La abogada de Manuela Camacho, Venus Bustamante, informó que el acosador de periodistas identificado como Hialmar Laynes Sánchez aún no puede ser detenido porque se requiere una orden de allanamiento. Esto pese a que transcurrieron más de 21 horas desde que el Poder Judicial decidió dictar sentencia efectiva en contra del acusado.

En diálogo con Exitosa, la letrada señaló que se necesita dicha disposición judicial para evitar vulnerar el derecho de inviolabilidad de domicilio.

“Nosotras presumimos que él se encontraría dentro de las instalaciones de su hogar, no obstante, no se puede ingresar pese a que hay una orden de captura, pero se necesita de la orden de allanamiento para no vulnerar el derecho de inviolabilidad de domicilio”, señaló.

Bustamante también mencionó que Laynes habría sido escuchado dentro de su vivienda por sus vecinos. Lo que significaría que el hombre se estaría burlando de la orden de captura en su contra.

Por su parte, Manuela Camacho usó sus redes sociales para advertir que el hombre aprovecharía este tiempo para obtener ventaja y organizar su huida, por ello pidió a las autoridades su captura inmediata.

“El día de ayer (16 de agosto) mi abogada ha enviado dos oficios de carácter urgente a la Fiscalía pidiendo que solicite el allanamiento de su vivienda, debido al riesgo y la gravedad del asunto, pero solo le han contestado ‘recibido’”, escribió la periodista en su cuenta de X.

“Para nuestra mala suerte, encima, es fin de semana, así que quizás nos respondan recién el lunes. Por favor, ¿qué más? Este hombre ya debería estar detenido. Todo esto no puede ser en vano. Se los ruego”, agregó.

Nadie más que yo quisiera poder dejar de hablar sobre esto, lamentablemente se cumplen ya 21 horas desde que el @Poder_Judicial_ publicó que dispuso una orden de captura e internamiento para el acosador Hialmar Laynes. El día de ayer mi abogada ha enviado dos oficios de carácter… https://t.co/TdMZRSkIZv — Manuela Camacho (@ManuCamacho) August 17, 2024