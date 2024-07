Roberto de la Tore, presidente de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), sostuvo en entrevista en el programa Tenemos que Hablar, que se ha convocado a una reunión para analizar el aumento de la Remuneración Mínima Vital, la cual está programada para la segunda semana de agosto.

No obstante, el titular de la CCL indicó su preocupación ante el anunció hecho por Dina Boluarte, en su Mensaje a la Nación, pues considera que genera muchas expectativas al indicar que se hará efectivo en el último trimestre del 2024.

Sobre el Mensaje a la Nación, ¿tenía todos los elementos necesarios o coindice en que fue largo?

Considero que debió ser un poco más ejecutivo. Sí considero que ha sido largo, porque eso hace perder un poco los mensajes principales que debería dejar y esos mensajes son justamente de confianza de lineamientos a futuro que debería tener. Por otro lado, percibimos que estaba orientado a tener acercamientos con el Congreso porque los felicitó por haber aprobado ciertas leyes y también a actores económicos como es el sector empresarial. Consideramos además que faltó autocrítica y da la sensación que todo ha ido muy bien. Incluso, manifestó que el país tiene una fortaleza fiscal que todos sabemos que no.

No hubo mucha autocrítica, casi nada.

Correcto. La fortaleza y la estabilidad macroeconómica siempre ha sido algo de lo que siempre hemos estado orgullosos y eso hay que cuidar. Si bien está bien, hay señales relacionadas al déficit fiscal y el año pasado no se cumplió con la meta fiscal, se llegó a 2,8% y debió ser 2,4%. Este año, justamente el 8 de julio han cambiado las metas las nuevas metas fiscales porque tampoco se iba a llegar al 2% del déficit, se está pensando en un 2,8%. Adicionalmente, lo que más nos preocupa es esa consolidación fiscal que se ha debido dar en el 2026 para llegar al 1% la han corrido dos años (2028), están trasladando está responsabilidad al siguiente gobierno, cuando en realidad el esfuerzo debe darse en este gobierno.

¿La presidenta debió haber mencionado algo sobre el caso “rolex”?

Siempre es bueno estar abiertamente dispuesto a todas las investigaciones que tengan que hacerse. Se ha podido mencionar.

¿Se ha convocado a reuniones para poder analizar el aumento del sueldo mínimo?

Si. Ya se ha hecho una convocatoria para la segunda semana de agosto. El tema del aumento de la Remuneración Mínima Vital (RMV) hay que verlo desde varias aristas. Primero, es un tema técnico que se tiene que conversar en el marco del Consejo Nacional de Trabajo. Todos quisiéramos que las personas puedan incrementar sus ingresos, nadie se opone a eso, pero en la RMV está relacionada directamente a un incremento de productividad. Este incremento de productividad tiene que analizarse y ver si efectivamente se ha dado. Como todos sabemos la productividad no está aumentando hace varios años. Entonces, tiene que estar relacionado a ese incremento. Me parece un poco ligero y genera expectativas el decir que se va a dar, y hay una preocupación porque han manifestado que se tiene que efectivizar en el último trimestre del año y todavía no se ha conversado, no se ha consensuado. No hay ninguna reunión, recién nos vamos a sentar en la mesa, recién se va a analizar el tema. Se están generando expectativas, pero adicionalmente, creo que lo importante es ver cómo las personas que no tienen esa formalidad acceden. En la Cámara de Comercio de Lima (CCL) hemos calculado cuántas personas están en el sueldo mínimo y es alrededor de 500 mil personas, es el 3% de la población económicamente activa de los trabajadores formales e informales. Entonces, cuando tienes 71% de informalidad laboral la preocupación principal debería ser cómo hacemos que todas esas personas accedan a esa formalidad y tengan los beneficios. Se está mirando por otro lado.

No se ha planteado algo específico en este Mensaje a la Nación sobre políticas para formalización, que es algo que está totalmente dejado de lado, no solo por la presidente, Dina Boluarte, sino desde hace muchos años. ¿Coincide con ello?

Correcto. El énfasis en la inversión tanto pública como privada es una excelente noticia y que es lo que va a generar la reactivación económica. Sí nos preocupaba el tema de la ejecución de esa inversión. Si vemos las ejecuciones de inversión que hay en este año, están por el 37%. Para que se puedan dar todas estas inversiones, tiene que haber una inversión efectiva y transparente. Adicionalmente, en la parte de la inversión pública, se percibe que hay una dependencia significativa del gasto público. Porque todo va a estar relacionado al gasto y estamos hablando que hay una preocupación por el déficit fiscal. Hay que ver que las cifras cuadren y por otro lado, estás inversiones no son tan de corto plazo. Si bien, se ha crecido en estos dos últimos meses, es un crecimiento rebote sobre todo en el último mes en pesca y manufactura. Han faltado anuncios de qué medidas van a tomar en el corto plazo para esta reactivación de la economía. En relación a su pregunta, efectivamente ha habido por ejemplo, medidas específicas para mejorar el clima de negocio, todo lo relacionado a simplificación de trámites y no se ha mencionado nada referente al Plan Nacional de Productividad. Todas las reformas estructurales pendientes, que si bien es complicado es complicado que se puedan hacer ahora, se pueden ir sentando bases, y estás reformas estructurales están relacionadas en algunos de sus ejes al tema de capital humano, ahí tenemos educación salud. productividad, informalidad, etc. No se ha tocado esos temas, tampoco la reforma tributaria, reforma laboral que son reformas pendientes. Tampoco, se ha hablado de informalidad económica que también resta potencial de crecimiento.

¿Cómo ven desde la CCL este potencial Ministerio de Infraestructura que agruparía a varios sectores que aún están adscritos a otros ministerios? ¿Les parece positivo?

La idea nos parece buena, que haya un solo ministerio que vea el tema de infraestructura. El tema, que no lo ha detallado, es cómo lo va a hacer. Es algo muy complejo, están todas las unidades ejecutoras de diferentes ministerios. Ahí hay un tema de administración, cómo vas a organizarlo. Yo me hubiera sentido más tranquilo si decía que se daba como una reforma del Estado. No lo han mencionado como parte de una reforma del Estado, que es algo complejo y que se necesita de un acompañamiento por ejemplo, del Fondo Monetario Internacional (FMI) para que se pueda hacer bien. Además, es algo que no se va a hacer de la noche a la mañana, puede tomar varios años, por lo menos dos años y el siguiente gobierno es el que recibiría este nuevo ministerio (de Infraestructura).

Hay que trabajarlo con mucho análisis y cuidado, con acompañamientos de organismos. Adicionalmente, es bueno que haya comentado que se van a fusionar los ministerios, pero hay que tener cuidado con los detalles, porque comentaron en el anuncio que no va a ver una pérdida de empleo cuando se va a reducir costos, hay una cierta incoherencia.

¿Qué considera prioritario a nivel económico que se deba hacer en el siguiente año en el gobierno de Dina Boluarte?

Es importante poner énfasis en las inversiones públicas y privadas, se tiene que dar toda la fuerza que se pueda. Todo tiene que estar de la mano con la lucha contra la delincuencia, no va a ser posible esa reactivación o un crecimiento sostenido de la economía sino se ataca fuertemente el tema de la inseguridad. Se puede saludar algunas partes del discurso en temas de seguridad. Pero, por ejemplo, se mencionaba mucho el Puerto de Chancay, la obra icónica de este año, que en verdad es un súper proyecto. Pero, adicionalmente se crearía, lo mencionó la presidenta, una Zona Económica Especial (ZEE), me preocupa que solo mencionaron que sería una zona económica solo en Chancay, cuando en realidad, lo que se necesita como país, es una ley marco para traer inversiones y generar empleo en todo el país, no se puede hacer una zona económica solo para Chancay, hay que ver al país en su conjunto. En el tema de seguridad, porque la delincuencia se va a trasladar a Chancay de todas maneras, si bien está en el discurso que se hay un proyecto para hacer un complejo policial, recién está en etapa de expediente y va a demorar por lo menos 3 años quizás, mientras tiene que haber seguridad allí (Puerto de Chancay) y no se mencionada nada en el discurso. Ya hay un análisis que indica que tiene que haber cinco comisarías en toda esa zona de Huaral, hay tres que existen, pero hay que fortalecerlas e implementarlas y hay dos nuevas que se tienen que hacer. Eso implica 27 millones que no han sido mencionados en el discurso.