aprobar un nuevo retiro de fondos previsionales. Esta iniciativa es populista porque vende “beneficios” que no estarán al alcance de las personas que supuestamente se pretende favorecer (ciudadanos de menores recursos) y, por el contrario, las dejará sin cobertura en un futuro no muy lejano. Según la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS), con el nuevo retiro los afiliados activos sin fondos en sus cuentas serían unos 8,1 millones (90% de los afiliados). Es lamentable que la falta de entendimiento sobre la naturaleza de los sistemas de pensiones lleve a lanzar iniciativas que son pésimas.

¿Cuáles son los objetivos de un sistema de pensiones? Cobertura para todos y un nivel de pensiones que contribuya, en alguna medida, a sobrellevar la vejez. Un nuevo retiro de fondos previsionales, sin mayor sustento ni sentido hoy que la economía viene recuperándose y en ausencia de una situación de excepcionalidad, como una pandemia, va en contra de estos objetivos.

¿El nuevo retiro ayudará a los más necesitados? No. Según la SBS, aproximadamente el 50% del monto total que se retiraría corresponde al quintil más alto de ingresos. Incluso, si estas personas, que no tienen mayores apremios, decidieran retirar sus fondos, lo más probable es que los mantengan como ahorro financiero y no los usen para consumo. De este modo, no habrá efectos reactivadores sobre la demanda.

¿Impactos de los retiros? A corto plazo, al disminuir el tamaño de los fondos gestionados por las AFP, habrá una menor demanda por activos locales, con lo que sus precios caerán (efecto riqueza negativo). En particular, en este contexto las tasas de interés de los bonos soberanos serán estructuralmente más altas. Como estas tasas son referentes para las de productos crediticios de mediano y largo plazo, las personas que busquen adquirir un auto, una casa o llevar a cabo un emprendimiento, enfrentarán costos de financiación más altos. A mediano plazo, con este retiro de fondos, una parte importante de la población se quedará sin cobertura previsional, una real bomba de tiempo que deberán enfrentar los jóvenes de hoy.

Desde luego, el Sistema Privado de Pensiones requiere mejoras: elevar la cobertura, generar incentivos para el ahorro previsional, garantizar mejores pensiones para las personas de bajos ingresos (pero cuantificando el costo de este esfuerzo o identificando lo qué se dejaría de hacer) e inducir más competencia entre los gestores de fondos para reducir las comisiones que se cobran. Pero destruir el sistema no es el camino.

En el futuro, lo más probable es que la sociedad apoye a las personas que retiraron sus fondos previsionales y no tuvieron la precaución de ahorrar lo suficiente. Serán los jóvenes de hoy los que tendrán que hacer frente a esta carga futura con más impuestos, más deuda o una menor provisión de servicios públicos. ¿Alguien les ha explicado a los jóvenes que algunos políticos consideran que el futuro es un problema de otros?