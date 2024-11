Tras haber brindado mentoría y conferencias a grandes líderes de alto nivel en la Young Presidents Organization (YPO) en Estados Unidos –donde participaron CEO y presidentes de empresas globales como Tik Tok, Chanel, Motorola, etc.–, y elaborado talleres en universidades como Oxford, el sensei Zen Takai llega al Perú para impartir sus conocimientos y técnicas samurai a los principales líderes empresariales de nuestro país. Su objetivo es que ellos consigan el equilibrio para dirigir y humanizar sus negocios.

¿Pero cuál es el método detrás de este objetivo? El Comercio conversó con el sensei Zen Takai , cuya historia ha sido guiada por la fil osofía de su familia samurai pues su abuelo fue el guardaespaldas del emperador en Japón. En esta entrevista, compartió claves para iniciar el camino del equilibrio en el duro mundo de los negocios.

Equilibrio mental y físico

El primer paso puede ser sencillo, pero requiere de meditación, disciplina y consciencia. “El primer desafío que se enfrenta es volver a su cuerpo”, refiere. Para ello, introduce prácticas físicas que incorporan el uso de la espada samurai, no como un arma, sino como un símbolo de equilibrio y disciplina; es decir, es utilizada en diferentes posturas que le permiten al estudiante poner en práctica el equilibrio de su cuerpo y el control del mismo.

Y es que Zen Takai persigue la idea de que sus alumnos reconecten la mente y el cuerpo para manejar el estrés, tomar decisiones equilibradas y desarrollar una conexión empática con sus equipos. Eso sí, el camino no tiene un tiempo específico, pero los resultados pueden trascender hacia los subordinados. “Si el líder encuentra el balance (la armonía entre su estado mental y físico), beneficiará a toda la empresa”, precisa.

El soporte que tienen sus alumnos son las artes como la música, la poesía, la danza y la meditación. Con ello, el aprendiz logra flexibilidad emocional y mental. “Reconocer al cuerpo como una caja vacía, que alberga la esencia espiritual”, es uno de los procesos para ampliar las perspectivas y dejar de lado la búsqueda del “ganar, ganar” y concentrarse en el balance.

Esta noción, que en principio podría parecer ajena a la cultura empresarial, se convierte en una poderosa herramienta para manejar relaciones complejas dentro de la empresa y para tomar decisiones que beneficien tanto al equipo como a la organización en general.

La filosofía samurai se inspira en la naturaleza y en los cinco elementos que la integran: tierra, agua, fuego, viento y vacío. “Si logras entender los cinco elementos puedes entender todo”, afirma.

El sensei estará presente en el taller “Rankmi Talks: The Last Zen Samurai”, organiza por Rankmi hoy 12 de noviembre. Se convocaron de forma cerrada a líderes empresariales del sector de minería, retail, educación, etc.