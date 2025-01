Está por comenzar un nuevo año académico en las universidades peruanas. Sin embargo, muchos jóvenes aún no saben qué carrera estudiar, lo que evidencia la urgente necesidad de contar con una orientación vocacional adecuada. Ante esta situación, El Comercio conversó con diversos expertos con el propósito de conocer las señales que los estudiantes deben tener en cuenta para determinar si realmente están eligiendo la carrera adecuada, así como también qué herramientas son las más recomendables para identificar sus intereses y fortalezas.

De acuerdo a estudios recientes, el 42% de los estudiantes en Perú abandona su carrera en el primer o segundo semestre debido a la falta de una orientación vocacional adecuada. Este factor está vinculado a sentimientos de descontento, falta de motivación, y a la ausencia de una clara visión o proyección profesional, además del desconocimiento sobre la carrera elegida.

Por otro lado, las 10 carreras con mayor tasa de deserción en Perú son: Informática, Arquitectura, Veterinaria, Ingeniería Agronómica, Ingeniería en Recursos Naturales, Química, Biología, Física, Matemática y Geología.

Expertos aseguran que una orientación vocacional adecuada es fundamental para tomar decisiones informadas.

En una entrevista con El Comercio, Horacio Llovet, licenciado en Recursos Humanos, especializado en talento y nuevas tecnologías, y CEO y fundador de la start-up tecnológica Nawaiam, informó que pocas personas realizan un test de orientación vocacional, con lo cual terminan abandonando la carrera al darse cuenta de que no era lo que querían. Comentó que, debido a la automatización, el mundo laboral ha cambiado considerablemente, y es necesario brindar a los jóvenes herramientas para que puedan elegir una carrera acorde a sus habilidades. “Es fundamental eliminar la estigmatización de la herencia familiar y la presión de los padres. Lo importante es que a ti te guste lo que estás estudiando; la vida pasa demasiado rápido como para terminar haciendo algo que no te gusta”, afirmó.

“Los padres no cuentan con herramientas precisas para ayudar a los jóvenes, por lo que esto representa un gran desafío. La tecnología puede ser de gran ayuda, ya que existen diversas plataformas que brindan orientación vocacional de manera gratuita. No tener una orientación adecuada puede llevar a tener relaciones laborales complicadas en el futuro. Como mencioné, existen millones de herramientas tecnológicas en el mundo; hay que investigar y usar aquellas que ofrezcan datos y análisis que permitan tomar decisiones informadas”, añadió.

Por su parte, Mónica Villegas, directora de Oportunidades Laborales de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), mencionó que muchos estudiantes abandonan sus carreras porque estas no cumplen con sus expectativas. “En Perú se presiona a los jóvenes para que decidan su carrera cuando todavía son muy jóvenes. Hay generaciones de abogados, médicos, entre otros. Esto está relacionado con la determinación personal; uno tiene que conocerse bien y no dejarse llevar por la influencia familiar. Los padres deben primero pensar en el bienestar de sus hijos y ser muy honestos”, explicó.

En Perú, los jóvenes tienen que decidir qué desean estudiar cuando todavía son muy chicos.

“La mayoría de los colegios utilizan herramientas para conocer los gustos y habilidades de los estudiantes en el ámbito laboral, pero también es importante que cada uno se dé cuenta en qué se relaciona de forma más natural. Los resultados de los jóvenes que no reciben una orientación vocacional adecuada no son buenos. Por eso, los estudiantes deben asistir a todas las universidades posibles antes de tomar una decisión. Deben participar en charlas, talleres y capacitaciones, entre otras actividades, y así irán descubriendo lo que realmente les gusta”, concluyó.

Luis Cardó, director general de la Universidad Científica del Sur, explicó que la principal razón de la deserción en su caso es la diferencia entre la preparación recibida en el colegio y las exigencias de la universidad. Es decir, los estudiantes no suelen llegar con el nivel adecuado de preparación.

“Cuando los estudiantes reprueban uno o más cursos, se atrasan o dejan de avanzar. Por ello, algunos deciden comenzar de nuevo en otra universidad. Respecto al tema vocacional, es más frecuente observar abandono en carreras de ciencias e ingenierías. Lo que nosotros hacemos es ofrecer herramientas; las universidades deben brindar charlas y visitas guiadas, donde se organicen experiencias vivenciales para los estudiantes de secundaria, para que puedan conversar con docentes, alumnos y egresados de la carrera que les interesa”, comentó.

Expertos aseguran que una mala decisión puede tener graves consecuencias para los jóvenes en el mundo laboral.

“Los padres debemos hacer el esfuerzo por respetar el interés vocacional de nuestros hijos y apoyarlos en todo momento. Es importante tener en cuenta que no es necesario tener completamente claro qué carrera seguir, por eso existen las llamadas ‘carreras base’, que no llevan a un nicho específico, como la ingeniería industrial o administración. Así, si no estás seguro, puedes optar por carreras que te permitirán desarrollarte como profesional y, más adelante, especializarte”, agregó.

Por ello, el experto recomendó que, si un estudiante siente que se equivocó de carrera, lo ideal es terminarla y usarla como su carrera base para luego buscar una especialización, si es posible. “Ninguna carrera es limitante para estudiar una maestría o un diplomado. También puedes terminar esa carrera y, más adelante, estudiar una segunda carrera. No se desesperen, terminen si les falta uno o dos años”, dijo.

Las universidades pueden organizar charlas dirigidas a estudiantes interesados en una carrera en particular.

En la actualidad, existen muchos recursos que pueden ayudar a tomar una decisión más informada y segura, como los tests vocacionales, cursos alternativos, talleres de orientación vocacional, y el asesoramiento de profesionales, entre otros. Ante esta situación, UNITEC comparte algunos consejos para que los jóvenes elijan la carrera más adecuada. El primero es ser conscientes de sus fortalezas y debilidades, del tipo de carácter que tienen, así como de sus gustos, inclinaciones y hobbies.

Por otro lado, es importante consultar en Internet, leer libros y asistir a charlas. También es recomendable investigar a fondo el área laboral de interés: visitar diversas bolsas de trabajo, revisar los requisitos, salarios y número de vacantes disponibles para ese puesto, entre otros aspectos.

Por último, existen diversas pruebas vocacionales gratuitas que ayudan a obtener un panorama más claro y específico sobre las posibles opciones. Algunas de ellas son: