¿Cuándo inician las clases 2026 en el Perú? | Este es el calendario OFICIAL del Minedu

El Ministerio de Educación (Minedu) ya definió cómo se desarrollará el año escolar 2026 en todo el país y confirmó la fecha de inicio de clases para millones de estudiantes de colegios públicos. La planificación establece bloques de enseñanza, periodos de descanso y semanas dedicadas exclusivamente a labores de gestión docente.

El esquema aprobado organiza 42 semanas de actividad educativa y distribuye el tiempo entre clases y jornadas institucionales, con el objetivo de asegurar continuidad en el servicio escolar. Descubre cuándo comienzan las clases, cuáles serán las vacaciones y cómo se dividirá el año académico.

¿CUÁNDO INICIAN LAS CLASES ESCOLARES EN 2026?

De acuerdo con el cronograma oficial del Minedu, los estudiantes volverán a las aulas el lunes 16 de marzo en todas las instituciones públicas del país. El calendario precisa que el año lectivo estará compuesto por cuatro tramos académicos de nueve semanas cada uno.

¿CUÁLES SON LAS VACACIONES ESCOLARES PROGRAMADAS?

El año tendrá tres recesos para los estudiantes. El primero se desarrollará del 18 al 22 de mayo, luego de culminar el primer bloque de nueve semanas de clases que irá del 16 de marzo al 15 de mayo.

El segundo descanso será el más prolongado y está fijado del 27 de julio al 7 de agosto. Tras ese periodo, los escolares regresarán el 10 de agosto para continuar con el tercer tramo académico.

Finalmente, el último receso se efectuará del 12 al 16 de octubre, antes del inicio del bloque final del año.

¿CÓMO SE DISTRIBUYEN LOS BLOQUES LECTIVOS DURANTE EL AÑO?

El Ministerio de Educación detalló que el año escolar estará organizado en cuatro bloques de nueve semanas cada uno:

Primer bloque lectivo: del 16 de marzo al 15 de mayo.

Segundo bloque lectivo: del 25 de mayo al 24 de julio.

Tercer bloque lectivo: del 10 de agosto al 9 de octubre.

Cuarto bloque lectivo: del 19 de octubre al 18 de diciembre.

Cada uno de estos periodos estará intercalado con semanas de gestión o descansos estudiantiles, según corresponda.

¿QUÉ SON LAS SEMANAS DE GESTIÓN Y CUÁNDO SE REALIZARÁN?

El calendario también contempla espacios destinados exclusivamente a la planificación, evaluación y organización interna de las instituciones educativas. El primer bloque de gestión se llevará a cabo antes del inicio de clases, entre el 2 y el 13 de marzo.

Además, tras culminar el año lectivo el 18 de diciembre, se desarrollará un quinto bloque de gestión del 21 al 31 de diciembre. Con esta estructura, el Minedu busca equilibrar los tiempos de enseñanza con periodos de trabajo institucional, asegurando así un desarrollo ordenado del año escolar 2026.

CRONOGRAMA DEL AÑO ESCOLAR 2026

Gestión (Planificación previa) - Bloque 1: 2 al 13 de marzo

Primer periodo de clases - Bloque 2: 16 de marzo al 15 de mayo

Gestión (Evaluación intermedia) - Bloque 3: 18 al 22 de mayo

Segundo periodo de clases - Bloque 4: 25 de mayo al 24 de julio

Gestión (Vacaciones estudiantiles) - Bloque 5: 27 de julio al 7 de agosto

Tercer periodo de clases - Bloque 6: 10 de agosto al 9 de octubre

Gestión (Ajustes pedagógicos) - Bloque 7: 12 al 16 de octubre

Cuarto periodo de clases - Bloque 8: 19 de octubre al 18 de diciembre

Gestión (Cierre administrativo) - Bloque 9: 21 al 31 de diciembre

