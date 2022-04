Luego de reportarse la demora en la entrega de pasaporte ayer, lunes 11 de abril, el panorama en la sede Breña de Migraciones es el mismo: largas colas de personas que esperan desde la madrugada de hoy, martes 12, para poder ingresar al local y realizar el trámite correspondiente para obtener su pasaporte y poder viajar al extranjero.

Un caso es el de la señora Dilma, quien este miércoles 13 tiene que viajar a España y ha acudido por tercer día consecutivo a la sede Breña de Migraciones para la renovación de su pasaporte, pero hasta ahora no puedo concretar este trámite.

“Hoy he llegado a las 4 de la mañana, ayer a las 8 de la mañana y no puedo ingresar. Anteayer vine a las 9 de la mañana. Ojalá hoy tenga suerte porque viajo mañana. Tengo ahora a mi niña encargándola y tengo que dejar todo. Ayer me fui a las cinco de la tarde y no pudo obtener nada. Póngase en el caso de nosotros que madrugamos. No era así”, dijo la ciudadana al noticiero de Latina.

“Tengo vencido mi pasaporte y el pasaje es para mañana a España. Voy a acompañar a mi hijo que hará unas charlas allá. Hoy tengo que sacar mi pasaporte, no puedo perderlo [el viaje]”, añadió.

En el lugar también se reporta casos similares de personas que buscan obtener su pasaporte de emergencia para poder viajar al extranjero. El noticiero señaló que la sede de Migraciones en Breña comienza la atención a las 8:00 a.m.

El lunes, se reportó la demora en la entrega de pasaportes en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, lo cual perjudicó a pasajeros que debían viajar al extranjero. La Superintendencia Nacional de Migraciones insistió en su versión de que la “alta demanda” de pasaportes “por la cercanía del feriado largo” por Semana Santa ocasionó esta situación.

En un comunicado, la entidad del Ministerio del Interior ofreció “disculpas” a los ciudadanos perjudicados por el retraso en la emisión de los pasaportes y “garantiza” que la atención se realizará “sin mayores inconvenientes”.

Migraciones indicó que se ha logrado obtener un adelanto de entrega de pasaportes por parte del proveedor contratado este año, los cuales serán remitidos este lunes a sus diversas sedes.

Por su parte, el superintendente de dicha entidad, Jorge Fernández Campos, indicó que no resolverán “casos individuales”, en referencia al caso de una familia que tuvo que pagar casi 5 mil dólares al tener que reprogramar su vuelo a Francia.