El ministro de Transportes y Comunicaciones (MTC), Carlos Estremadoyro, señaló que “este no es el momento adecuado” para que las empresas aéreas retomen la operación de vuelos internacionales, debido a que no se ha logrado controlar la propagación del coronavirus (COVID-19).

“Es como si nos hubiésemos roto una pierna y nos han sacado el yeso, pero aún no podemos salir corriendo. Este no es el momento de abrir vuelos internacionales porque no hemos logrado contener la difusión de la pandemia. Cuando logremos bajar los índices y tengamos desocupada parte de nuestra capacidad hospitalaria, recién podemos abrir vuelos internacionales”, dijo Estremadoyro en diálogo Canal N.

Las declaraciones del ministro se dieron cuando supervisaba los avances en la construcción de la Línea 2 del Metro de Lima en el distrito de Bellavista, en el Callao.

El titular del sector explicó que, aunque se reiniciaran los vuelos internacionales, estos no tendrían un gran efecto en la economía, pues dijo que “nadie en el mundo” piensa desplazarse por turismo.

“No es que esto nos vaya a beneficiar económicamente, no es que sea un gran aporte. Nadie en ninguna parte del mundo quiere viajar por temas de ocio, eso recién se dará a mediados del próximo año. Eso nos da tiempo de prepararnos desde el punto de vista de la salud”, agregó.

Con relación a los avances en la Línea 2 del Metro de Lima, Estremadoyro adelantó que para cuando finalice el actual Gobierno (julio de 2021) se habrá concluido con los primeros cinco kilómetros del mencionado proyecto, desde el óvalo Santa Anita hasta la Clínica San Juan de Dios.

