La Quinta Sala Penal de Apelaciones, de la Corte Superior Nacional, acogió el pedido de la defensa de Lozano Saavedra y revocó la decisión del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, a cargo de Richard Concepción Carhuancho, por lo que dispuso que afronte en libertad la indagación en su contra. Sin embargo, el Ministerio Público había anunciado horas antes que solicitará prisión preventiva de 36 meses para el dirigente deportivo.

Más temprano, la Fiscalía había dejado sin efecto la detención preliminar de 15 días contra Joel Raffo, presidente del club Sporting Cristal; Karen Mandriotti, presidenta del Club Academia Cantolao; Jean Marcel Robilliard, exsecretario general de la FPF; Norma Rosa Alva, operadora de venta de entradas; Fredi Salazar Rondinel, contador de la FPF; y Franklin Chuquizuta, presidente de la Liga Departamental de Amazonas.

Agustín Lozano es acusado por la Fiscalía de los presuntos delitos de organización criminal, fraude en la administración de personas jurídicas, coacción, corrupción en el ámbito privado y lavado de activos.

Razones del tribunal para liberar a Agustín Lozano

El tribunal desestimó los fundamentos expuestos por el Ministerio Público respecto a que Agustín Lozano no tendría supuestamente arraigo laboral y domiciliario. Enfatizó que el hecho que el dirigente resida en una vivienda alquilada no significa que no tenga arraigo.

Además, hizo referencia que el presidente de la FPF sí ha cumplido con las citaciones fiscales y que no ha mostrado una conducta que haga presumir una probable fuga u obstaculización de la investigación.

La sala decidió aplicar en el caso ‘Los Galácticos’ lo que establece la Ley 32138, Ley contra el crimen organizado, y aseguró que no se aparta de lo que señala las convenciones internacionales.

También remarcó que solo existen “razones plausibles” de investigar en el delito de lavado de activos.

Consideran que Agustín Lozano sí tiene arraigo laboral y domiciliario

Giulliana Loza, abogada de Agustín Lozano, consideró que la Quinta Sala Penal de Apelaciones le dio la razón respecto a que su defendido sí contaba con arraigo laboral y domiciliario, y descartó que haya existido en algún momento riesgo procesal.

“La Quinta Sala nos acaba de dar la razón en la apelación que presentamos nosotros a propósito de la detención preliminar por 15 días que se le había ordenado a Agustín Lozano y ha establecido que los agravios que habíamos fundamentado eran correctos y que él en ningún momento debió ser privado de su libertad porque, en primer lugar, no se ajustaba a la ley y a los criterios propios de la criminalidad organizada, no existen razones sólidas, ni siquiera mínimas en grado indiciario, que lo pudieran haber privado de su libertad”, afirmó Loza.

“No existía riesgo procesal, el negarle los arraigos de domicilio, el arraigo laboral, eran totalmente desproporcionados y abusivos, hoy nos dieron la razón. También se ha negado que en este caso pudiera haber existido mínimamente algún indicio de riesgo de obstrucción de parte de Agustín Lozano”, agregó.

“No existen los criterios de peligro procesal de fuga ni peligro de obstrucción, sino que, además, se ha aplicado indebidamente la ley en tanto no se establecen los delitos fuente o mínimos que pudieran estar bajo el criterio de criminalidad organizada”, argumentó Loza.

Los argumentos de la Fiscalía para acusar a Agustín Lozano

Durante la audiencia, el fiscal Jorge Chávez Cotrina acusó a Agustín Lozano de dirigir una organización criminal dedicada a desfalcar a la Federación Peruana de Fútbol. Afirmó que se le imputan al dirigente deportivo 14 hechos y que existen más de 100 elementos de convicción para pedir la detención preliminar.

“Esta presunta organización criminal habría tomado por asalto la Federación Peruana de Fútbol porque los bienes y los negocios que se hicieron como directivos de la Federación fue para perjudicar a la FPF”, expresó Chávez.

Además, afirmó que ocurrieron “hechos escandalosos” durante la gestión de Lozano en la FPF, como el traslado de personas que no eran futbolistas ni dirigentes a Qatar, en el contexto del viaje de la selección peruana para jugar el repechaje ante Australia. Por ello, citó el caso de Luis Enrique Sánchez Aranda, dueño de la cevichería Mi Barrunto, quien acompañó a la delegación peruana.

También señaló el caso de una abogada que fue encontrada habitando uno de los ambientes de la Videna, pese a que dicha área estaba destinada a los deportistas peruanos.

Chávez Cotrina remarcó que, en el caso de Agustín Lozano, existe el “peligro procesal”, ya que dicho dirigente, según dijo, no cuenta con arraigo laboral ni domiciliario. Recordó que la FPF paga los inmuebles, en San Borja y en la ciudad de Chingoyape, en los que reside Lozano y cuestionó que acredite como un trabajo el ser presidente de la entidad deportiva.

“Ese arraigo laboral no existe porque justamente se han aprovechado de estar liderando el directorio de la FPF para desfalcar a la federación, millones de soles se han ido, ni se diga el contrato con 1190″, expresó.

“Ha habido en esta presunta organización criminal toda una estrategia, no solo para apoderarse del dinero de la Federación sino que desde el momento que empezaron las investigaciones ha habido obstaculizaciones”, agregó.

Agustín Lozano se defiende

En su intervención, Lozano negó que haya desfalcado a la FPF y recordó que en un primer momento mostró reticencia de asumir como presidente debido a sus diferencias con el resto de los dirigentes, pero que accedió tras el pedido formulado por la Conmebol y la FIFA.

En ese contexto, afirmó que encontró a la FPF, en el 2019, cuando asumió funciones de presidente, con una deuda aproximada de 50 millones de soles y con una pérdida patrimonial de aproximadamente 80 millones de soles.

Lozano aseguró que los estatutos que rigen la Federación Peruana de Fútbol fueron diseñados desde el 2015 y que él solo las heredó, por lo que descartó que haya tenido algo que ver en su elaboración.

“Lamento mucho que el fiscal y el juez que decidieron mi detención preliminar estén confundidos o no estén informados o la investigación ha sido muy débil”, indicó.

“A mí me cuestiona el fiscal sobre el tema de 1190, el tema de los estatutos que tanto habla, sin embargo, debo decirle que eso ya venía del año 2015. A mí me tocó heredar los estatutos de la FPF que hoy están en vigencia, aquellos que se aprobaron entre el año 2021 y 2022. Esos estatutos ya venían diseñados desde el año 2015, 2016, 2017, donde incluso los clubes denunciantes, opositores a la Federación participaron en la elaboración de esos estatutos. Yo nunca participé de esos estatutos y esos estatutos son lo que hoy dispone la concentración, la venta conjunta de los derechos de televisión, no es Agustín Lozano como muchos han querido hacerlo ver, sin embargo, hoy tengo que pagar estas cosas que me han pasado estos últimos días y que nadie va a reparar este daño moral que me ha causado y junto todo a mi familia”, agregó.

“Se equivoca el fiscal cuando me responsabiliza del desfalco de la Federación. Cuando yo asumí la Federación, en febrero del 2019, viajé con el contador a la Conmebol para que se expongan los estados financieros y resulta que yo encontré una Federación con una deuda aproximada de 50 millones de soles y con una pérdida patrimonial de aproximadamente 80 millones, esa es la Federación que yo encontré en febrero del 2019. Fuimos a la Conmebol a sustentar la realidad de la FPF, momento en que se sorprendieron como es que había la FPF llegado a ese momento en esas condiciones. Pasó el 2019 y aplicamos una política de ordenamiento financiero, administrativo, y tuve que luchar para que la FPF durante el 2019, 2020 y 2021, en el que hoy se me cuestiona porque se apoyó solidariamente a aquellos que sufrieron del COVID-19 y estuvieron al borde de la muerte. ¿Es un delito haber apoyado por el COVID-19 a un dirigente que trabaja ad honorem años? No sé si eso es llamarlo un delito”, remarcó

Lozano consideró que lo “persiguen porque pongo orden (en la FPF) y no les gusta la disciplina”. Aseguró que siempre ha colaborado con el Ministerio Público, incluso señaló que se hizo presente en los allanamientos a la Videna y acudió al despacho del fiscal para conocer si faltaba información adicional.

Pedido de 36 meses de prisión preventiva contra Agustín Lozano

El fiscal Jorge Chávez Cotrina, coordinador nacional de las Fiscalías Especializadas contra la Criminalidad Organizada, anunció en la audiencia que se ha pedido que se dicte 36 meses de prisión preventiva contra Agustín Lozano.

El Equipo 3 de la Tercera Fiscalía Supraprovincial Especializada Contra la Criminalidad Organizada investiga al presidente de la FPF por los presuntos delitos de organización criminal, lavado de activos y otros.

La solicitud también alcanza a José Carlos Isla, Genaro Miñán, Sabrina Martín y Oscar Chiri; quienes estarían inmersos en, al menos, 20 hechos criminales que los vincularían con los delitos antes mencionados.

Joel Raffo descarta haberse acogido a la colaboración eficaz en el caso ‘Los Galácticos’

La defensa de Joel Raffo, presidente del club Sporting Cristal, aclaró que la detención preliminar de 15 días contra dicho dirigente fue dejada sin efecto por la propia Fiscalía que había pedido la medida restrictiva.

“La misma Fiscalía ha considerado que no hay ningún peligro de fuga y que Joel tiene total predisposición para aclarar los hechos lo que ha quedado acreditado con la entrega voluntaria de información en todos los niveles, sobre todo con la claridad de sus declaraciones testimoniales”, indicó.

No obstante, descartó que Joel Raffo se haya acogido a la colaboración eficaz o pretenda hacerlo, pues eso implicaría reconocer haber cometido algún delito y él considera que no ha cometido ningún delito.