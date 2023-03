Las intensas precipitaciones registradas en Lima produjeron la activación de al menos 32 quebradas hasta la noche del miércoles, informó el ministro de Defensa, Jorge Chávez Cresta. Los daños materiales son cuantiosos y aún su cartera evalúa las pérdidas. No obstante, aseguró que estos fenómenos no han dejado víctimas mortales, afortunadamente.

Durante una evaluación, Chávez Cresta advirtió que existe una alta cantidad de viviendas construidas en las líneas de quebrada por lo que tienen que tomarse todas las previsiones con las autoridades locales, para evitar daños materiales y personales.

“Se produjo la activación de 32 quebradas causando estragos, pero a la fecha no han causado víctimas que lamentar y eso fue gracias al despliegue de hace una semana de la plataforma de Defensa Civil distrital, provincial, Lima Metropolitana y regional, eso es con respecto a Lima”, manifestó a la prensa.

Agregó que la población no se puede confiar porque todavía existe la alerta ante lluvias, por lo que es necesario desplegar todos los medios disponibles y garantizar el tránsito en la zona norte del país.

“No podemos decir que estamos en un periodo de calma, no nos confiemos, sigamos tomando todas las previsiones y alertas correspondiente, esto no acaba allí, se harán todas las acciones para la normalización de los servicios y de las viviendas”, dijo.

Al dirigirse a los damnificados por los fenómenos naturales, manifestó que desde el Gobierno Nacional se toman todas las medidas para recuperar los medios de vida de los ciudadanos afectados. “No los vamos a abandonar y estaremos pendiente de cada una de las personas que fueron afectadas por la naturaleza y darles una solución ante este escenario”, enfatizó.