Un nuevo intento de feminicidio, esta vez en San Martín de Porres (SMP). Julio César González Albornoz atacó brutalmente a su expareja con un cúter. La mujer sobrevivió y ahora tiene más de 100 puntos en todo el cuerpo, incluido en el cuello y la espalda.

El violento ataque ocurrió el último 13 de agosto en el jirón Cusco, en el distrito de Lima Norte. El criminal de 42 años escapó del lugar cuando los vecinos salieron a auxiliar a la víctima de 24. Ellos pensaron que se trataba de un asalto.

“Caigo al piso, en un momento no pude gritar más y seguro pensó que ya me había matado ”, relató Clara Alejandra Luzardo, quien estuvo internada tres días en el Hospital Cayetano Heredia.

Pese a las pruebas y evidencias del intento de feminicidio, el Poder Judicial solo dictó impedimento de acercamiento y tratamiento psicológico para el agresor que se encuentra no habido.

La mujer de tan solo 24 años vive con miedo, al punto que coloca un candado en su puerta cada vez que se queda sola en su vivienda. Ella teme por su vida y la de su hijo de 4 años.

Mujer recibe múltiples cortes por su pareja en San Martín de Porres

“Pido que me ayuden con psicología, es horrible esta situación y no sentimos ayuda ni apoyo de nadie. Siento que esto va a seguir así, pero quiero que lo agarren, que no quede así”, relató a Buenos Días Perú.