Conforme a los criterios de Saber más

Úrsula Moscoso (Partido Morado), quien postula por segunda vez al Parlamento, afirmó, que, si resulta elegida en abril, buscará fortalecer a la Sunedu, a la cual -señala- partidos como los de “Pepe Luna han intentado petardear”. La administradora también reconoce que, en las últimas semanas, cometió errores, pero considera que la campaña no puede ser “un examen de admisión”.

— El antivoto de Julio Guzmán- de acuerdo a la última encuesta de El Comercio-Ipsos- pasó de 45% a 52% en el último mes. Es decir, creció en siete puntos porcentuales. ¿El gobierno de Francisco Sagasti le está pasando ya factura?

Hay que recordar que [la elección del] presidente Francisco Sagasti fue una salida a la crisis política y social que tuvimos el año pasado. Y es un gobierno que tiene dos objetivos específicos: el primero llevar a cabo las elecciones el 11 de abril, que estas sean democráticas y transparentes. Y lo segundo es la lucha contra la pandemia. Este gobierno es transitorio, la ciudadanía no ha elegido a Sagasti para gobernar. Entiendo que algunas personas crean que es un gobierno morado, porque el señor Sagasti ha sido fundador y militante del Partido Morado, pero no es así.

Y respecto al señor Guzmán, queda claro que no solo algunos partidos, sino también ciertos medios de comunicación se han dedicado a hablar mal de él. Y eso es porque el Partido Morado es el único [dentro del Parlamento] que ha defendido nuestra democracia votando en bloque en contra del golpe que se dio el año pasado, un golpe liderado por Manuel Merino, de Acción Popular, y 105 golpistas.

— ¿No hay ninguna relación entre el gobierno de Sagasti y el crecimiento del antivoto de Guzmán?

Creo que ahora estamos muy temprano para ver si esto [la administración de Sagasti] va a impactar directamente, pero sí es importante mencionar que este gobierno es transitorio y tiene los dos objetivos que mencioné.

— No puede negar que si hay una presencia de su agrupación en el Ejecutivo. Los dos principales asesores del mandatario son Carlo Magno Salcedo y Giacomo Ugarelli, militantes del Partido Morado. Y los ministros José Elice y Claudia Cornejo fueron candidatos, junto con usted, en la elección al Congreso del 2020…

Bueno, si vamos a decir presencia del Partido Morado por cuatro personas, de las cuales dos no son militantes y no tienen relación con el Partido Morado más allá de una invitación que se les hizo hace más de un año. Y las otras dos personas [Salcedo y Ugarelli] están de licencia, justamente, porque están acompañando al señor Sagasti en poder sacar adelante al país. Este es un gobierno transitorio, no hay contacto entre el Partido Morado y el señor Sagasti para la implementación de políticas que se tengan que hacer.

Y, precisamente, ayer [miércoles] el señor Guzmán ha sacado una serie de propuestas que el Ejecutivo debería tomar en cuenta para hacer frente a la pandemia. Por ejemplo, que los bonos y canastas sean distribuidas por las Fuerzas Armadas; que las 1.600 postas del país realicen pruebas moleculares gratuitas; y emprender una campaña comunicacional que desmienta a este movimiento antivacuna. El 48% no quiere vacunarse.

— ¿El Ejecutivo demoró en decretar una nueva cuarentena?

Sí, demoró un poco, pero creo que también es responsabilidad de algunos peruanos que no han estado cumpliendo con los protocolos. Inclusive, hubo candidatos que generaron aglomeraciones. Y sí, seguro se darán críticas, pero esperemos que estas sean constructivas, acá necesitamos unirnos para sacar adelante al país, estamos en una segunda ola bastante compleja. Lo que le toca al gobierno es decir cómo se van a implementar estas nuevas medidas antes de que inicie el toque de queda el domingo.

— ¿El incidente del incendio que involucró a Julio Guzmán aún les resta?

Creo que hay temas que son mucho más importantes y que se deben poner sobre la mesa, como las propuestas sobre salud, empleo y educación que estar hablando sobre un incidente personal, sobre el cual Julio Guzmán ya pidió disculpas.

— ¿Cuáles serán los primeros tres proyectos de ley que presentará de resultar electa?

Nosotros, como Partido Morado, tenemos un plan de gobierno y también una agenda legislativa. Me quiero enfocar en la educación, quiero luchar por una educación de calidad, que esta sea de acceso a todas las personas. La educación es una oportunidad que le ha sido arrebatada a los jóvenes a lo largo de los años. Necesitamos defender la reforma universitaria y a la Sunedu, porque este Congreso ha intentado bajársela y petardearla en el último año, sobre todo partidos como los de Pepe Luna. Tenemos que defenderla y fortalecerla. Por ejemplo, para fortalecerla una propuesta es darle facultades para sancionar a las autoridades que incumplen con la ley universitaria.

— ¿Y cuáles son sus otras dos iniciativas?

Otra propuesta es construir el segundo piso de la calidad educativa, ya se culminó el licenciamiento de las universidades, ese es el primer piso, ahora tenemos que presionar para que un proyecto que ya se encuentra en el Congreso, que busca reorganizar el Sineace [Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa], [se apruebe]. Este es el sistema que certifica los programas [de estudios], de esta manera las universidades [peruanas] serían competitivas a nivel internacional. Y algo que no puede dejar pasar es quitarle las exoneraciones tributarias a las universidades que funcionan como empresa y rentan con la educación.

— El retorno a la bicameralidad fue rechazado en el último referéndum. ¿Están dadas las condiciones para que el nuevo Congreso evalúe el regreso de las dos cámaras?

Actualmente, la comisión que lidera el señor Chehade ha propuesto ya un proyecto para volver a la bicameralidad, entonces habrá que evaluarlo, pero considero que debe haber candados, porque recordemos que no existe la reelección de congresistas.

— Es poco probable que el retorno al Senado lo apruebe este Congreso, solo le queda una legislatura…

La ciudadanía votó en contra de la bicameralidad en el referéndum de 2018, porque se abrió la posibilidad de la reelección y, justamente, lo que la ciudadanía no quería era que los mismos congresistas obstruccionistas [del Parlamento disuelto] se puedan reelegir. Y si estamos hablando de tener dos cámaras, deberíamos poder volver a consultarlo siempre que se pongan los candados correspondientes. Parte de ser congresista es escuchar a la gente.

— ¿La no reelección de congresistas se debe mantener?

Sí, la decisión la tomó la ciudadanía y debe mantenerse.

“No queremos más ‘becerrilles’ en el Congreso, queremos gente que no blinde a corruptos”, afirmó Moscoso. (Foto: Anthony Niño de Guzmán | El Comercio)

— La directora de Cedro, Carmen Masías, calificó de “riesgosa” la declaración del congresista Daniel Olivares respecto a que fuma marihuana, desde hace 20 años, de manera recreativa. Agregó que de cada 10 personas que la consumen, dos se enganchan en una adicción. ¿Cuál es su posición sobre este tema?

El señor Olivares es uno de los congresistas que más ha chambeado en este Congreso. Mientras algunos estaban en Miami disfrutando de su Año Nuevo, él se encontraba en el norte [del país] apoyando para resolver el conflicto social debido al paro agrario. Lo que el señor Olivares pueda hacer en su tiempo libre, depende de él. Y ojo, es importante mencionar que él en ningún momento está promoviendo el uso de la marihuana.

— ¿El Partido Morado, desde el Parlamento, buscaría abrir el debate para una eventual legalización de la marihuana?

No es una prioridad por hoy, eventualmente imagino que llegará ese momento. Ahora, el Partido Morado sí está revisando la normativa sobre el cannabis medicinal.

— El Partido Morado ha presentado a 13 candidatos al Parlamento con antecedentes civiles y penales. ¿Estos postulantes serán retirados? ¿Fallaron los filtros?

El Partido Morado está haciendo la recopilación de los descargos de todos estos candidatos, yo espero que se tomen las decisiones correspondientes lo antes posible.

— Dentro de estos 13 candidatos con antecedentes está Jonás Angulo, quien en el 2011 fue sentenciado por violencia familiar. Postuló con su partido en enero de 2020, pero fue invitado a renunciar, una vez que se conoció del fallo en su contra. ¿Por qué vuelve a postular?

Mira, como te comenté, espero que se tomen las decisiones correspondientes en estos casos, [los candidatos] hemos ganado una democracia internar, y acá lo único que se puede hacer es que los candidatos renuncien por decisión propia. Espero que el partido tome las decisiones correspondientes.

[Nota de redacción: los partidos políticos tienen hasta el 10 de febrero como plazo para retirar las candidaturas que consideren].

— El Partido Morado propone llevar a referéndum, durante el segundo año de un eventual gobierno de Julio Guzmán, la necesidad de una nueva Constitución. ¿Cuáles son los cambios puntuales que proponen?

Lo que propone el Partido Morado si es Ejecutivo, es crear una comisión especial de la sociedad civil, que incluya a los jóvenes y a expertos en el tema, a la primera semana del gobierno, para abrir el debate y el análisis sobre un cambio de Constitución. El referéndum se realizaría en el segundo año de mandato, después de saber qué es lo que se tiene que cambiar. Es importante mencionar que si la Constitución hoy por hoy no funciona es porque tenemos políticos que no hacen que funcione. La Constitución es un pacto social, y se tiene que incluir en la toma de decisiones a la ciudadanía.

— Durante una entrevista, usted dijo que el Ministerio Público era parte del Ejecutivo; y en una transmisión en vivo por redes sociales señaló que el Congreso designaba el Presupuesto General. Tras ello, Susel Paredes, quien lidera la lista del Partido Morado en Lima, le recomendó leer la Constitución. ¿Lo hizo?

Mira, sí, yo cometí un error con lo del Ministerio Público y lo reconocí, algo que no voy a hacer es excusarme, me confundí. Todos seguimos aprendiendo y es importante que las personas, como yo, que quieren hacer carrera política, sepan reconocer sus errores. Soy humana y me puedo confundir. Algo que nunca haré es aceptar maletines, tamales o loncheras para financiarme y tampoco voy a prometer cosas que no puedo cumplir.

De otro lado, respecto al presupuesto, el Congreso aprueba la Ley General de Presupuesto, la verdad parece que a mí me evalúan por cada palabra que digo y que no digo. Ahora, tener experiencia parlamentaria o maestrías no te asegura que tú puedas llegar a ser un buen congresista. Por ejemplo, el señor Becerril, él tiene una maestría, experiencia parlamentaria, pero no queremos más “becerrilles” en el Congreso, queremos gente que no blinde a corruptos, que luche por una educación de calidad, que defienda la democracia y que no sean obstruccionistas. Eso es lo que queremos en un nuevo Congreso.

— Usted menciona que sigue aprendiendo. Por ejemplo, ¿puede explicar cuáles son los tipos de cuestiones de confianza que define la Carta Magna?

Mira, yo creo que estamos haciendo una entrevista en cuanto a debates de ideas y de propuestas, más allá de que yo pueda responder sobe los tipos de cuestión de confianza. Lo importante es mencionar los motivos que me llevan a querer postular al Congreso, a todos no nos están midiendo con la misma vara. Los trolls están presionando al Partido Morado, porque saben que somos una amenaza y que somos los únicos que nos opusimos al golpe del año pasado.

— Tengo dos últimas consultas. La primera. ¿Con qué partidos puede realizar alianzas en el próximo Congreso? En redes sociales hay enfrentamientos constantes con los candidatos de Juntos por el Perú, cuando existen puntos de coincidencia.

[…] Más allá de los dimes y diretes entre algunos candidatos, sí es importante mencionar que quienes lleguemos al Congreso tenemos que consensuar, sobre todo porque el empleo y la educación van a quedar muy golpeados por la pandemia. Cuando el nuevo Congreso inicie, todavía nos vamos a encontrar en pandemia. El Congreso tiene que aprender a llegar a consensos.

— El Partido Morado propone que el superintendente de la Sunedu no se elegido por el Ministerio de Educación, sino por concurso público. ¿Por qué?

Tenemos que despolitizar la Sunedu, el superintendente debe ser elegido por un concurso público transparente. Esperamos que la ciudadanía elija al Partido Morado para el Congreso y también para el Ejecutivo, creemos que Julio Guzmán junto con Flor Pablo son las mejores opciones, pero esto no significa que, en adelante, después del 2026, no vayan a darse inconvenientes para la elección del superintendente, tenemos que proteger a la reforma universitaria de intereses política que tienen algunos.

Y creo que no terminé de responder sobre la cuestión de confianza, se me pasó, pero mira, la cuestión de confianza que plantea el Ejecutivo para consultar sobre temas que consideren pertinente, para pedir el respaldo del Congreso, esa es una. Y la otra, es la cuestión de confianza al momento de la investidura para un nuevo Gabinete. Pero, por favor, esto [la elección] no se puede convertir en un examen de admisión, acá el que saca 20 no necesariamente tiene los valores y la voluntad política y democrática para ser congresista. Un congresista debe poner por delante los intereses del país.

VIDEO RELACIONADO:

Candidata del Partido Morado abandona set de Phillip Butters. Video: Twitter | @chrisbustc | TROME