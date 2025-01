El calendario escolar para el año 2025, aprobado por el Ministerio de Educación (Minedu), fija el inicio de clases para el 17 de marzo, según la Resolución Ministerial Nº 556-2024-Minedu. No obstante, esta decisión de comenzar una semana más tarde que el año anterior ha generado inquietud entre padres de familia y expertos, sobre todo en lo que respecta a la educación pública.

El inicio de clases se ha programado ahora para la tercera semana de marzo, a diferencia de la segunda semana del año pasado. Con el término de las actividades escolares previsto para el 19 o 20 de diciembre, el calendario escolar de 2025 presenta una pérdida de cinco días lectivos en comparación con el 2024 . Si bien las instituciones privadas suelen comenzar sus clases antes, este retraso afecta principalmente a las escuelas públicas.

La normativa vigente establece que el año escolar debe contar con al menos 160 días lectivos y 30 días de gestión. Sin embargo, la reducción de días lectivos genera preocupaciones sobre su impacto en la calidad del aprendizaje, especialmente en un sistema educativo que aún enfrenta desafíos derivados de las interrupciones causadas por fenómenos climatológicos, así como de posibles paros, huelgas, cancelaciones de clases y feriados .

Un claro ejemplo es lo ocurrido durante el 2024, en donde debido a paros, huelgas y días no laborables y actividades por el APEC, muchas clases de cancelaron o en su defecto tuvieron que realizarse de manera virtual para cumplir con el currículo.

Según el Minedu, el calendario escolar de 2025 se organiza en bloques que combinan semanas de gestión y semanas lectivas. Este enfoque busca optimizar el tiempo disponible y mejorar la planificación educativa.

Primer bloque de gestión : del 3 al 14 de marzo.

: del 3 al 14 de marzo. Primer bloque lectivo : del 17 de marzo al 16 de mayo (9 semanas).

: del 17 de marzo al 16 de mayo (9 semanas). Segundo bloque de gestión : del 19 al 23 de mayo.

: del 19 al 23 de mayo. Segundo bloque lectivo : del 26 de mayo al 25 de julio (9 semanas).

: del 26 de mayo al 25 de julio (9 semanas). Tercer bloque de gestión : del 28 de julio al 8 de agosto.

: del 28 de julio al 8 de agosto. Tercer bloque lectivo : del 11 de agosto al 10 de octubre (9 semanas).

: del 11 de agosto al 10 de octubre (9 semanas). Cuarto bloque de gestión : del 12 al 17 de octubre.

: del 12 al 17 de octubre. Cuarto bloque lectivo : del 20 de octubre al 19 de diciembre (9 semanas).

: del 20 de octubre al 19 de diciembre (9 semanas). Quinto bloque de gestión: del 22 al 31 de diciembre.

En total, el año académico comprende 36 semanas lectivas y 8 semanas de gestión.

Los colegios privados tomarán un enfoque distinto.

Diferencias con el sector privado

En una entrevista con El Comercio, Susana Díaz, gerente de la Asociación de Colegios Particulares Amigos (Adecopa), explicó que, debido a la decisión de iniciar las clases una semana más tarde en comparación con el año anterior, los colegios privados tomarán un enfoque distinto . “En las instituciones privadas, como lo establece la normativa, existe flexibilidad para que podamos organizar el calendario escolar a nuestro criterio. Por lo tanto, la gran mayoría de los colegios particulares comenzarán las clases la primera semana de marzo, para aprovechar al máximo el tiempo del año escolar ”, afirmó.

En cuanto a la norma que establece que los colegios públicos inicien más tarde, Díaz señaló que la duración del año escolar en términos de semanas no es el único factor que incide en el aprendizaje . “También tiene mucha importancia la metodología de las clases. Espero que el Ministerio de Educación haya tomado esta decisión para mejorar la infraestructura de las aulas y garantizar que estén en buen estado. Antes, no todos los profesores estaban contratados y las aulas no eran las adecuadas. Ese es un punto clave. Espero que la reducción de semanas se acompañe de mejoras en la calidad de la enseñanza y en los recursos disponibles. Si no es así, la medida no tendría sentido y sería una gran preocupación ”, agregó.

La experta también destacó que una de las iniciativas que los colegios privados están implementando para mejorar es la incorporación de nuevas tecnologías y el uso de la inteligencia artificial en el proceso de aprendizaje, con el fin de equilibrar el desarrollo del pensamiento crítico de los niños y fomentar un aprendizaje colaborativo que les permita investigar y explorar diversos temas. “Es fundamental que, tanto en colegios públicos como privados, se ofrezca tutoría especializada que se enfoque en la salud mental y emocional de los niños y adolescentes”, concluyó.

Las afectaciones al sector público

Ángela Bravo, educadora y directora general de Enseña Perú, informó a este diario que las escuelas públicas serán las más afectadas por esta resolución. “Se está reduciendo una semana a una jornada que, de por sí, ya es muy limitada. Los colegios privados tienen jornadas más largas. En lugar de ampliar las horas lectivas, seguimos reduciendo, lo que genera inequidad, ya que los niños tienen menos oportunidades para seguir aprendiendo ”, comentó.

Cuando se tienen más horas lectivas que se aprovechen correctamente, esto tiene un impacto muy positivo en el aprendizaje de los estudiantes.

Bravo señaló que cuando se tienen más horas lectivas que se aprovechen correctamente, esto tiene un impacto muy positivo en el aprendizaje de los estudiantes, ya que las escuelas son un espacio clave para la concentración y el desarrollo . “En lugar de recortar, se debería ampliar el uso de las horas lectivas. El desarrollo cognitivo sería más óptimo si las jornadas fueran más largas”, agregó.

“Por otro lado, dado que el clima varía según las regiones, el inicio de clases debería ser diferenciado por zona . Es algo que se puede gestionar, pero retrasar el inicio para todos, en lugar de tomar decisiones excepcionales, termina afectando el ritmo del aprendizaje. Es fundamental evaluar y trabajar en la contratación de docentes y directivos que gestionen eficazmente las horas de clase para aprovechar al máximo el tiempo de aprendizaje”, concluyó.

Daniel Alfaro, fundador de Pirka Consultoría y exministro de Educación, indicó a El Comercio que esta situación reduce las capacidades de las escuelas para cumplir con los 160 días lectivos establecidos por el calendario escolar . “Del 17 de marzo al 20 de diciembre, que es el período en el que debería finalizar el ciclo escolar, se deben cumplir los 160 días lectivos. Sin embargo, hay que considerar los feriados y otras adversidades que puedan surgir durante el año . Por lo tanto, el año escolar debería comenzar el 11 de marzo o incluso antes en las escuelas públicas, para ofrecer más oportunidades”, expresó.