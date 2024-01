El burgomaestre explicó que se trata de pasos elevados para vehículos que serán ubicados en intersecciones de alto tránsito. El diseño de estas estructuras permitiría que el tráfico de la autopista superior pase sobre el tráfico de la autopista inferior sin necesidad de contar con semáforos.

“Son puentes aéreos que estarán en puntos donde hay semáforos. Se irá más rápido usando estas vías elevadas, tal como es Europa. Solo que en Lima no ha habido inversión en infraestructura”, dijo López Aliaga durante la rendición de cuentas de su primer año al frente de la MML, llevado a cabo en el Teatro Municipal de Lima el pasado miércoles.

Este proyecto de vías rápidas comprenderá las avenidas Huaylas, Pista Nueva, Nicolás Ayllón, Próceres – Wiesse, Túpac Amaru, Tomás Valle, Javier Prado, Pershing - La Marina. Asimismo, sobre las características e instalación de los puentes, el alcalde señaló que serán de alta tecnología, pues la idea es adquirirlos prácticamente ya hechos.

“Esta es tecnología llave en mano. La idea es comprar 60 puentes metálicos, tipo mecano, de acero, para instalarlos rápidamente. Es un sistema moderno. Compraremos el puente para instalarlo rápido”, aseguró.

Al respecto, varios expertos en temas urbanos y de transporte mostraron su sorpresa y rechazo a este anuncio del burgomaestre, principalmente por el número de puentes y el impacto que generará en el tráfico limeño su instalación. Consideraron también que es una propuesta innecesaria y que la gestión de la MML se debería enfocar en otras medidas en materia de tránsito, más adecuadas y urgentes.

¿Es viable y necesaria esta construcción?

Para el arquitecto urbanista Aldo Facho, llama la atención que no se haya mencionado el Plan Metropolitano de Lima al 2040 como un marco para estas obras viales, así como algún trabajo en conjunto con la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), a fin de saber si hay un plan donde se prioricen las obras bajo una propuesta integral de movilidad urbana que haga eje, sobre todo, en el transporte público y que no se trate de proyectos viales aislados.

“Lima necesita con urgencia obras viales por donde transite principalmente el sistema de transporte público masivo. Así se puede mejorar la calidad de los viajes, los tiempos de traslado y la seguridad de las personas, al mismo tiempo que se desincentiva el uso del auto particular como único medio para poder llegar a tu destino de manera rápida y segura. La pregunta es: ¿esa congestión de la que hoy se habla realmente se va a resolver con 60 pasos a desnivel?”, dijo a El Comercio.

El experto explicó que el paso elevado atiende un problema en un determinado punto, pero no lo resuelve por completo, pues a ni bien culmina el puente aparece otro problema y así sucesivamente. El volumen de vehículos no desaparece, precisó, sino que se traslada al siguiente cruce.

“Eso pasa, por ejemplo, con el paso a desnivel de la avenida Caminos del Inca con Primavera, donde se resolvió ese nodo, pero la congestión pasó a Velasco Astete y así con los diferentes pasos. La ciudad no puede ser un solo de este tipo de estructuras. El problema de fondo es que no estamos teniendo una visión integral de la movilidad del transporte de la ciudad y además no se está pensando en el transporte público masivo como eje principal”, detalló Facho.

Otro punto a considerar sobre este anuncio de López Aliaga es la planificación de las obras. Facho dijo que es difícil que evidentemente se ejecuten en simultáneo todo los puentes. Sostuvo que se deben dar de manera sistemática y ordenada para no afectar en exceso a los vecinos y que sientan el menor impacto posible, tomando en cuenta que se ubicarían en cruces ya de por sí muy complejos.

“La planificación juega un rol clave en una obra de infraestructura vial. Tiene que ser muy precisa y muy bien diseñada. Insisto, mi pregunta sería si realmente hacen falta 60 pasos a desnivel. ¿Haciendo más bypasses, más cemento, vamos a resolver el problema o vamos a inducir más tránsito, más desorden? Yo en Lima veo un problema muy serio de una mala gestión del tránsito, de un incumplimiento de las normas de tránsito permanente y obviamente un sistema de transporte público casi ausente”, expresó.

Por su parte, el arquitecto urbanista Jose Carlos Soldevilla consideró que la información sobre estos puentes o vías rápidas aún es bastante limitada; pese a ello, igual se puede vislumbrar que no es consecuente ni congruente con las necesidades de la ciudadanía. Resaltó el número exorbitante de puentes anunciados y el impacto que tendrá en la ciudad, tomando en cuenta que el hecho de que puedan ser comprados prácticamente disminuye su importancia debido a los procesos burocráticos y características de las vías.

“El alcalde habla de un sistema constructivo, medio prefabricado, y una rápida instalación. Sí, puede ser un sistema constructivo probablemente rápido, pero los tiempos del Estado y las interferencias de vías son otra historia. Igual va a haber un impacto importante sobre la ciudad. Por otro lado, hablar de 60 puentes creo que es un número desaforado. Si vemos la historia reciente que tenemos en la implementación de pasos a nivel o viaductos, cada uno de ellos toma muchísimo tiempo. No recuerdo alguno que haya tomado menos de tres trimestres o cuatro”, dijo.

Soldevilla agregó que lo que ha venido sucediendo es que estas infraestructuras se edifican para vehículos livianos particulares, en vez de que dinero presupuestado vaya infraestructura para el transporte público, que representa el 50% de los viajes en Lima. Indicó que aun está a tiempo la MML para hacer los ajustes y redirigir la inversión.

“Estamos dedicando presupuestos enormes de todos los ciudadanos de Lima para favorecer a un porcentaje minoritario. Lima hoy en día ya no tiene las competencias en materia de transporte público, pero sí puede desarrollar la infraestructura necesaria para este. Si me dicen que estos 60 puentes son para el transporte público, diría que es algo sensato, congruente con las necesidades de la ciudadanía y con la realidad de los desplazamientos. Pero repito, la información todavía es limitada”, dijo.

Más anuncios

Durante la ceremonia de rendición de cuentas, el alcalde Rafael López Aliaga también anunció otras obras vinculadas al transporte en Lima: nuevo bypass Vía Expresa - Las Américas, Vía Expresa Sur (que busca conectar Barranco, Surco y San Juan de Miraflores con un moderno sistema de transporte), Vía Expresa Norte (para transporte público que conectará San Miguel, San Martín de Porres, Los Olivos y Comas), Viaducto Bertolotto en la Costa Verde, Viaducto Arriola (conectará av. Javier Prado con av. Canadá).

Adicional a esto, sostuvo que en su segundo año de gestión se construirán 1,2 km de pistas y veredas en la avenida Camino Real, en San Juan de Miraflores. Asimismo, se iniciará la ejecución de 2 km de pistas y veredas en la avenida Grau, que une la avenida Túpac Amaru con la Panamericana Norte. Similar obra será el de Cristo Blanco, que comprende el inicio de instalación de más de 2 km de pistas y veredas en San Juan de Miraflores.

La autoridad capitalina presentó también los proyectos Acomayo, que consta de la construcción de 8 km de vías que conectarán Pachacamac y Villa María del Triunfo, así como Pacasmayo, que son 3,5 km de vías en la Av. Pacasmayo, entre las avenidas Carlos Izaguirre y la Tantamayo, en el distrito de San Martín de Porres.

Por último, López Aliaga anunció la inauguración para febrero próximo del Parque de la Familia en la zona de Huaycán, para beneficio de los ciudadanos de Lima Este.

Por otro lado, hizo mención que durante el 2024, y en tres etapas, entregará las 10 mil motos que prometió en su campaña a las municipalidades distritales y a la Policía Nacional. Vale precisar que para enero está programada una primera entrega de 4 mi unidades. Luego, a lo largo del año, se harán otras dos entregas.

“Hemos adquirido 4 mil motos sin corrupción, a través de UNOPS. Ha sido un proceso internacional y transparente, donde no interviene la municipalidad sino los técnicos de Naciones Unidas. Tenemos en una primera etapa 4 mil motos, luego traeremos 4 mil más y al final 2 mil. La promesa es 10 mil motos”, aseveró el alcalde.

Además, resaltó que los vecinos que viven en las zonas más altas de Lima contarán con 100 escaleras solidarias, facilitando su traslado y brindando seguridad. Cabe agregar que hace dos semanas inauguró diez escaleras para los vecinos del Asentamiento Humanos San Sebastián de la Flor de Amancaes, en el Rímac, a fin de mejorar el tránsito de los vecinos de la zona. Sin embargo, algunos expertos han señalado que se trataría de una medida populista y sin soluciones integrales.

El líder de Renovación Popular destacó que la MML ha generado y proyectado un shock de inversiones para el periodo 2023-2026 de 5.300 millones de soles.