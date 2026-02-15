¿Cuál es el cambio de MINEDU en los días de vacaciones escolares 2026 en el Perú?

El Año Escolar 2026 está a punto de iniciar en 53 631 colegios públicos a nivel nacional, por lo que se espera recibir a más de 6.2 millones de estudiantes de nivel inicial, primaria y secundaria. De esta manera, el Ministerio de Educación (Minedu) anunció oficialmente el calendario escolar para el presente año, en la que confirma que las clases iniciarán el 16 de marzo. Inclusive, este cronograma está estructurado en cuatro bloques académicos de nueve semanas cada uno, con el objetivo de asegurar el cumplimiento de las metas pedagógicas previstas. Sin embargo, los padres de familia y alumnos se preguntan cuántos días de vacaciones escolares tendrán durante este periodo. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.

VACACIONES ESCOLARES EN LOS COLEGIOS DEL PERÚ, SEGÚN CRONOGRAMA DEL MINEDU

A través de la Resolución Ministerial n.° 501-2025-MINEDU, el Ministerio de Educación estableció oficialmente el calendario escolar para el 2026, exclusivamente para todos los colegios públicos y privados a nivel nacional. En este dictamen, se ha implementado un esquema que busca armonizar el aprendizaje presencial con el trabajo institucional, es decir, que se dividirá en 36 semanas lectivas, en las que se dictará clases y se fortalecerá las competencias de los estudiantes, así como 8 semanas de gestión destinados a que directivos y docentes desarrollen labores de planificación, evaluación de objetivos y fortalecimiento pedagógico, sin la presencia de los estudiantes. De esta manera, según Minedu, las clases escolares inician el lunes 16 de marzo y finalizan el viernes 18 de diciembre del presente año, conforme indica el ciclo lectivo. A continuación, te presentamos el cronograma del calendario escolar:

Gestión de planificación previa (Bloque 1) : 2 al 13 de marzo

: 2 al 13 de marzo Primer periodo de clases (Bloque 2) : 16 de marzo al 15 de mayo

: 16 de marzo al 15 de mayo Gestión de evaluación intermedia (Bloque 3) : 18 al 22 de mayo

: 18 al 22 de mayo Segundo periodo de clases (Bloque 4) : 25 de mayo al 24 de julio

: 25 de mayo al 24 de julio Gestión de vacaciones estudiantiles (Bloque 5) : 27 de julio al 7 de agosto

: 27 de julio al 7 de agosto Tercer periodo de clases (Bloque 6) : 10 de agosto al 9 de octubre

: 10 de agosto al 9 de octubre Gestión de ajustes pedagógicos (Bloque 7) : 12 al 16 de octubre

: 12 al 16 de octubre Cuarto periodo de clases (Bloque 8) : 19 de octubre al 18 de diciembre

: 19 de octubre al 18 de diciembre Gestión final (Bloque 9): 21 al 31 de diciembre

¿QUÉ DICE EL MINEDU SOBRE EL INGRESO DE LOS NIÑOS DE 3 AÑOS A LA EDUCACIÓN INICIAL?

A través de sus plataformas oficiales, el Ministerio de Educación (Minedu) informó que la edad mínima para que un niño pueda matricularse en el nivel de educación inicial es de 3 años, siempre que los cumpla hasta el 31 de marzo del año escolar correspondiente. Esta iniciativa está orientada a salvaguardar el bienestar integral de la niñez desde las primeras etapas de su formación. De hecho, según la entidad, la diferencia de algunos meses en la primera infancia pueden representar cambios relevantes en el desarrollo del lenguaje, la autorregulación emocional, las habilidades sociales y el pensamiento lógico.

Y es que, basándose en investigaciones, el Minedu indicó que los niños menores de edad suelen atravesar complicaciones en diferentes materias, como en matemática y comprensión lectora, así como presentar inseguridades y falta de participación activa durante las clases, lo que conllevaría a una incapacidad del estudiante para alcanzar sus objetivos académicos. Otro de las consecuencias que se enfrentaría sería ampliar la brecha de edad entre los alumnos de un mismo grado hasta en 16 meses, diferencia significativa en un periodo de la infancia donde los niños son particularmente vulnerables al estrés, la frustración y a demandas educativas poco adecuadas.

“La edad cronológica es un criterio protector, no arbitrario. Respetar el corte al 31 de marzo permite asegurar que los niños ingresen al sistema educativo cuando cuentan con la madurez necesaria para aprender, convivir y desarrollarse plenamente. La infancia no es una carrera. Respetar sus tiempos es la base para construir aprendizajes sólidos y duraderos”, explicó Jorge Figueroa, ministro de Educación, enfatizando en proteger la seguridad emocional, la autoestima y la disposición para aprender de los menores.