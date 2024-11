La mañana de este lunes se llevó a cabo la audiencia en el que el Poder Judicial evaluaría el recurso de apelación del presidente de la Federación Peruana de Fútbol, Agustín Lozano. Al mismo tiempo, la Fiscalía pidió 36 de meses de prisión para el mandamás de la FPF, además de otros cuatro altos directivos de la federacion, por el caso “Los Galácticos”.

En ese sentido, Lozano Saavedra tomó el uso de la palabra para defenderse de las denuncias en su contra. “Lamento mucho que el señor juez, que decidió mi detención, esté mal informado. El 7 de diciembre del 2018 yo tuve que asumir la presidencia del FPF porque me correspondía como vicepresidente, a pesar de que yo me abstuve porque tenía problemas con los administrativos internos de la federación en aquel entonces”, fueron sus primeras palabras.

Asimismo, Lozano rechazó ser el responsable de los acuerdos firmados con la empresa “1990 Sports” encargada actualmente de los derechos televisivos de la Liga 1. “ A mí me cuestionan sobre los estatutos de 1190, pero eso venía desde el 2015. A mí me tocó heredarlo, pero ya los clubes venían quejándose sobre la venta. (…) No es Agustín Lozano (el responsable), como muchos lo han querido hacer ver”, añadió.

Por otro lado, el presidente de la FPF indicó que le “hacen tanto daño y me siguen porque pongo orden y no les gusta la disciplina”. “Mi gestión no ha desfalcado a la selección, yo le estoy dando al fútbol peruano lo que muchos le negaron por 40 años”, prosiguió antes de afirmar que asumió la presidenta de la federación con una deuda de 50 millones de soles, que durante su gestión, disminuyó.

Los cargos en su contra

Agustín Lozano es investigado por la fiscalía por la presunta comisión de los delitos de fraude en la administración, corrupción y lavado de activos, debido al supuesto uso indebido de los recursos de la FPF, así como el presunto favorecimiento a algunos clubes peruanos y la reventa de entradas y de viajes al Mundial de Catar 2022, entre otras acusaciones.

Entre las acusaciones adicionales se señala que Lozano habría omitido sanciones a clubes de la Liga 1, Liga 2 y ligas departamentales. La fiscalía señala que esta omisión fue parte de un esquema de favores personales y beneficios económicos del presidente de la FPF.

Por ello, el Ministerio Público pidió 36 meses de prisión preventiva contra él y otros cuatro miembros de la FPF: José Isla Montaño, Genaro Miñán Almanza, Sabrina Martins y Óscar Chiri Gutiérrez.