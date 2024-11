Familiares de Sheyla Mayumi Condor Torres, la joven que fue asesinada en un condominio de Comas, exigen la pronta captura del policía Darwin Marx Condori Antezana, principal sospechoso del crimen.

La madre de la víctima, cuyos restos fueron hallados en una maleta, pidió a las autoridades cadena perpetua para el responsable de la muerte de Sheyla.

“Pido justicia para mi hija. Para ese señor pido cadena perpetua, no merece estar andando suelto. Me siento destrozada por lo que le ha pasado a mi hija, no tengo palabras para ello”, dijo en diálogo con la prensa.

Por otro lado, la progenitora denunció que en la comisaría Santa Luzmila no los quisieron ayudar cuando reportaron la desaparición de la joven de 26 años, pues les habrían indicado que por ser mayor de edad regresaría en cualquier momento.

“Si me hubieran brindado apoyo en ese momento, quizás, la encontrábamos a mi hija viva. […] Desde la computadora de mi hija sé a dónde ha llegado y con quién habló, pero no me hicieron caso”, mencionó.

El caso

Sheyla Condor fue vista por última vez el pasado 13 de noviembre tras salir del sepelio de un familiar en Huachipa. Cuatro días después, sus restos fueron hallados dentro de una maleta en un departamento en Comas.

Las cámaras de seguridad del condominio captaron a la joven ingresando junto a Darwin Condori Anteza al departamento del hombre, quien ahora se encuentra prófugo.