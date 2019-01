Un grupo de padres de familia del Colegio Franco Peruano, ubicado en Surco, denunció que sus hijos reciben clases en aulas prefabricadas desde el año pasado. Temen que esta situación se prolongue para el nuevo periodo escolar.



“Todo el 2018 ya los chicos están en estos contenedores o modulares temporales, como lo llaman. Dentro de estos se concentra el calor y el frío. Los chicos salen con dolor de cabeza. Han tenido sangrados y males estomacales”, contó una madre de familia para ATV Noticias.

Añadió que los contenedores no cuentan con una ventilación adecuada. “Tienen aire acondicionado pero no pueden prenderlos en simultáneo porque no hay la suficiente carga eléctrica”, dijo.

Según los padres, las obras iniciaron en 2018 pero aún no se culminan y cuestionaron el aumento de mensualidad por la reconstrucción. Además, señalaron que el proyecto es inviable.

“Nosotros no estamos en contra de una mejoría en el colegio. Estamos en contra de un proyecto que no es viable. Exigimos que no nos aumenten la pensión por una construcción a futuro”, añadió la madre de uno de los estudiantes.

-Colegio responde-

Ivanna Suito, representante de la asociación civil Franco-Peruano y administradora del colegio, aseguró que los padres de familia fueron informados respecto a la demolición e incremento de la mensualidad.

“El aumento de este año será escalonado […] Los padres estaban al tanto de todo e incluso estaba colgado en la página web”, refirió para Buenos días Perú.

Explicó que la construcción se ejecuta por etapas y que no cuentan con otras instalaciones para que los alumnos puedan ser trasladados hasta que culminen las obras.

Precisó que los primeros beneficiados con los nuevos espacios serán los de nivel inicial y primaria. “En la medida que las aulas nuevas estén en funcionamiento, los alumnos dejarán las aulas prefabricadas”, añadió.

Por su parte, Patrick Bosdure, consejero cultural de la Embajada de Francia, aclaró que estos espacios se encuentran totalmente equipados con aire acondicionado y proyectores, descartando así que lo alumnos hayan recibido sus clases en contenedores como denunciaron los padres de familia.

Aseguró que este lugar cuenta con las condiciones respectivas aprobadas por la UGEL y no se derrumbarían ante un terremoto.