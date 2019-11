La abogada Mónica Saavedra Ocharán fue elegida en las internas de Acción Popular para encabezar la lista de postulantes de ese partido al Parlamento. La actual gerente de Fiscalización de la Municipalidad de Jesús María, quien evitó cuestionar el rol que tuvo la bancada acciopopulista en el Congreso que fue disuelto, afirmó que su principal propuesta será eliminar en su totalidad la inmunidad parlamentaria.

— ¿Por qué postula a un Congreso que tiene mandato de un año y medio?

Porque necesitamos de renovación y rostros nuevos, porque es una oportunidad de que [la ciudadanía] me conozca, sepa quién soy y lo que puedo lograr […] Muchos electores quieren dejar [atrás] la idea de los políticos tradicionales. Y yo soy un claro ejemplo de la renovación en Acción Popular, soy una persona que recién está en el partido, pero comparto sus principios desde hace muchos años.

— ¿Cuáles serán los primeros tres proyectos de ley que presentará de resultar electa?

El tema de la inmunidad es algo que he venido pensando hace mucho tiempo, porque no estoy de acuerdo con que todos los congresistas tengan una protección…

— ¿El nuevo Congreso debe transferir a la Corte Suprema la prerrogativa de levantamiento de la inmunidad parlamentaria? ¿O cree que esta debe ser eliminada?

Pienso que debería ser eliminada la inmunidad parlamentaria en su totalidad, porque ya es tiempo que las personas que lleguen al Parlamento y no tienen nada que temer, realicen todos los esfuerzos […] Si uno es libre, porque no tiene nada que se le puede señalar, que salga adelante, todo debe ser igual para todos.

— ¿Y cuáles son las otras dos propuestas que tiene?

El empoderamiento de la mujer. Siento que en estos momentos la mujer no está muy posicionada. Al yo ser la número 1 [en la lista al Congreso] de un partido tradicional, que tiene 66 años, que tiene doctrina, experiencia y seguidores, salimos adelante con un rostro nuevo que se empodera…

— ¿Está a favor o en contra de que se restaure la bicameralidad?

Estoy a favor. Me parece que con la bicameralidad habría un mejor filtro para determinar la normativa, me parece que debe haber un doble filtro para calificar las normas que se dan en el Congreso. Hace muchos años que dicen que se debe volver a la bicameralidad, yo estoy de acuerdo.

— ¿El Congreso debe mantener el poder de elegir a altos funcionarios? ¿Defensor del Pueblo, directores del BCR y magistrados del TC?

El Congreso lo debería hacer en parte, porque representa al pueblo y hay personas preparadas para hacerlo.

— ¿Cuál debe ser el rol del nuevo Parlamento?

Con Acción Popular vamos a fiscalizar, este debe ser uno de los principios más importantes. Tenemos que fiscalizar a los servicios públicos, las obras, el oportuno cumplimiento de las mismas. La fiscalización es un tema en el cual tengo experiencia. En general, mi gran labor en el Congreso será la de fiscalizar.

— Acción Popular lidera la intención de voto de cara a las elecciones parlamentarias de enero, según la última encuesta de El Comercio-Ipsos. ¿Le sorprendió, en ese contexto, que su partido la haya elegido como cabeza de lista, teniendo en cuenta que su rostro aún no es conocido fuera de su agrupación?

No me sorprendió, pienso que lo más importante es la capacidad que tengo. Mucha gente esperaría un rostro con mayor experiencia [como cabeza de lista], pero tengo la capacidad, los principios y los valores [para ser la N°1]. He tenido una formación desde muy pequeña ligada a Acción Popular, amo el partido, amo a mi comunidad y tengo la capacidad de servir, siempre lo hecho, he trabajado en distintas instituciones, entre ellas el Inabif.

— ¿Cómo ha sido su campaña en las internas de Acción Popular?

Mi corazón y principios son de Acción Popular, esto viene desde mi niñez, mi formación. Desde el 2015 como militante, siempre acompañando las campañas de amigos. Recién este año se han abierto las actas [de inscripción de afiliados] y han entrado cerca de 50 mil correligionarios. Es por eso que me encuentro acá. Este es un gran compromiso.

— Usted dice que desde el 2015 tiene una militancia activa en Acción Popular. ¿Qué tipo de campaña hizo para obtener la mayor votación, para liderar la lista en Lima al Congreso?

Dentro de las bases no, apoyando a amigos que participaban, acompañando las campañas, sé lo que es hacer una campaña política, que la gente te conozca, sentir las necesidades de la gente que nos acompaña, las necesidades del pueblo. Llegué a ser la número 1 porque hay mucha gente en el partido que me conoce, he sentido el cariño y el aprecio de todos. Me ven como un rostro nuevo. Tengo muchos amigos que me conocen en el ámbito laboral.

— ¿Acción Popular está asumiendo un fuerte riesgo al no llevar en sus listas a figuras que puedan arrastrar votos o a invitados? ¿Son conscientes de ello?

Es tiempo de la renovación, es tiempo de que los rostros nuevos cambien la historia de nuestro Perú, es tiempo de que las mujeres salgamos adelante.

— ¿Usted, al ser cabeza de lista, tendrá algún papel especial dentro de la campaña?

Sí, representar a Acción Popular. ¿Labor especial? Empoderar a la mujer, parte de mis propuestas son lo de la inmunidad y seguir con la fiscalización.

— ¿Cómo evalúa el rol que tuvo la bancada de Acción Popular en el Parlamento que fue disuelto?

[La bancada] siempre estuvo del lado del equilibrio y del consenso. Por ese lado, yo pienso que cada uno cumplió el rol que le corresponde.

— ¿Cree que un sector de la bancada de Acción Popular fue afín a Fuerza Popular?

No, no creo eso, creo que todos siguieron los principios y la doctrina de Acción Popular.

— Hubo votaciones en las que Acción Popular respaldó al fujimorismo. Por ejemplo, en la frustrada elección Gonzalo Ortiz de Zeballos al TC…

Suelen pasar, en momentos de crisis, opiniones que no están de acuerdo con la doctrina del partido, hay momentos que muchas veces se puede pensar de acuerdo a la coyuntura. Los militantes pueden estar a favor de una situación, pero finalmente yo creo todos tenemos el mismo fin, que es llevar adelante los principios y valores del partido.

— Yonhy Lescano, actualmente, afronta una investigación preliminar en la fiscalía por el presunto delito de acoso sexual. ¿Cree que debe solicitar una licencia de su partido?

Pienso que estos temas son judiciales, que todavía no se ha determinado nada, que no hay una sentencia y en ese tema que mejor que el Poder Judicial realice su labor, yo de lejos miro y me parece bien lo que se está haciendo.

— ¿Para usted, la disolución del Congreso ha sido constitucional?

No, ha sido inconstitucional, no estoy de acuerdo con la disolución del Congreso, pero hay una parte del pueblo que pedía esa disolución, pero insisto en que no estoy de acuerdo. Soy una persona de derecho y las leyes y los mandatos se deben respetar.

— Dentro de Acción Popular hay hasta tres corrientes: una liderada por Mesías Guevara, otra por Raúl Diez Canseco y la última por Alfredo Barnechea. ¿Usted pertenece a alguna de estas?

Yo pertenezco a Acción Popular, yo no estoy dividida en ninguna de las tres [facciones], tengo principios y valores, son las base las que me han elegido y voy a estar siempre con ellos.

— ¿Esta división interna puede afectar seriamente sus aspiraciones de cara al 2021?

El fin de todos los acciopopulistas es la doctrina, los principios, los valores y el apoyo a la nación. Y no creo que nos vayamos a dividir, tenemos a un líder, al presidente Fernando Belaunde Terry, que siempre en general, los acciopopulistas estamos con él, yo creo que no habrá divisiones, que todos vamos a llevar la lampa para adelante.

— ¿Está a favor o en contra del matrimonio de personas del mismo sexo?

Esto es un tema coyuntural, creo que lo más es el amor que existe entre dos [personas], más adelante, de acuerdo, a cómo se siente, yo creo que lo más importante son los valores, si se aman y quieren estar unidos, yo creo, yo sí estoy de acuerdo.

El perfil

Mónica Saavedra Ocharan (N°1 de Acción Popular en Lima)

Profesión:

Abogada de la Universidad de San Martín de Porres.

Trayectoria:

Actualmente es la gerente de Fiscalización de la Municipalidad de Jesús María.

Anteriormente, ha trabajado en la Municipalidad de Lima como Jefa de la División de Nomenclatura y Numeración. También en el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social e Inabif como asesora legal.