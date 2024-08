Dos artistas peruanas del arpa andina, Miski Maki y Killari, sufrieron significativos daños en sus instrumentos musicales. Según indicaron, todo ocurrió cuando regresaron de una gira en Brasil, donde fueron invitadas por el Ministerio de Cultura el pasado 24 de julio.

En diálogo con América Noticias, ambas representantes señalaron que pagaron S/2700 por un servicio especial de la aerolínea Jetsmart. Sin embargo, denunciaron que la empresa no proporcionó el cuidado necesario.

“Hemos pagado para que lo puedan cuidar y ahora no sirve mi arpa. Ahora no sé con qué voy a trabajar porque es mi herramienta de trabajo. Yo viajo a provincias y nunca me pasó algo así”, dijo Miski Maki.

Por su parte Killari pidió a la empresa que se haga responsable del arpa y les reembolse debido a que no es un instrumento cualquiera. Añadió que el instrumento “tiene diseños andinos, tradicionales de ayacuchanos”.

Cabe mencionar que las artistas han presentado una denuncia formal ante Indecopi y solicitaron la intervención del Ministerio de Cultura y de las autoridades competentes para que se investigue el caso.