MIRA AQUÍ: Madre de joven asesinada en Comas pide cadena perpetua para el responsable

Otro punto que también ha puesto en relieve este caso es cómo la Policía Nacional del Perú ha permitido que continúe en sus filas un agente que registra una denuncia por violación grupal a una joven en su departamento.

Víctima de feminicidio.

Cóndor Torres fue hallada, el pasado fin de semana, muerta y descuartizada en una maleta que había escondido debajo de una cama, en el interior de la habitación del departamento 307, que le pertenece al policía Darwin Condori, ubicado en la torre E11 del condominio Torres Las Praderas, en Comas, al norte de Lima.

La primera denuncia contra Darwin Condori

La víctima, cuya identidad quiere guardar en reserva, contó que acudió a la inauguración departamento de Darwin Condori, a fines de enero del 2023, por una invitación de una amiga a la que dicho sujeto había contactado por la red social TikTok.

La joven y dos amigas más se encontraron en el centro comercial MegaPlaza, en Independencia, y de ese lugar las recogió otro policía que también estuvo en la reunión desarrollada en la casa de Condori Antezana.

Ella indicó a Latina Noticias que, en el trayecto hacia la vivienda de Condori Antezana, el agente PNP que las trasladaba compró licor y otras bebidas que iban a consumir durante la reunión.

Darwin Condori Antenaza, policía sindicado como el principal sospechoso tras la desaparición, asesinato y desmembramiento de Sheyla Cóndor.

La víctima detalló que la reunión se desarrolló de manera normal hasta que su amiga, cerca de la medianoche, mostró signos de cansancio y pidió que le permitan descansar, por lo que Condori Antezana ofreció su habitación para que ella duerma. La joven indicó que, a las 2:30 a.m., decidió que ya era momento de retirarse de la reunión, pero los policías le pidieron a ella que tomara un último vaso de licor porque no había libado mucho, a lo que accedió. A partir de ese momento fue que perdió el conocimiento y solo despertó cuando era revisada por un médico legista, quien confirmó que fue violada. Ella sospecha que fue dopada para ser ultrajada.

Durante el tiempo que permaneció dormida, de acuerdo con su relato, Darwin Condori atacó en el baño a su amiga para violarla, incluso le propinó golpes y la ahorcó, pero fue auxiliada por su otra amiga.

Las dos mujeres decidieron pedir auxilio a los vigilantes del condominio, quienes llamaron a la Policía, y así poder sacarla de la habitación. Recién después de una hora llegaron los agentes PNP e ingresaron al departamento. La víctima fue hallada inconsciente, semidesnuda, con un short de Darwin Condori y golpes en el cuerpo.

El condominio Torres Las Praderas se encuentra ubicado en Comas.

Ella contó que el caso no avanza en el Poder Judicial, ya que las víctimas solo pasaron por el médico y la cámara Gesell y ahí quedó el accionar de las autoridades.

“Hemos esperado llegar a esta situación, que la maten a esa señorita, que la descuarticen. Yo no sé por qué la justicia, la jueza no ha hecho nada, solo lo detuvieron 15 días, le dieron libertad y se volvió a incorporar a la Policía”, expresó.

Modus operandi de Darwin Condori

La víctima detalló que Darwin Condori tiene un modus operandi para captar a las mujeres en redes sociales. Las contacta, les entabla conversación, se muestra como un policía correcto a fin de levantar sospechas de sus verdaderas intenciones.

TE PUEDE INTERESAR: Terror en Comas: restos de una mujer descuartizada son encontrados dentro de una maleta en condominio

“Se muestra como una persona normal, como un chico tranquilo porque no muestra tener esa maldad. Él lo tiene ya planificado porque te invita, te ofrece, te brinda una confianza, con la cual tú te sientes confiada”, expresó.

A través de redes sociales habría contactado a Sheyla para reunirse en su domicilio el día 13 de noviembre, última fecha en la que fue vista con vida.

En su caso, ella indicó que se mostró confiada y acudió al departamento porque supuso que, al ser policía, las iba a respetar y no las iba a atacar de esa forma.

La madre de Sheyla Mayumi Cóndor Torres señaló que su hija se trasladó desde Santa Anita hasta el departamento de Darwin Condori, en Comas, porque él la engañó con que le iba a presentar a su mascota, tal como consta en el chat de WhatsApp que ambos mantuvieron.

Sospechoso negó conocer paradero de la joven

El padre de Sheyla Cóndor Torres contó que, cuando acudió a la comisaría, los agentes policiales se comunicaron vía telefónica con suboficial de tercera PNP Darwin Condori para preguntarle si tenía alguna información de la joven, pero él negó conocer su paradero.

De acuerdo con la versión del progenitor, el sujeto afirmó a sus colegas que acudió con ella a su departamento y que estuvieron, aquel miércoles 13 de noviembre, hasta la noche, pero que, supuestamente, se quedó dormido y que recién se levantó al promediar las 9 p.m., cuando una vecina habría tocado su puerta, y que recién ahí se percató de que la joven ya no estaba.

El padre de Sheyla Cóndor contó que Darwin Condori negó conocer el paradero de su hija cuando fue llamado por sus colegas.

Los padres de Sheyla se percataron de su desaparición cuando una tía llamó a preguntar el motivo de su ausencia en su centro de labores. Recién pudieron saber de su paradero cuando abrieron el aplicativo WhatsApp que tenía abierto en su computadora.

Fuentes policiales informaron que el sujeto, al parecer, no habría tenido tiempo para deshacerse del cuerpo debido a que se encontraba de servicio por el Foro APEC 2024. Él participa de un operativo en San Martín de Porres cuando fue alertado de un allanamiento en su departamento, lo que le permitió fugar.

Aarón Alemán, abogado de los familiares de Sheyla Cóndor, pidió a las autoridades estar vigilantes y emitir alertas ante una posible salida del país del policía Darwin Condori.

Revelan chats de WhatsApp entre la víctima y el policía

Los mensajes de WhatsApp que intercambiaron Sheyla Cóndor y el policía Darwin Condori muestran que él insistía en tomar licor en su departamento, mientras que ella solo pretendía conocer a su mascota.

En el diálogo, ella le pregunta cómo llegar al inmueble, a lo que el agente PNP le señala que aborde un bus de la empresa de transportes Los Chinos y que se baje en el paradero conocido como Primera de Pro.

Diálogo entre la víctima y el policía horas antes de que ella desapareciera. (Foto: Radio Exitosa)

No obstante, la joven le hace notar que no le alcanza dinero para pagar el pasaje, por lo que pide que le transfiera dinero por el aplicativo Yape, sin embargo, él alega que luego le reintegrará en efectivo.

Sheyla Cóndor le recalcó al policía que solo se quedaría hasta las 4 p.m., pero él insistía en qué licor deseaba beber. Para que la joven no desconfiara, el agente PNP se comprometió a enviarle luego su carnet de trabajo para que sepa su nombre.

Inquilina revela detalle que puede ayudar a esclarecer el crimen

Las personas detenidas en el departamento donde fue hallada muerta y descuartizada Sheyla Cóndor fueron llevados a la sede de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) de la Policía para que rindan sus testimonios.

Álvaro Paredes (22), Lleyton Mora (21), Elvin Montalvo (20), David Herrera (19) y Alicia Mirella Alccacontor Gutiérrez (19), todos, a excepción de esta última, pertenecerían a la Marina de Guerra del Perú.

La joven Sheyla Cóndor Torres fue hallada descuartizada en un condominio de Comas. (Foto: César Grados/@photo.gec)

Mónica Gutiérrez, madre de Alicia Alccacontor Gutiérrez, afirmó que su hija alquiló una habitación en el departamento de Darwin Condori porque le resultaba más cerca de su centro de trabajo y que no se percató en ningún momento de que había un cuerpo descuartizado en el interior de una maleta.

Indicó que su hija recién arrendó parte del departamento de Condori el pasado 1 de noviembre y que, además, la joven le contó un detalle que puede resultar crucial en la investigación: el miércoles 13 de noviembre, fecha en que desaparece Sheyla Cóndor, ella trató de ingresar con su llave al inmueble, entre las 10 p.m. y 11 p.m., pero la puerta principal estaba cerrada por dentro. Después de una hora de espera, el policía recién abrió la puerta y le ofreció disculpas porque, supuestamente, se había quedado dormido. Sin embargo, la versión del agente PNP no la convenció porque la mascota de la casa ladraba y hacía bulla mientras ella tocaba la puerta.

Además, aseguró que su hija y el otro inquilino supusieron que el olor putrefacto que emanaba el cuerpo era presuntamente de los alimentos en descomposición que había dejado Darwin Condori en el área de la cocina.

Remarcó que el sábado, cuando la Policía allana la vivienda de Condori Antezana, el otro inquilino había organizado una reunión con sus amigos en el departamento.

El inquilino contó a la Policía que Darwin Condori le pidió que no utilizara el baño debido a que supuestamente se encontraba atorado y que lo iba a solucionar. Sin embargo, días después, los agentes hallaron en dicho ambiente restos de la joven descuartizada.

El coronel PNP Ricardo Espinoza, jefe de la División de Homicidios de la Policía Nacional, explicó que las personas detenidas son investigadas por el delito de encubrimiento personal y no por homicidio, ya que habrían avisado a Darwin Condori que los agentes PNP lo estaban buscando en su departamento, lo que le facilitó su fuga.

Lo que se sabe del sospechoso

Darwin Condori tiene actualmente el grado de suboficial de tercera PNP y pertenece al Escuadrón Verde. Estuvo anteriormente en el Grupo Terna.

Registra una denuncia por violación grupal a una joven que había sido invitada a la inauguración de su departamento, en enero del 2023 . Solo permaneció detenido 15 días por ese hecho y luego fue liberado, incluso se reincorporó a la Policía. El otro policía implicado en la acusación es Henry Albornoz Torres.

En redes sociales Darwin se muestra como un joven policía amante de su mascota y romántico, incluso melancólico. Ha servido en la unidad policial de Huacho, el Grupo Terna y ahora sería parte del Escuadrón Verde.

La denunciante contó que los familiares de Condori Antezana trataron de contactarla a ella y a su amiga que también fue atacada por el policía en el baño de su departamento para proponerles que no continuaran con el caso a cambio de dinero.

En su momento, el Juzgado de Investigación Preparatoria de Delitos asociados a Violencia contra la Mujer e Integrantes del Grupo Familiar desestimó el pedido de prisión preventiva contra Condori Antezana y solo le otorgó medidas de protección a las tres mujeres. Actualmente el caso se encuentra en fase de control de acusación, es decir en la evaluación de pruebas y evidencias.

Intervienen oficina de Inspectoría y la comisaría de Santa Luzmila

El ministro del Interior, Juan José Santiváñez, indicó que ha ordenado que Asuntos Internos del Mininter intervenga la oficina de Inspectoría por no avanzar en las investigaciones ni separar de su cargo al agente Darwin Condori, quien registraba una denuncia por violación sexual.

Además, señaló que también se ha dispuesto que se identifique y sancione al policía de la comisaría de Santa Luzmila que no atendió la denuncia de los padres Sheyla Mayumi Cóndor Torres para alertar de su desaparición. Enfatizó que se busca sentar un precedente en el tema de la atención de las denuncias ciudadanas y dar de baja a los agentes que no cumplan con su función.

“He instruido al jefe de Asuntos Internos del Ministerio del Interior para la intervención inmediata de la Inspectoría. En estos momentos, Asuntos Internos está interviniendo la oficina N°16 de Inspectoría porque se supone que este efectivo policial tenía denuncias presumiblemente por actos vinculados a temas de violación desde principios de año y, aparentemente, no se había hecho nada en la investigación. He ordenado que esa oficina de Inspectoría se intervenga, se establezca responsabilidades y que se determina cuál es la razón por la cual Inspectoría no había iniciado investigación y no había separado a este efectivo policial”, manifestó.

“Ningún efectivo policial con una investigación de tal magnitud puede seguir manteniéndose en situación de actividad”, agregó.

“He ordenado también la intervención por parte de Asuntos Internos en la comisaría de Santa Luzmila para que inmediatamente se determine quién es el efectivo responsable del maltrato (a los padres de la víctima) para determinar las responsabilidades administrativo-disciplinarias”, remarcó.

Piden norma para separar a malos elementos de la Policía

El comandante general de la Policía, teniente general PNP Víctor Zanabria, solicitó que se apruebe una norma que permita expulsar de la institución a los agentes que presenten denuncias o antecedentes.

“La Policía ha sido afectada nuevamente por la conducta de algunos de sus integrantes que cometen funciones indebidas. Es menester tener una norma que permita alejarlos del servicio a estos elementos que han cruzado la línea y hoy son infractores de la ley”, indicó Zanabria en un video.

¡No hay espíritu de cuerpo!



El comandante general de la @PoliciaPeru, Víctor Zanabria, condenó el feminicidio cometido por un efectivo policial y anunció el cambio normativo para pasar al retiro a malos elementos de la #PNP con antecedentes e investigaciones criminales. pic.twitter.com/4JDdmNqJBZ — Ministerio del Interior 🇵🇪 (@MininterPeru) November 18, 2024

“Hechos como la muerte y el descuartizamiento de una fémina a cargo de un efectivo policial que ya tenía antecedentes disciplinarios evidencian que necesitamos pasar al retiro de manera excepcional a estos efectivos policiales que dañan no solamente a nuestra institución sino afectan a la sociedad y enlutan a las familias”, añadió.

“Es necesario separar la paja del trigo, para ello requerimos de esta norma excepcional, donde estas personas que tienen antecedentes e investigaciones delictivas y criminales sean separadas, evitando que permanezcan en la institución por lentitud procesal en los operadores de justicia y de alguna manera por la ineficacia de nuestro sistema disciplinario-policial”, remarcó.

La Marina se pronuncia sobre caso que involucra a sus alumnos

La Marina de Guerra del Perú (MGP) indicó que los hombres detenidos en el departamento donde fue hallada muerta la joven Sheyla Cóndor son alumnos del primer y segundo año del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Naval (Citen).

El instituto armado condenó el crimen y reiteró su compromiso de velar por el cumplimiento de las leyes y la “formación integral de sus miembros”. Remarcó que ha dispuesto brindar todas las facilidades e información ante los órganos competentes en la investigación que realizan.

Este es el comunicado de la Marina de Guerra del Perú sobre el caso que involucra a sus alumnos. (Foto: Facebook)

“La Marina de Guerra del Perú ha dipuesto brindar todas las facilidades e información que correspondan ante los órganos competentes para la investigación respectiva, aún cuando el presunto delito no fuera cometido a, interior de las instalaciones de la institución”, señaló la Marina en un comunicado.

Cifras de feminicidio en lo que va del 2024

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) informó que este año, de acuerdo con las cifras del Programa Aurora, se han registrado, hasta el 30 de setiembre, 123 casos con características de feminicidio y que se han reportado 163 casos de intento de feminicidio.