Los ingresos tributarios del gobierno central ascendieron a S/6.406 millones en julio, reportó la Sunat. Esto representó una contracción de 20,6% en términos reales respecto al mismo mes del año pasado.

En un contexto en el que desde febrero se vienen registrando contracciones en la recaudación tributaria, el resultado del séptimo mes del año también significó una desaceleración en la tendencia hacia la baja respecto al mes previo.

En junio, los ingresos fueron S/5.521 millones, lo que significó una reducción del 47% interanual, la peor variación en los últimos doce meses.

FACTORES

La Sunat informó que este resultado responde a dos factores. Por un lado, se tiene la menor actividad económica respecto al año pasado, pero en constante recuperación desde que en mayo se reabrió la economía.

Así, por ejemplo, frente a meses previos, variables como la emisión de comprobantes de pago electrónicos y las órdenes de embarque muestran mejoras significativas. En el primer caso, incluso, los rubros comercio y agropecuario anotaron leves incrementos.

En tanto, el segundo factor se debe a las medidas de alivio tributario a los contribuyentes. En efecto, en julio empezó a regularizarse la declaración y pago de obligaciones previamente aplazadas. Esto mitigó el impacto en los ingresos en ese mes.

“Es lógico que a medida que la actividad económica se reanude se observe cierta recuperación en la recaudación”, explicó Marcel Ramírez, docente de la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico.

No obstante, el economista observó que, si bien en la segunda mitad de julio y agosto se presentarían las declaraciones juradas, esto no se traduce concretamente en ingresos para el fisco, pues existe la posibilidad de que las personas no cuenten con la liquidez para afrontar estos pagos.

En esta línea, Ramírez refirió que es conveniente que la Sunat informe sobre el nivel de morosidad que se tiene. “Este dato es clave porque muestra el grado de fragilidad de los contribuyentes”.

CONSECUENCIAS

El panorama de la recaudación tributaria al cierre del año es adverso, indicó Giorgio Balza, gerente de Consultoría Tributaria de PwC.

“Las normas que se publican como fraccionamientos o aplazamientos muestran la crítica realidad que se tiene”, subrayó.

Ramírez agregó que este escenario pone en una situación difícil al Ministerio de Economía y Finanzas sobre el presupuesto público 2021 y su fuente de financiamiento.

Incluso, el economista señaló que la recaudación no recuperaría sus niveles del 2019 hasta después del próximo año e indicó que el reto estará en el espacio fiscal.

Ramírez agregó que este escenario pone en una situación difícil al Ministerio de Economía y Finanzas sobre el presupuesto público 2021 y su fuente de financiamiento.

“Se debe apuntar a revisar los incentivos tributarios vigentes. No hay mucho espacio para aumentar el IGV o el IR”, acotó a modo de propuesta.

En tanto, Balza –quien además observó el anuncio del estado de inmovilización obligatoria los domingos por su impacto sobre el consumo– refirió que el foco del Gobierno debe estar en mejorar la recaudación vía la formalización.

“Se debe orientar a poner los ojos donde antes ya no se miraba”, remarcó.

