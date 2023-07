La Municipalidad de Miraflores publicó un recordatorio sobre la “zona restringida” en gran parte del territorio distrital. Esta área se encuentra entre la avenida Angamos Oeste, Paseo de la República, Armendáriz, Malecón de la Reserva, Jorge Chávez y Comandante Espinar.

“Recordamos a la ciudadanía que la Ordenanza N° 601-MM publicada el pasado 17 de febrero, ratificó lo dispuesto en la Ordenanza N° 256-MM, por lo que un sector del distrito es “zona restringida” para cualquier tipo de concentración o manifestación pública”, indicó la comuna.

En diálogo con El Comercio, el alcalde de Miraflores Carlos Canales indicó que si la manifestación es pacífica y transcurre de un sitio a otro, es decir no se queda estática en un punto, sí podrán pasar por el distrito. “Cualquier manifestación pacífica es bienvenida, pero no de carácter político ni violento”, declaró el alcalde. Agregó que si la marcha es pacífica no habrá problema, pero si es violenta no podrá pasar por Miraflores.

Plan de seguridad en Miraflores… La comuna indicó que contará con 700 efectivos de Serenazgo, 150 unidades móviles, casi 300 cámaras de videovigilancia y la operatividad del escuadrón de drones con los que cuenta el municipio. Añadió que las labores estratégicas mayores y de orden público están a cargo de la PNP.

En esa misma línea, desde febrero, el Concejo Metropolitano de la MML, luego de varias movilizaciones ocurridas en el Centro de Lima, declaró más de diez kilómetros cuadrados del Centro como “zona intangible” para el desarrollo de marchas y manifestaciones. Esto al encontrarse catalogado como Patrimonio Cultural de la Humanidad reconocido por la Unesco, indica el acuerdo de concejo N 027.

Los límites de la zona intangible comprenden la avenida Alfonso Ugarte, la Vía de Evitamiento, los jirones El Aguila y Cecilia del Risco, las avenidas Prolongación Tacna, Alcázar y Plácido Jiménez, la calle París, la avenida Nicolás Ayllón, la Vía Expresa Grau, el Paseo de la República, y las avenidas 28 de Julio, Guzmán Blanco, Brasil y Arica. Esto incluye las plazas San Martín y Dos de Mayo, dos puntos principales de concentración en movilizaciones.

Plan de seguridad en Lima… El general PNP Roger Pérez, jefe de la Región Policial Lima, detalló hasta el momento no hay una ruta exacta para la "Toma de Lima". Sin embargo, es posible que los puntos de concentración sean Congreso de la República, la Plaza de Armas (Palacio de Gobierno), Plaza San Martín, el cruce de las avenidas Abancay y Nicolás de Piérola y la Plaza Bolognesi. "En el Centro de Lima hay puntos donde está prohibido el ingreso. La av. Abancay es uno de ellos, sobre todo cerca al Congreso. Se va a restringir el paso, aunque en el momento se evaluarán las medidas", dijo. La MML, en el ámbito del Cercado de Lima, dispone de un total de 196 cámaras de videovigilancia. Además cuenta con otras 3 mil cámaras interconectadas en varios distritos. Serán 8 mil policías quienes resguardarán el orden en todo Lima. Se contará, demás, con una reserva adicional de 3 mil agentes.

Por su parte, la Municipalidad de San Isidro expresó que el bosque El Olivar y sus alrededores es una “zona intangible, por lo que las marchas y manifestaciones se encuentran prohibidas, en la búsqueda de salvaguardar a los centenarios árboles de olivo, considerados patrimonio monumental de la nación”. El perímetro del Olivar está entre las calles Paz Soldán, La República, Ántero Aspíllaga y Luis Cisneros.

Plan de seguridad en San Isidro… El municipio indicó que habrá monitoreo aéreo con drones, inteligencia artificial y patrullaje integrado para resguardar la seguridad durante las marchas.

¿Qué dicen los especialistas sobre la constitucionalidad de las medidas?

Para analizar la situación es importante remontarse a lo señalado por el Tribunal Constitucional (TC) en 2005 cuando resolvió un caso similar (STC Exp. 04677-2004-PA/TC), explicó José Manuel Villalobos, abogado especialista en temas municipales. “Lo que dijo es que para que se restrinja el derecho de reunión o libre tránsito deben haber causas probadas y justificadas [de afectación a la seguridad pública o salubridad], no solo sospechas”, indicó. Agregó que si la autoridad no tiene comprobado eso, no puede restringir las movilizaciones o marchas con zonas rígidas.

Sobre expediente del TC… Fue un caso en el que la confederación de trabajadores solicitó la inaplicación de un decreto de alcaldía que declaraba el Centro como "zona rígida". El TC falló a favor de esta inaplicación e indicó que solo se puede limitar el derecho a la concentración pública por "motivos probados de seguridad o sanidad pública". Esta, además, es vinculante. Es decir, señala criterios para el futuro que deben ser aplicados por todas las autoridades.

Villalobos explicó que si hay una calle o avenida que debe ser cerrada por algún motivo de seguridad, se debe restringir el paso solo en ese trayecto. Además, debe estar la opción de ir por otras vías. “Miraflores no da alternativa. Podría bloquear una calle porque ahí hay trabajos, obras y se podría afectar la seguridad, pero dar otras alternativas. Si bloquea todo es inconstitucional”, sostuvo.

En esa misma línea, Andrés Devoto, investigador de Grupo de Investigación en Urbanismo, Gobernanza y Vivienda Social (Conurb-PUCP), explicó que si se quiere resguardar el patrimonio, proteger el comercio, propiedad privada y la gestión del tránsito (puntos expuestos por los municipios), existen otras maneras. “No es la primera opción restringir ni prohibir. Desde una perspectiva legal, restringir derechos nunca va a ser la primera opción”, expresó.

“[Lo que sucede en] Lima y Miraflores es una vulneración total a la población. El caso de Lima tiene un punto a favor por el tema que es patrimonio de Unesco. Pero, aún así, existe un precedente del TC donde ya dijeron que no puede hacer eso [zona rígida] mediante decreto de alcaldía”, agregó.

Mariana Alegre, directora ejecutiva de Lima Cómo Vamos, aseguró que estas medidas son inconstitucionales porque todas las personas tienen derecho a manifestarse y pronunciarse. Añadió que esto representa lo que ha estado haciendo el gobierno en relación a las protestas: una previsión “basado en miedo o miedo a lo que la ciudadanía quiera decir”.

Además, explicó porqué algunos puntos del Centro son concurrentes en las manifestaciones: “el espacio público, y en general otros espacios de la ciudad, pese a su arquitectura, están cargados de símbolos. El símbolo del Centro, plaza San Martín, Plaza de Armas, tiene una carga simbólica, es natural que la gente vaya a protestar ahí”.

Convocatoria en otras regiones

La Defensoría del Pueblo emitió un reporte donde sostuvo que son 36 convocatorias anunciadas por organizaciones sociales para el 19 de julio en diversas ciudades del país.

Estas son en Lima Metropolitana (Lima); Huaura y Barranca (Lima); Jaén y Cajamarca (Cajamarca); Piura (Piura); Chiclayo (Lambayeque); Trujillo (La Libertad ); Arequipa (Arequipa); Utcubamba (Amazonas); La Convención, Chumbivilcas, Canchis y Cusco (Cusco); Huánuco y Leoncio Prado (Huánuco); Tacna (Tacna); Huamanga y Parinacochas (Ayacucho); El Collao, Puno y San Román (Puno); Maynas (Loreto); Tumbes (Tumbes); Andahuaylas y Abancay (Apurímac); Huancayo y Satipo (Junín); Ilo y Mariscal Nieto (Moquegua); Pasco (Pasco); Moyobamba (San Martín); Coronel Portillo (Ucayali); Huancavelica (Huancavelica); Tambopata (Madre de Dios); y Huaraz (Áncash).

En el mismo documento menciona que las cifras acumuladas de personas fallecidas por protestas a inicios de año son: 49 civiles en enfrentamientos, 11 civiles por bloqueo de vías y 7 miembros de las fuerzas del orden en contexto de conflicto. Además son 955 civiles heridos, 975 policías y 26 militares.

Asimismo, en un comunicado recalcó que el derecho a reunirse pacíficamente, sin armas, está en el artículo 2 numeral 12 de la Constitución Política del Perú y el artículo 15 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.