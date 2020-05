En una pandemia que golpea con mayor fuerza a los adultos y adultos mayores, los niños no son inmunes. Según el Ministerio de Salud (Minsa), 14 niños y 4 adolescentes han muerto por COVID-19 en el país. Además, 2.306 menores dieron positivo a coronavirus solo hasta el 12 de mayo, según información del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades.

Aunque los contagios representan el 3% de los casos*, el médico Herminio Hernández, presidente de la Sociedad Peruana de Pediatría (SPP), advierte que las salidas permitidas para este grupo etario podrían incrementar la cifra. “Los niños pueden ser portadores asintomáticos y contagiar a otros dentro de sus hogares”, dijo a El Comercio.

Si bien existe un impacto emocional y social por el confinamiento, el especialista sostiene que no se debe exponer a los niños cuando aún continuamos en una etapa de alta transmisión. “No queremos a niños encerrados eternamente en sus casas, pero este no es el mejor momento de que salgan. Las condiciones epidemiológicas no son las adecuadas”, agregó.

Casos de COVID-19 según etapa de vida hasta el 12 de mayo.

Para la infectóloga Camille Webb, investigadora del Instituto de Medicina Tropical Alexander Von Humboldt de la Universidad Cayetano Heredia, el principal riesgo de contagio sigue siendo el contacto con personas y superficies, como bancas, juegos o incluso árboles. “Sabemos que el virus vive en la superficie un tiempo y es difícil para algunos niños, según su edad, no tocar nada”, indica.

El otro problema es que aún no hay suficiente información sobre los efectos del COVID-19 en la salud de los menores. “Hay reportes de síndromes que recién se están conociendo en niños como uno parecido al de Kawasaki [enfermedad que provoca inflamación de vasos sanguíneos] o una sepsis después de la enfermedad. Tampoco se conocen las repercusiones a largo plazo”, explicó.

Especialistas recomiendan a los adultos no permitir a niños sentarse en bancas ni acercarse a otras personas durante las salidas permitidas. (Violeta Ayasta/GEC)

Por ello, Herminio Hernández pide a los padres abstenerse de sacar a los niños hasta que disminuya la curva de contagios. Solo en la última semana, el número de casos nuevos oscila entre los 3 mil y 4 mil por día. A esto, indica, hay que sumar el aumento de infecciones respiratorias por el cambio de estación. “En esta época aumentan los problemas respiratorias, la mayoría autolimitados [finalizan sin tratamiento] o crisis asmáticas. Los padres deben saber cuándo ir a los hospitales o centros médicos. No hay que sobreexponer a los niños”, indica.

La SPP pide al Minsa diferir el permiso de paseos cortos para niños e implementar, cuando bajen los contagios, salidas focalizadas, progresivas y parciales en algunos distritos donde los casos de COVID-19 estén controlados. Asimismo, ejecutar problemas de salud mental enfocados en los efectos psicoemocionales del confinamiento en niños. Para Hernández, las salidas en las condiciones actuales tendrían incluso un efecto adverso en el estado emocional de los menores: “Es contraproducente para su salud mental prohibirles jugar libremente en las calles”

Recursos limitados

Otra dificultad ante un eventual aumento de niños con COVID-19 es el déficit de camas de hospitalización y unidades de cuidados intensivos (UCI) especializadas. De acuerdo con Manuel Munaico, coordinador del capítulo de Intensivistas de la SPP, en el país solo hay 65 intensivistas pediátricos y 200 camas UCI pediátricas para distintas enfermedades, de las cuales el 80% está en Lima y Callao y el 20% en otras seis regiones.

“El único hospital que tiene una UCI COVID para niños es el de Emergencias de Villa el Salvador, que ha recibido unos ocho pacientes graves”, informó. Otros nosocomios, como Rebagliati y San Bartolomé, han adecuado espacios para los menores de edad contagiados que ya están llegando a sus salas.





*Tomando en cuenta los 2.306 menores infectados al 12 de mayo, cuando el número total de contagios era 76.306. El Comercio solicitó al Minsa información actual sobre la cifra de niños y adolescentes con COVID-19; sin embargo, al cierre de esta nota no obtuvimos respuesta.





El Comercio mantendrá con acceso libre todo su contenido esencial sobre el coronavirus.

---------

¿Cómo evitar la propagación del coronavirus?

Para reducir la probabilidad de contagio existen varias maneras. Las principales son:

· Lavarse las manos con agua y jabón por 20 segundos y usar alcohol o gel desinfectante.

· Mantenerse a una distancia mínima de 1 metro de cualquier persona.

· Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca, debido a que las manos al palpar muchos objetos y superficies pueden recoger el virus.

· Mantener una buena higiene respiratoria: si tose o estornuda deberá cubrirse la boca y la nariz con el codo doblado o con un pañuelo de papel, que deberá desecharse de inmediato.

· Permanecer en casa si no se encuentra bien. En caso tenga fiebre, tos y dificultad para respirar, busque atención médica y siga las instrucciones que le de personal de salud.

¿Quiénes son las personas que corren más riesgo por el coronavirus?

Debido a que la covid-19 es un nuevo coronavirus, de acuerdo con los reportes que se tienen a nivel mundial, las personas mayores y quienes padecen afecciones médicas preexistentes como hipertensión arterial, enfermedades cardiacas o diabetes son las que desarrollan casos graves de la enfermedad con más frecuencia que otras.

VIDEO RECOMENDADO

Martín Vizcarra precisó que el 24 de mayo no regresaremos a la normalidad

Martín Vizcarra precisó que el 24 de mayo no regresaremos a la normalidad 17/05/2020