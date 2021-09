Conforme a los criterios de Saber más

El presidente de la Cámara Peruana de la Construcción (Capeco), Jorge Zapata, se refirió al reciente anuncio del Gobierno por renegociar los contratos de Camisea y opinó que estos no son los más óptimos de cara a promover la inversión en el país.

“Parece ser que a este gobierno no le interesan demasiado; hace anuncios totalmente en contra de las inversiones, que asustan a cualquier inversionista. Para las inversiones es fundamental tener las expectativas al alza. Es totalmente lo contrario a lo que esta ocurriendo. La expectativa de los inversionistas van a la baja porque se hacen ese tipo de anuncios como el que ha hecho el primer ministro, contradiciendo las explicaciones y llamados del presidente en su gira internacional”, dijo.

Durante el último Informe Económico de la Construcción, el líder del gremio empresarial recalcó que el país requiere de inversiones para poder cerrar el alto déficit de infraestructura; el mismo que bordea los US$160.000 millones.

“La peor señal que podemos dar es decirle a los empresarios que si no se sientan a negociar, vamos a actuar de otra forma y esa otra forma es a la fuerza. El país necesita inversiones, necesita reactivar las asociaciones público privadas. Tenemos un déficit de infraestructura de US$ 160 mil millones, no sé si hayan países en el mundo que tengan ese déficit con respecto a su PBI. Son cifras brutales”, agregó.

Asimismo, invocó al Ejecutivo a brindar señales de confianza de cara a continuar generando mayor oferta de vivienda y la industrialización del país.

“Necesitamos a los inversionistas para construir más vivienda, para que empecemos a industrializarnos. El camino es ese. El país no se industrializa por decreto. No es que mañana el presidente y el primer ministro digan que el próximo año tiene que industrializarse, eso no funciona. Se necesita dar confianza y ello requiere señales claras. Requiere gente capacitada, gente que maneje el gobierno que tenga las cosas claras y el camino trazado. Que señale la ruta y no de mensajes equivocados o absurdos”, dijo.

