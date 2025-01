Una tragedia ocurrió en las instalaciones de la Universidad César Vallejo (UCV), sede Lima Norte, ubicada en el distrito de Los Olivos. Una joven de 22 años perdió la vida tras caer desde el piso 12 del campus universitario, en circunstancias que aún están siendo investigadas. Según la Policía Nacional del Perú (PNP), el incidente ocurrió en la tarde del lunes 6 de enero, cuando la joven fue encontrada sin vida en el lugar de la caída. La PNP ha confirmado que la víctima era estudiante de Derecho en dicha universidad.

Sebastián Abal, amigo de la joven, publicó un video en el que menciona que, antes del suceso, la joven le envió un audio despidiéndose . Además, reveló que la fallecida estaba siendo acosada por una persona que se hacía pasar por ella en redes sociales, publicando “fotos personales en una cuenta falsa” .

Las autoridades llegaron rápidamente al lugar, acordonaron la zona y esperaron la llegada de los peritos y el fiscal de turno para iniciar las investigaciones. Se informó que la joven había comenzado recientemente sus estudios en la carrera de Derecho. Testigos del suceso señalaron que, después del incidente, un hombre fue trasladado por las autoridades para rendir su declaración, aunque no se ha confirmado si esta persona es un testigo o un detenido relacionado con el caso .

Primer Despacho de la segunda Fiscalía Provincial Penal de Los Olivos viene realizando las primeras indagaciones en torno a la muerte de la joven al interior de la sede de Lima Norte de la Universidad César Vallejo.

A través de un comunicado oficial, la UCV expresó su profundo pesar por lo sucedido. En el mensaje difundido, la universidad lamentó el fallecimiento de la estudiante, identificada con las iniciales F.Y.N.E., y ofreció sus condolencias a la familia, amigos y seres queridos de la víctima. La institución también manifestó su apoyo incondicional en este doloroso momento.

Según declaraciones de algunos presentes en el campus, la universidad decidió evacuar a los estudiantes tras el trágico accidente. Esta medida, implementada de inmediato, suspendió por completo todas las actividades académicas y administrativas en la sede, mientras se realizan las diligencias necesarias relacionadas con el suceso .

El Ministerio Público informó que el Primer Despacho de la Segunda Fiscalía Provincial Penal de Los Olivos ha iniciado las investigaciones preliminares sobre la muerte de la joven. En un comunicado difundido a través de la cuenta oficial de Twitter de la Fiscalía, se señaló que el fiscal provincial Alfredo Camargo Acosta está liderando las diligencias en el lugar de los hechos. Las investigaciones incluyen la recopilación de pruebas, testimonios y el levantamiento del cuerpo de la víctima.

El fiscal provincial a cargo del caso, Alfredo Camargo Acosta, se encuentra en la casa de estudios para las diligencias pertinentes.

Hasta el momento, las autoridades no han dado detalles sobre las circunstancias exactas de la muerte. Sin embargo, se ha asegurado que las investigaciones continúan de manera exhaustiva con el objetivo de esclarecer las causas y determinar si hay responsables.

El equipo forense asignado trabaja en conjunto con la Policía Nacional del Perú, específicamente con la División de Investigación Criminal (Depincri) de Los Olivos. También se prevé que las cámaras de seguridad y los registros de acceso al campus sean revisados como parte de la investigación.

El Ministerio Público ha indicado que ofrecerá más detalles sobre el avance del caso a medida que progresen las diligencias. Mientras tanto, el suceso sigue generando gran conmoción en la opinión pública, que exige respuestas rápidas sobre lo ocurrido. El Comercio se puso en contacto con la Fiscalía para obtener comentarios sobre el caso. Sin embargo, el equipo informó que el fiscal Alfredo Camargo aún mantiene la investigación en una etapa reservada . “Dado que se trata de un presunto suicidio y la familia está indignada por la filtración de sus fotos sin censurar por parte de la PNP, lo más adecuado sería respetar el duelo que están atravesando”, dijeron.

Este diario pudo confirmar que, en abril de 2023, la fallecida había denunciado a su madre ante la comisaría de Zárate, en San Juan de Lurigancho, por “violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, así como violencia psicológica”. En la denuncia, se señala que la joven fue víctima de violencia psicológica por parte de su madre en su domicilio . Además, la joven alegó que su progenitora le había proferido calificativos ofensivos.

Ante esta situación, el 7 de marzo, Sebastián Abal, amigo de la joven, publicó un video en sus redes sociales aclarando varios puntos que se habían compartido sobre el tema. “Quiero aclarar las cosas. No entiendo por qué algunas personas dicen que yo tengo la culpa. La familia de la joven está pasando por un momento muy difícil, así que no culpen a su mamá , ella no está bien”, expresó.

“Yo la apoyé días antes, buscando formas de ayudarla. Esa tarde, mientras trabajaba, ella me envió un audio despidiéndose. Le escribí, pero ya no me respondió . Luego, vi un video que informaba sobre un accidente en la universidad. Ella seguía sin responder, y más tarde, mis amigos me contaron lo sucedido. Fue muy difícil para mí aceptarlo. Lamentablemente, cuando me enteré de que se trataba de ella, me quedé destruido”, agregó.

El joven, quien se considera su mejor amigo, pidió que se tratara el tema con respeto y cuidado. “ Ella sufría acoso por parte de una persona que publicaba cosas personales sobre ella . Su mamá se enteró hace poco. Este acosador comenzó a subir fotos de ella en redes sociales. Ahora me he dado cuenta de que borró la cuenta, que era falsa y se hacía pasar por ella ”, afirmó.

Miguel Rojas, psicólogo del Colegio de Psicólogos del Perú, expresó a El Comercio que este fallecimiento es lamentable, ya que se trata de un suceso que podría haberse prevenido. “Es un desenlace fatal que se pudo haber manejado para evitar que llegara a consumarse. Este suceso nos invita a reflexionar sobre la urgente necesidad de priorizar la salud mental en los centros de educación superior . Es un desafío que no solo ha ocurrido en esta universidad. Los estudiantes, debido a presiones familiares, sentimentales, económicas, entre otras, al no encontrar una solución a sus problemas, optan por tomar decisiones fatales”, señaló.

“Es fundamental que las universidades cuenten con centros de apoyo psicológico. Deben existir programas especializados que ofrezcan seguimiento a los estudiantes, orientados a brindar atención socioemocional y a romper los estigmas en torno a la salud mental. Hay que destacar que no basta con tener un psicólogo que brinde atención, sino que debe haber un trabajo articulado para prevenir este tipo de sucesos ”, agregó.

Este suceso nos invita a reflexionar sobre la urgente necesidad de priorizar la salud mental en los centros de educación superior.