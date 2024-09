BBVA Research informó que el Producto Bruto Interno (PBI), avanzó 4,5% interanual, superando lo que el consenso de analistas encuestados por Bloomberg anticipó (3,5%). En esta cifra tuvo una incidencia positiva en el mayor gasto que se habría desprendido de la liberación de fondos de pensiones privados, que seguramente continuará en los próximos meses, y el que en el mes se contó con un día laborable adicional.

Por sectores productivos, destacó el desempeño del componente no primario del PBI, que se expandió en 4,8% (1,1% en junio). El informe señala que se observó una mejora casi generalizada, en particular en manufactura no primaria (mayor producción de bienes orientados al consumo), construcción (empuje de la inversión pública), comercio, y en algunas ramas de los servicios.

El componente primario, por su lado, luego de contraerse en junio (-2,6%), avanzó 2,2% en julio, lo que fue favorecido por una mejora de la actividad minera.

“Tomando una media móvil para de esa manera acotar la volatilidad de los registros mensuales, el crecimiento del PIB en los últimos tres meses hasta julio se ubicó en 3,3% interanual (3,6% hasta junio), moderándose el del componente primario, pero con tendencia a acelerarse el del componente no primario, más vinculado al comportamiento de la demanda interna”, sostuvo el reporte de BBVA Research.

Por otro lado, en el análisis secuencial y tomando como referencia el PBI corregido por estacionalidad que publicó el INEI, la producción creció 1,5% en julio con respecto al nivel que alcanzó el mes previo. En un ejercicio que mantiene durante el resto del año el nivel que alcanzó el PIB en julio (carry over), la economía peruana crecería 2,5% en 2024.

Los indicadores disponibles para agosto sugieren que en ese mes la actividad podría haber moderado su ritmo de expansión. En ese sentido, la inversión pública creció 21% en términos reales frente al 33% de julio, la producción de electricidad registró una tasa de expansión de 2,5% frente al 3,0% de julio, y la producción de hidrocarburos se contrajo (-12,8%; julio: 21,6%).

“En nuestro escenario base seguimos previendo que el PIB crecerá entre 3,0% y 3,5% interanual en la segunda mitad del año (2,5% en el primer semestre). El mayor gasto financiado con el retiro de fondos previsionales, la disminución de las tasas de interés, y la gradual consolidación de las expectativas empresariales en el tramo optimista favorecen este comportamiento de la actividad y, sobre todo, de la demanda del sector privado”, remarcó el BBVA.