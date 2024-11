El proyecto del segundo vicepresidente del Parlamento, Waldemar Cerrón, plantea modificar el artículo 30 de la Constitución, el artículo 42 del Código Civil, Decreto Legislativo 295, así como el artículo 9 de la Ley 26859, Ley Orgánica de Elecciones.

Este es el proyecto de Waldemar Cerrón

En su argumentación, Cerrón, legislador de la bancada de Perú Libre, señala que su iniciativa busca “ampliar la participación cívica y otorgar voz a un sector poblacional joven, que está cada vez más consciente y comprometido con los asuntos políticos y sociales”.

Además, alega que, en un “contexto de una creciente politización y participación juvenil”, la propuesta de la reducción de la edad mínima a 16 años apunta a ser “un mecanismo para fomentar una democracia inclusiva y participativa”.

“Uno de los argumentos centrales a favor de este cambio es la capacidad de los jóvenes de 16 y 17 años para tomar decisiones informadas y racionales. Investigaciones muestran que, a esa edad, los jóvenes han desarrollado habilidades cognitivas suficientes para comprender las dinámicas políticas y los efectos de su voto”, señaló Waldemar Cerrón en su propuesta.

Waldemar Cerrón es legislador de Perú Libre. (Foto: Congreso)

Incluso, el parlamentario indica que las normas peruanas permiten que un joven a los 16 años se puede insertar en el mercado laboral y que en otros países, como Austria y Argentina, se permite a los adolescentes participar en las elecciones.

Impacto que tendría el proyecto de Cerrón

José Naupari, especialista en derecho electoral, indicó que, en un eventual escenario de permitir a los adolescentes ejercer su ciudadanía a los 16 años y poder votar, implicaría muchos factores, ya que dichos jóvenes no solo tendrían el derecho al voto, sino también el deber de sufragar.

En ese contexto, recordó que el deber de votar implica la imposición de una multa en caso no cumpla con sufragar o ser miembro de mesa, así como la posibilidad de elegir y ser elegido. También pidió tomar en cuenta que el número de electores hábiles aumentaría si se permite a los adolescentes mayores de 16 años a participar en elecciones, lo que conllevaría a un despliegue más amplio en el aspecto logístico.

“El derecho al sufragio es el derecho al voto, en el sentido estricto no solamente es un derecho sino un deber, tan es así que, si tú no votas, te imponen una multa, tan es así que si te incorporan dentro del padrón electoral a los 16 años no solo podrían votar sino ser elegido miembros de mesa con las responsabilidades que ello implica, como las multas que acarrearía si no cumple con ello”, expresó Naupari a El Comercio.

José Naupari, especialista en derecho electoral

“Podría incrementarse considerablemente el número de electores hábiles, lo cual implicaría mayores recursos para capacitar porque el universo de personas para capacitar se incrementa, el mayor número de mesas, número de locales, número de cédulas. Es un tema más logístico que en el sentido estrictamente jurídico”, agregó.

Naupari pidió tomar en cuenta que actualmente se cuestiona mucho si las personas en el rango de edad de 18 a 30 años tienen la responsabilidad suficiente para informarse antes de votar. En esa línea, el debate se intensificaría en caso se permita la participación de adolescentes de 16 años.

El especialista remarcó que la persona que ejerce su ciudadanía desde los 16 años ya tiene la capacidad para suscribir contratos, crear personas jurídicas, afiliarse a un partido y está la posibilidad de ser elegido para ejercer un cargo público. Incluso, recordó que el Código Civil permite que los adolescentes, desde los 16 años, pueden casarse.

Consideran que no es viable la propuesta de Waldemar Cerrón

José Manuel Villalobos, abogado en derecho electoral, señaló que la propuesta de Waldemar Cerrón requiere “un mayor debate”, ya que implica una reforma de la Constitución sobre el tema de la edad para acceder al ejercicio de la ciudadanía.

No obstante, consideró que dicha iniciativa no resulta viable, ya que, entre los 16 y 18 años, un gran porcentaje de adolescentes se encuentra estudiando o culminando sus estudios.

José Manuel Villalobos, abogado máster en Derecho Electoral y Constitucional, participó en mesa temática organizada por El Comercio. / HUGO PEREZ

“La ciudadanía, que es parte del ejercicio del voto, se ejerce a partir de los 18 años con el DNI. Antes de los 18 años no se puede ejercer los derechos ciudadanos, son menores que todavía dependen de los padres y deben tener la madurez necesaria para asumir obligaciones o deberes como es el voto”, manifestó.

Por ello, indicó que, antes de debatir el tema de la rebaja de la edad para sufragar en un proceso electoral, se debe analizar si resulta conveniente si se aplica el voto voluntario en el Perú.

“Más que discutir por ahora si bajamos la edad para votar habría que discutir si lo volvemos voluntario y no obligatorio”, expresó.

La cantidad de jóvenes de 16 y 17 años que hay en el Perú

El proyecto del legislador Waldemar Cerrón, en caso de aprobarse en el Congreso, causaría que miles de jóvenes sean registrados en el padrón electoral. Su proyecto está aún en comisión y debe ser aprobado en esa instancia para luego pasar al pleno.

Ante ese escenario, surge la pregunta de cuántos adolescentes de 16 y 17 años existen actualmente en el Perú que podrían sumarse a la masa electoral de votantes.

La cifra de jóvenes de 16 y 17 años supera el millón de personas. (Foto: Minsa)

De acuerdo con las cifras de la Oficina General de Tecnologías de la Información del Ministerio de Salud, obtenida por el analista de datos Juan Carbajal, existen aproximadamente más de 571 mil jóvenes de 16 años y 559 mil jóvenes de 17 años, por lo que se entiende que dicha población supera el millón de personas.

Proyecto ya tiene iniciativas similares

La propuesta de Waldemar Cerrón para que adolescentes a partir de los 16 años puedan ejercer su ciudadanía y votar en las elecciones no resulta nueva, pues anteriormente iniciativas similares presentaron el legislador Elvis Vergara y la exparlamentaria Luciana León.

El parlamentario de Acción Popular presentó, en noviembre del 2022, el proyecto denominado “Ley del poder juvenil”, que buscaba reformar la Constitución Política del Perú y establecer el voto facultativo para los jóvenes de 16 y 17 años.

Este es el proyecto de Elvis Vergara que también planteaba que los jóvenes de 16 y 17 años puedan votar en las elecciones.

“La finalidad de la presente ley es que todos los jóvenes que cumplan 16 años, gocen de todos los derechos políticos conforme a la Constitución y a las leyes de la República, permitiendo el voto facultativo a los menores de edad de 16 y 17 años, efectivizando su derecho de participación política”, señaló Vergara en la argumentación.

Por su parte, Luciana León, excongresista del Partido Aprista, presentó un proyecto de ley, en junio del 2017, que propone que los adolescentes de 16 y 17 años puedan votar en las elecciones de manera voluntaria. La iniciativa busca, según argumentó, fomentar la participación política en los jóvenes. Su planteamiento fue respaldado por los entonces legisladores Javier Velásquez Quesquén y Jorge del Castillo.

La legislación en otros países

Los menores de 18 años ya pueden ejercer el derecho al voto en algunos países de la Unión Europea. En Austria, Alemania, Malta y Bélgica se permiten votar a los jóvenes a partir de los 16 años, mientras que Grecia ha aprobado el derecho al voto a partir de los 17 años.

En Austria, esta medida está vigente desde 2007. El caso de Bélgica es más reciente, pero solo permite votar desde los 16 años en elecciones europeas. En Malta, el derecho al voto de los jóvenes se desarrolló en dos etapas. En 2015, los jóvenes de 16 años y más obtuvieron el derecho a votar en las elecciones de los consejos locales, sin embargo, en 2018, esta facultad se amplió a todas las elecciones del país.

Por su parte, Alemania aprobó en 2022 permitir a los jóvenes de 16 años votar en las elecciones europeas, pero esa facultad no se aplica en todos los estados ni con todas las elecciones. En Grecia, los jóvenes de 16 años pueden participar en las elecciones europeas, pero deberán haber cumplido 17 años en 2024, lo cual implica haber nacido el 31 de diciembre de 2007 o antes.