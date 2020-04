A los policías que llevaban cerca de un año tras sus pasos, no les sorprendió tanto encontrar una colección de muñecas de todos los tamaños sobre la cama de su dormitorio. Los investigadores de la División de Alta Tecnología (Divindat) se quedaron estupefactos cuando, al lado de los once discos duros, ocho cds y las decenas de revistas con pornografía infantil, hallaron un manuscrito titulado “El Manual del Pedófilo”.

Freddy Gutierres Cuadros, de 41 años, se hacía llamar ‘Kinder Chocolate’ en los foros online y en las redes en donde compartía pornografía infantil. (Foto: Divindat)

“Nosotros sabíamos que ese manual fue hallado por primera vez a un médico pediatra en Brasil. Lo tenía en su computadora. En este caso, nosotros lo hemos encontrado impreso en su cuarto ahí donde dormía con sus muñecas”, cuenta el coronel PNP Orlando Mendieta, jefe de la Divindat.

El dramático incremento del consumo de pornografía infantil durante el confinamiento por el coronavirus

El pedófilo al que se refiere la policía es Freddy Gutierres Cuadros, de 41 años, quien se hacía llamar ‘Kinder Chocolate’ en los foros online y en las redes en donde compartía pornografía infantil. Contactaba a menores a través del Facebook y el Instagram a través del grooming, haciendo proposiciones sexuales y pidiéndoles material pornográfico. Gutierres captaba a los menores en las redes ofreciéndoles novelas chinas y capítulos de la serie de anime ‘Candy`.

La captura de este pedófilo, a finales de enero, fue una de las 34 detenciones que ha realizado la Divindat entre enero y marzo de este año, cuando aún no se había decretado el Estado de Emergencia para evitar el contagio del coronavirus. Sin embargo, esta situación no ha frenado la presencia de estos ciberdelincuentes. Durante el periodo de cuarentena, entre quincena de marzo y abril, se han recibido 18 denuncias por pornografía infantil y 1 por proposiciones sexuales a menores. La mayoría se han dado por Whatsapp y Facebook.

“La mayoría de casos que se han dado durante la cuarentena han sido por Whatsapp y Facebook. Cuando nosotros intervenimos es siempre por flagrancia. Porque los pedófilos hacen contacto con los menores y les proponen y ahí vamos a encontrarlos. Con proponer no mas intervenimos. Si ya les pasan las fotos o el video ya es pornografía infantil”, precisa el coronel.

¿Cómo es que los pedófilos contactan a sus víctimas? Según la policía, aprovechan que los menores tienen sus redes sociales como el Facebook en público y se hacen pasar por adolescentes para ganar su confianza o como empresarios que les ofrecen trabajos.

En esta época de cuarentena obligatoria en la que incluso las clases escolares se hacen a través del Internet, la situación de los menores se vuelve más vulnerable ante posibles pedófilos. En España, otro de los países en donde se vive el aislamiento obligatorio, el tráfico de pornografía aumentó en un 500% durante la cuarentena. Esta situación, afirma la Guardia Civil española, es porque “tanto los pedófilos como sus víctimas están más tiempo en casa, la mayoría las 24 horas del día y, por tanto, acceden más a Internet”.

Para el director ejecutivo de CHS Alternativo, Ricardo Valdés, debemos ver el caso español y también lo que se ha repetido en México, como un espejo que podría suceder en el Perú. “Hay que tener en cuenta que el Perú siempre ha sido un proveedor de pornografía infantil y la policía en estos momentos no hace patrullaje cibernético. En la calle la inseguridad ha bajado muchísimo porque la gente está en las casas, pero el peligro ha pasado a estar dentro de las casas: en las computadoras y celulares”, alerta.

Recomendaciones

Matilde Cobeña, Adjunta para la Niñez y la Adolescencia de la Defensoría del Pueblo, precisa que esta situación de alerta y de peligro para los niños, niñas y adolescentes, debe hacer que tanto el gobierno, la ciudadanía y la familia, refuercen la protección de su bienestar y sus derechos.

¿Cómo pueden los padres de familia evitar que sus hijos sean víctimas de pedófilos? La adjunta da algunas recomendaciones:

1. Monitorear y evitar el uso de videollamadas en donde se expongan las imágenes y grabaciones de niñas, niños y adolescentes en plataformas no seguras.

2. En caso de usar videollamadas para fines de comunicación con su familia o fines educativos, se recomienda supervisar el uso de las mismas.

3. Informar sobre los riesgos presentes en el uso de la internet y las redes sociales, especialmente, a los adolescentes.

4. Compartir información sobre los riesgos y peligros en un lenguaje apropiado de acuerdo a su edad.

5. Reforzar los lazos de confianza con los niños, niñas y adolescentes para que puedan avisar cuando un tercero intente contactarles o ya esté en contacto con ellos.

6. Utilizar las páginas y programas cuya seguridad esté probada.

7. Indicar a los niños, niñas y adolescentes que nunca deben brindar información personal, por ejemplo, nombres de sus padres, donde viven, edad, etc.; así como también que es importante que informen sobre cualquier duda o sospecha del contenido que encuentra en internet. Por ejemplo, si aparece contenido pornográfico en una página de juegos en internet.

8. En caso de detectar contenido pornográfico, informar inmediatamente a la Policía Nacional del Perú.

La ONG CHS Alternativo también ha iniciado una campaña para alertar de los peligros de la explotación sexual en línea de los niños, niñas y adolescentes.

A continuación, ofrecen algunos consejos tanto para los menores y los padres de familia.

Infografía: Marela Carrasco /El Comercio

Teléfonos de contacto. (ONG CHS Alternativo)

¿Qué es un coronavirus?

Los coronavirus son una amplia familia de virus que pueden llegar a causar infecciones que van desde el resfriado común hasta enfermedades más graves, que se pueden contagiar de animales a personas (transmisión zoonótica). De acuerdo con estudios, el SRAS-CoV se transmitió de la civeta al ser humano, mientras que el MERS-CoV pasó del dromedario a la gente. El último caso de coronavirus que se conoce es el COVID-19.

En resumen, un nuevo coronavirus es una nueva cepa de coronavirus que no se había encontrado antes en el ser humano y debe su nombre al aspecto que presenta, ya que es muy parecido a una corona o un halo.

¿Cómo se contagia el coronavirus?

La COVID-19 se contagia por el contacto de una persona sana con otra que esté infectada. Esta enfermedad se propaga de persona a persona mediante las gotículas procedentes de la nariz o boca cuando el que se encuentra enfermo tose o exhala.

En muchos casos, estas gotículas caen sobre objetos o superficies, que después tocan otros individuos y se llevan a la nariz, ojos o boca cuando pasan sus manos por la cara.

VIDEO RECOMENDADO

Se realizan intervenciones en San Martín de Porres durante el estado de emergencia