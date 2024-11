Un grupo de padres de familia de alumnos del colegio Peruano Canadiense, ubicado en el distrito de Villa El Salvador, exigen que cierren el centro educativo y se tomen medidas, luego que seis alumnos, de un total de 35, han dado positivo a tuberculosis (TBC).

América Noticias indicó que fue una alumna de secundaria, quien acudió a la escuela con los síntomas, y luego contagió a sus compañeros. Reclaman que las autoridades de salud tomen cartas en el asunto y así evitar que la enfermedad se propale.

“Nosotros recién nos hemos enterado, porque firmamos la autorización porque hubo un contagio. Nadie nos dijo nada, solo 12 padres firmaron. Recién los alumnos está haciéndose la prueba, la dirección no nos dijo nada”, dijo una madre al matinal.

La mujer precisó que cuando le preguntaron al director, Arturo Aparicio, este no les respondió de manera adecuada. “‘¿Qué tanto escándalo hacen? Váyanse y háganse una prueba. Y si es que no se hacen la prueba, el otro año no les vamos a dejar matricularse’”.

Otras de las madres de familia sostuvo que con otro grupo de padres se acercaron al centro de salud César López Silva, sin embargo, no hay pruebas suficientes para los adolescentes y determinar si tienen TBC.

¿Qué es la tuberculosis?

La tuberculosis (TBC) es una enfermedad infecciosa y contagiosa causada por la bacteria Mycobacterium tuberculosis, también conocida como Bacilo de Koch. Esta se transmite por el aire cuando una persona enferma tose, estornuda o escupe.

Los órganos que puede afectar la TBC son los pulmones u otras partes del cuerpo, como los ganglios linfáticos, los riñones, los huesos o las articulaciones.