En enero, nadie esperaba que el Perú fuera el escenario de una pandemia. Y mucho menos Anthony. Para él, el 2020 empezó siendo un año “para sacarse 20 de nota”. Los pedidos a su marca de ropa habían aumentado en un 30% frente al año anterior y, debido a la buena relación con sus proveedores, su taller en Gamarra estaba abastecido de suficiente tela para atender la demanda.

Tan generoso se perfilaba el año que el empresario no dudó en sacar un crédito que le diera ese impulso siempre necesario para escalar a una mayor producción. “Buscaba cubrir la campaña de verano y empezar con la línea de invierno para niños y damas”, recuerda. “Pero todo cambió y la verdad es que nos agarró por sorpresa”.

Era el 15 de marzo y mientras el Gobierno anunciaba el estado de emergencia y la cuarentena, Anthony coordinaba el trabajo del día en su taller. La incertidumbre fue tal que él y sus 12 trabajadores no pudieron conversar mucho y solo regresaron a sus casas. “Recién tuvimos claro el escenario con el inicio de la cuarentena y el cierre de fronteras”, explicó en diálogo con este Diario.

Todo lo que vino después fue más incertidumbre. Desde su casa, cada ampliación de la cuarentena era para Anthony totalmente comprensible –“porque ante todo está la salud”, indica–, pero también era un día menos de producción. Y la situación se tornaba cada día más complicada para él y sus trabajadores.

“Hay que cumplir con su sueldo, sí, pero después qué podía hacer yo. He tenido que ayudarlos en lo que he podido y dentro de mis posibilidades. Pero ya vamos como cuarenta días de cuarentena en esta situación. Unos han intentado regresar a provincias, otros han tenido que dedicarse a otra cosa”



El 70% de las ventas de su empresa va a regiones. Sus compradores en el norte, la selva central y el sur han mantenido comunicación con él durante estos días y están a la espera de la reanudación de las actividades.

Tanto él como sus clientes son conscientes de que, acabada la cuarentena, la vuelta a la actividad será distinta. “Pero no solo por las condiciones de salud, sino también por la venta. Vamos a empezar desde cero. Y por eso me toca conversar con mis clientes. Si ellos no venden, tampoco querrán comprarme”, explicó.

Por la emergencia, se mejoraron las condiciones del crédito, pero la tela sigue en el taller y cada día sin producir complicaría el cumplimiento de los nuevos períodos de pago. Otros empresarios en Gamarra han visto la cuarentena aún más complicada.

“He escuchado de los programas de crédito del Gobierno, Reactiva Perú, por ejemplo, pero esperamos que llegue a todos. Hay empresas que son semiformales y corren muchos riesgos. En lo personal, intento continuar, pero otros lo tienen más complicado. Y hay trabajos en riesgo”



LOS TRABAJADORES SUSPENDIDOS

La tan mencionada cadena de pagos se hace frágil. Y con ello pone difícil situación el escenario de diversas familias. En diálogo con este diario, una trabajadora administrativa de –cuya identidad no será revelada– comentó su complicada situación luego de que su empresa decidiera aplicar a la suspensión perfecta de labores.

“Me llegó el correo formal que la empresa entraba en suspensión perfecta con algunos trabajadores. Yo vivo en un lugar alquilado”, explicó.

Con 24 años de edad, la remuneración que ella percibía eran el primer ingreso de su hogar y el sustento más importante para su madre y hermanos.

Ante tal difícil situación, la primera opción a la que acudirá es al retiro de los fondos de su AFP. Ella ya logró retirar los S/2.000 que permitió el Ejecutivo, pero en vista a que la situación será complicada en los próximos días, está evaluando el retiro del 25% recientemente aprobado.

“Lamentablemente como primer ingreso de la casa, sí tendría que hacer uso de este monto de dinero. Los ahorros si bien están, no son suficientes para todos los gastos que conlleva una casa alquilada”



Otro punto que le preocupa a la trabajadora de 24 años es su educación. Cursaba el último año de estudios superiores. “No sé qué vaya a pasar de aquí a mañana. Y la verdad es que no tendríamos el dinero suficiente para costear todo”, comentó.

OPCIONES ANTE LA CRISIS

Ambas historias son el reflejo de la dura realidad que dejará esta pandemia. Y para ambos casos, la respuestas han sido múltiples. Las medidas extraordinarias que ha dispuesto el país para evitar el quiebre de las empresas y su respectivo impacto en los hogares han ido desde los créditos hasta la liberalización de ahorros.

Por ejemplo, está el Reactiva Perú, que garantiza créditos por S/10 millones para aquellas empresas que no tengan deuda tributaria coactiva superior a 1 UIT al 29 de febrero de 2020. Con dicha información, el banco evaluará la solicitud de la empresa y aprobará el crédito con tasas que van desde 0,5% hasta 4% dependiendo la entidad financiera y por un plazo que no excede los 36 meses incluyendo el periodo de gracia.

También se habilitará el programa del Fondo de Apoyo Empresarial para la Micro y Pequeña Empresa (FAE-Mype) que ahora permitirá créditos para capital de trabajo también por S/ 30.000 con tasas que también serán reducidas.

Al mismo tiempo, tanto empresas como las personas naturales pueden hoy aplicara al congelamiento de sus deudas en los bancos. Las entidades financieras han dispuesto excepciones por la emergencia congelando los intereses. Para dicho trámite, deben acercarse a la entidad y solicitar dicho beneficio.

Para los trabajadores, los beneficios son mayores. El recientemente aprobado es el retiro de los fondos AFP que en un primer momento era hasta S/2.000 y aplica para los trabajadores que no hayan aportado de forma obligatoria en marzo del 2020, también aquellos que están en planilla y perciben remuneraciones por debajo de los S/2.4000 y a aquellos que se les aplicó la suspensión perfecta de labores.

Dentro de los plazos de ley, cada uno de estos casos podrá acudir a la respectiva AFP y pedir el retiro de S/2.000. El que aún no está vigente es el retiro del 25% de los fondos, el mismo que aplica para todo afiliado a la AFP, sea en la situación que se encuentre. Se debe esperar el manual operativo que publicará la SBS para presentar las solicitudes. Cabe recordar que el retiro tiene un límite máximo de S/12.900 y uno mínimo de S/4.300. Si el monto es menor al tope inferior, el retiro será del fondo total.

Las empresas, en beneficio de sus trabajadores, también podrán acceder al subsidio de planillas que ofrece el Gobierno. Así, el Estado cubrirá el 35% del sueldo de aquellos trabajadores que ganen hasta S/1.500. Solo aplicarán las empresas que se encuentren en la planilla de la Sunat.

