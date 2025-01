LEE TAMBIÉN | Turismo de verano en el Perú: esto se espera para la dinámica del sector en el primer trimestre

—¿Cómo cierra el grupo este 2024 y cuáles son las expectativas para el siguiente año?

Al 2018, nosotros hacíamos una facturación de US$ 220 millones y teníamos cerca de 3.000 empleados. Ese año hicimos una desinversión en Neptunia, el puerto de Paita y en Tritón Transport, y nos quedamos con una facturación de US$ 11 millones y 150 empleados. Luego de la pandemia, el Grupo ha seguido creciendo y nosotros esperamos que este año cierre con una facturación que debe estar por encima de los US$ 110 millones y más 2.000 colaboradores.

—¿Este crecimiento cuánto representaría a comparación del 2023?

Con respecto al 2023, Es un crecimiento que debe estar por el 15% aproximadamente sobre las ventas.

—¿Qué retos se han marcado durante este 2024?

Ha sido un año importante. En México compramos hace dos años una empresa de servicios de rampa y carga en el aeropuerto Benito Juárez y la adaptación de la organización a la cultura local mexicana toma un poco de tiempo, pero ya estamos ahora en buen track para comenzar a crecer porque este [año] ha sido de consolidación.

En España ganamos el concurso para construir una terminal de carga en el aeropuerto de Madrid, el Adolfo Suárez. Este año hemos estado haciendo ingeniería y buscando las estructuras financieras para esta obra de más o menos 18 millones de euros [Alrededor de US$ 20 millones aproximadamente]. Deberíamos comenzar a construir hacia principios de marzo del 2025 para terminarla hacia principios del 2026 y comenzar a operar el primer trimestre del año 2026 en Madrid y tener una empresa con una diversificación geográfica. En el caso de Perú, siempre es el barco insignia del grupo.

—¿Cuál es el consolidado de inversiones que realizaron este año?

La inversión comprometida este año, y que será ejecutada hasta el 2025, es de US$ 20 millones. El próximo año serán otros 18 millones de euros más en España. Estamos invirtiendo este año en comprar equipo nuevo para Saasa en Perú, en unos contratos que tiene Cosmos con lanchas y otros equipos. El resto de las empresas del grupo han venido invirtiendo de manera significativa.

—Y cómo ve el panorama para el 2025. Es año prelectoral y cargamos con la incertidumbre del impacto de la reelección de Donald Trump

Todas las empresas del grupo van a seguir creciendo en sus diferentes líneas de negocio. Lo que son los servicios aeroportuarios [Aeropuertos Andinos del Perú] estamos planificando un crecimiento que puede llegar a dos veces el PBI, un 6 o 7% de pasajeros y que estará ayudado por la entrada del nuevo Jorge Chávez que va a permitir que haya más vuelos a provincias. Saasa sigue su plan de negocios, trabajando con diferentes líneas aéreas, cargueras y de pasajeros y eso va a seguir creciendo en función al avance del e-commerce.

Ha sido el primer año del depósito temporal de Infinia y eso debería seguir creciendo de manera importante. Cuando uno es chiquito, el porcentaje de crecimiento es alto, entonces si te digo 50% puede sonar mucho, pero no es tanto.

Cosmos está con un plan de desarrollo de sus negocios y nuevos contratos. Andino Capital, que es servicios financieros también deberían crecer el próximo año. Estamos esperando que crecer en el fondo que manejamos de deuda y superar los 100 millones de dólares que tenemos. Este año hemos cerrado con 80 u 81 millones de dólares en el fondo de préstamo que tenemos y el próximo año deberíamos sobrepasar los 100 millones colocados en el mercado. Esto es una situación muy interesante porque es una sinergia que se da entre las empresas del grupo, entre la parte logística, la parte aérea con la parte financiera.

—Ahora están participando en la Bolsa de España, ¿cómo se tomó la decisión?

Nuestra empresa matriz hoy día es una empresa española que se llama Andino Inversiones Global y está listada en la bolsa Euronext Acces +, que es la bolsa de entrada a la Bolsa de París. Es una bolsa para empresas que comienzan a listarse en los mercados y el próximo año deberíamos de pasar, o por lo menos postular a pasar a la bolsa Euronext Growth, una bolsa más madura y que tiene mayores requisitos para la empresa como presentar información financiera trimestral, un gobierno corporativo mucho más fuerte, luna serie de comités en los directorios, etc. Nos hemos venido preparando para ir a esa siguiente instancia que nos va a permitir en algún momento, si es que lo requerimos pues eso todavía no está decidido ni aprobado, hacer un aumento de capital en la compañía.

—¿Abrir participación para accionistas internacionales?

Sí. El objetivo es que la empresa esté en una bolsa que tenga la liquidez, madurez y tenga los inversionistas institucionales que el día de mañana puedan comprar las acciones de la compañía. Entonces para eso nos estamos preparando y seguimos en ese camino. Es un momento porque con la baja de la tasa de interés, las bolsas de valores a nivel mundial comienzan a tener mayor flujo de capitales hacia la parte de equity, y sin dejar evidentemente la parte de deuda, pero es un momento en el cual habrá un auge del mundo en los mercados de capitales.

—Enfocándonos un poco en Perú. Este año se inauguró el megapuerto de Chancay ¿cuáles son las expectativas con respecto a la relación con las empresas del holding?

En el caso de Cosmos, en Chancay nuestra participación es mínima, no tenemos una gran participación porque el mismo puerto hace prácticamente todas las labores. A través de Infinia sí tenemos una participación porque vamos a ir a despachar. De hecho, ya hemos despachado mercadería en el puerto de Chancay y llevaremos también de exportación para nuestra área de Real Estate logístico, que son terrenos que están en ventanilla. Esto es muy bueno porque estamos entre el Callao y Chancay, entonces la ubicación estratégica que tienen terrenos del grupo [700.000 metros cuadrados de terrenos logísticos] en Callao es muy bueno porque el eje logístico de la ciudad se corre hacia el norte.

Bonos emitidos por empresas de Andino obtienen ratificación de rating crediticio peAA, de parte de Pacific Credit Rating.

—Sobre Aeropuertos Andinos del Perú, ¿cuál es el balance en operaciones de los aeropuertos?

Vamos a cerrar con 4.146.521 pasajeros (salidas y llegadas). La cifra significará un crecimiento del 15.3% respecto a los 3.596.664 del 2023.

CARLOS PAREDES ANUNCIO QUE SE CONSTRUIRA UN NUEVO AEROPUERTO EN AREQUIPA. (Foto: GEC) / Yván Salcedo Llerena

—¿Hay proyectos en lista para este 2025?

Hay un plan de inversión de 400 millones de dólares para los 5 aeropuertos. Ahora estamos haciendo todas las ingenierías, afinando la parte de estructura de financiación de estos proyectos y deberíamos de comenzar con alguno de ellos hacia fines del próximo año.

—¿Qué proyectos son?

Son cinco o seis proyectos. Entre ellos está reparar y rehacer la pista del aeropuerto de Juliaca, hay que hacer los cercos perimétricos de los cinco aeropuertos. Tenemos que agrandar las terminales de Arequipa, Tacna y Ayacucho; además mejorar la pista de Puerto Maldonado. Todas esas obras suman un poco más de US$ 400 millones y es un plan de inversiones que va a durar por lo menos 4 o 5 años.

—¿Cómo se realizará la ejecución de estos US$ 400 millones?

Estos 400 millones comienzan [a ejecutarse] en el último trimestre del próximo año en un periodo de cuatro a cinco años porque no se pueden hacer todas las obras de manera simultánea. Podríamos comenzar con los cercos perimétrico hacia el próximo año y en el 2026, pasada la temporada de lluvias, comenzar con las pistas porque hay que tener en cuenta que tienes tres meses en los cuales no puedes hacer muchas obras en la en la zona andina del sur del Perú.

—¿Y cuál será el impacto en el turismo de estos proyectos?

Esperamos un crecimiento por encima de 7% en los próximos cinco o seis años de pasajeros, no solamente por las obras que hagamos en los aeropuertos, también por la entrada en operación del Jorge Chávez que es muy importante. En Arequipa hoy día tenemos 25 vuelos diarios, una vez que se libere Jorge Chávez vamos a poder tener 30 o 35, entonces eso va a comenzar a generar una demanda adicional de servicios en Arequipa y lo mismo con otros aeropuertos.

—¿Cómo va el proceso de modernización del aeropuerto de Arequipa?

Ahí tenemos que hacer el cerco perimétrico y la terminal de Arequipa debería duplicarse en tamaño. Entre las dos obras son más de US$ 300 millones [US$23.9 millones para la optimización del terminal Arequipa y US$ 300 millones para el nuevo terminal]. Para la terminal estamos avanzando con el MTC en un proceso iterativo para terminar la ingeniería y acabando la ingeniería hacia fines del 2025 deberíamos de comenzar en el 2026 a desarrollar las obras.

(Foto: Aeropuertos Andinos del Perú)

—¿Y en el caso del aeropuerto de Juliaca, que este año sufrió varias paralizaciones por obras de mantenimiento?

Aquí hemos hecho mantenimientos correctivos a la pista porque la pista tiene una vida útil que ya expiró. Aquí vamos a hacer una reparación integral de la pista de Juliaca y los estudios de ingeniería ya están terminados al 95%, falta un estudio de ingeniería con respecto al sistema de drenaje que tiene que tener una vez terminado esto y estructurado el financiamiento, debemos comenzar a construir. Es una obra que está por encima de los 130 millones de dólares.