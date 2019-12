Los padres de un adolescente de 16 años que murió tras ser baleado durante un asalto a un bus de transporte público de la empresa El Rápido, en el distrito de Comas, piden identificar al presunto agente de la Policía Nacional del Perú (PNP) que realizó los cuatro disparos que acabaron con la vida del menor.

La madre de la víctima, Iris Capurro, rechazó las acusaciones contra su hijo y señaló que las autoridades le niegan información respecto a lo ocurrido porque hasta ahora desconocen quién fue el autor del disparo. Canal N informó que la Depincri de Comas trabaja para identificar al presunto agente de la PNP.

“Mi hijo tenía videos jugando vóley y básquet. Me han matado en vida. Quiero saber quién le disparó. De las pertenencias de mi hijo no hay celular. Dicen que hay un arma y no hay arma. Si dice que es Policía [el autor del disparo] no dicen quién es”, señaló.

El conductor del bus contó que dos desconocidos se hicieron pasar como pasajeros y abordaron la unidad a la altura del paradero Puerto Rico. Luego, uno lo sujetos lo amenazó con el arma, mientras el otro empezó a arrebatar las pertenencias a los pasajeros.

En medio de esta escena, un hombre, quien dijo ser policía sacó su arma y abatió a uno de ellos. Producto del accionar del supuesto agente, un hombre de nacionalidad extranjera resultó herido en la pierna, y el joven de 16 años recibió cuatro impactos de bala en el cuerpo.

De acuerdo al referido reportaje, según el parte policial, el adolescente fallecido fue encontrado por agentes de la comisaría de Santa Isabel de Carabayllo, en medio de la vía malherido. En un primer momento fue confundido con su hermano mayor de 26 años.

Sin embargo, el documento de la PNP, indica que dos pasajeros señalaron al adolescente como uno de los ladrones que participó del asalto.

“[Delincuentes] entraron como pasajeros. Como quedó inmovilizado. Me pone el arma y no me moví, pero ellos salieron del carro y empezaron a correr [¿Se identificó el policía?] No se identifico, simplemente se fue”, contó el chofer del bus.

Comas: adolescente muere tras balacera durante asalto a bus en Comas