Una mujer ha denunciado ser víctima de extorsión y violencia física por parte de su hermano, quien le exige sumas de dinero bajo amenazas de muerte. La víctima reveló que su agresor, quien cumplió anteriormente condena en un penal, rompió las mamparas de su vivienda ubicada en La Victoria.

En diálogo con América Noticias Mariela Cabrera reveló que su Denis Cabrera la visitó hace unos días junto a un cómplice. Ambos sujetos estaban armados, pues le mostraron sus armas de fuego con la intención de intimidarla.

La víctima señaló que este tipo de situaciones son constantes, pues su hermano acude a su vivienda para amenazarla con matar a su esposo e hijos sino le da dinero. Ante esta situación, Mariela ha solicitado ayuda urgente a la ministra de la Mujer.

“Él nos maltrataba de niños, a mis hermanos y a mí. Mis hermanos están en Europa, me quedé acá porque me hice cargo de mi padre. Me da mucha tristeza que él reaccione así conmigo porque después que él ha salido de prisión yo lo he ayudado”, dijo la mujer en diálogo con América Noticias.

Finalmente, la agraviada indicó que Denis sería un peligro para su familia debido a que pertenecería a la banda criminal Los Terribles de San Juan de Lurigancho.