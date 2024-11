Sin embargo, tras varios años de haber funcionado sin inconvenientes (al menos en un primer momento), la empresa ya no podrá operar más. Luego de una larga agonía, el pasado el 8 de noviembre, la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) decidió revocarle definitivamente la autorización de funcionamiento, de acuerdo con la Resolución de Superintendente N° 136-2024-SMV/02, publicada en el diario oficial El Peruano. Es decir, Blanco SAF ya no podrá administrar ni fondos públicos ni fondos mutuos.

SI bien apenas han pasado casi 20 días desde que se oficializó esta decisión, el declive de la compañía empezó meses atrás. Fue un largo desenlace que derivó en su caída. Todo inició con una serie de denuncias hechas por altos ejecutivos y empresarios sobre supuestas irregularidades al intentar retirar los montos considerables de dinero que habían confiado a la empresa.

El caso

Blanco SAF se encontraba intervenida por la SMV desde el pasado 17 de abril, debido a las quejas de sus partícipes (inversionistas) de sus fondos públicos BP6 Soles y BP7 Dólares. Cabe mencionar que la SMV solo regula fondos públicos; aparte de los fondos públicos antes mencionados, la empresa también maneja media docena de fondos privados, los cuales podría seguir administrando.

Asimismo, ejecutivos que habían invertido en fondos de Blanco SAF denunciaron que este no les devolvía los fondos aportados y que existían ciertas penalidades si intentaban retirarlos. Señalaron que esta situación se daba desde el 2022.

Es así que tras algunos meses de intentar que la compañía subsane sus incumplimientos, la SMV decidió el pasado 20 de septiembre, suspender la autorización de funcionamiento a Blanco SAF hasta que demuestre que revirtió la situación de déficit patrimonial que atravesaba. Se le pidió también que acreditara la tenencia de recursos humanos idóneos para desarrollar sus actividades.

”Blanco SAF presentó un déficit de su patrimonio neto, como resultado de las reposiciones requeridas para subsanar las inversiones no permitidas realizadas en perjuicio del Fondo de Inversión por Oferta Publica BP6 Soles (FI BP6 Soles) y del Fondo de Inversión por Oferta Publica BP7 Dólares (FI BP7 Dólares)”, detalla la resolución.

En un inicio, la SMV halló que este era de -S/11,3 millones al 30 de junio del 2024). No obstante, el déficit aumentó a -S/55,7 millones para inicios de octubre cuando encontró gastos y obligaciones por la devolución de los montos reconocidos como propiedades de inversión de los fondos, así como por la compra de los fondos BP6 y BP7 de las acciones de la pesquera C&H Fish SAC.

En tanto, tras el reconocimiento del gasto y obligaciones por pagar al fondo BP7 Dólares, el déficit patrimonial de la empresa se incrementó a - S/126,6 millones a fines de octubre . “Que, mediante Oficio N° 4916-2024-SMV/10.2 del 31 de octubre de 2024 (en adelante, Oficio 4916), se observó a Blanco SAF, que presenta un déficit en el patrimonio neto al 30 de junio de 2024, ascendente a - S/ 126,564,807″, señala el escrito.

El pasado el 8 de noviembre, la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) decidió revocarle definitivamente la autorización de funcionamiento a Blanco SAF. (Foto: GEC) / GESTION

Vale precisar que cuando el déficit detectado aun era de -S/11,3 millones, la SMV le ordenó a Blanco SAF realizar un aumento de capital de S/12,4 millones, lo que llegó a hacer mediante la capitalización de utilidades correspondientes al 2023 (que ascendían a S/2 millones) y con el aporte no dinerario de un terreno en Piura.

Sin embargo, tras no haber resuelto lo anterior, la SMV revocó totalmente la autorización de funcionamiento de la administradora de fondos. “Con el fin de preservar la integridad del mercado de valores y proteger a los inversionistas, mediante la Resolución de Superintendente N° 136-2024-SMV/02 la SMV dispuso la revocatoria de la autorización de funcionamiento de Blanco, por no contar con los recursos humanos idóneos que permitan el normal desarrollo de sus actividades y por no acreditar solvencia económica para operar como sociedad administradora de fondos”, precisa la SMV.

La fundadora de Blanco SAF, y quien controla el 100% de sus acciones, es María Luisa Aguirre Salazar.

¿Qué sigue para Blanco SAF?

La SMV ha dispuesto que los Comités de Vigilancia de los fondos de inversión BP6 Soles y BP7 Dólares deben llevar a cabo las respectivas convocatorias a sus Asambleas Generales de Participes para decidir la liquidación de dichos fondos de inversión o su transferencia a otra SAF (Sociedad Administradora de Fondos).

También dispuso que se convoque a la Asamblea General de Participes del Fondo de Fondos de Participación y Crecimiento Internacional (PC Internacional) FMIV, para que en todo caso esta decida la transferencia de dicho fondo mutuo a otra sociedad administradora.

Además, la Resolución de Superintendente N° 136-2024-SMV/02 deja en claro que la revocación de la autorización de funcionamiento no exime a Blanco SAF del cumplimiento de las obligaciones contraídas en el mercado con anterioridad, ni a sus accionistas, directores o gerentes de la responsabilidad administrativa en que hubieren incurrido durante el funcionamiento de la sociedad administradora de fondos.

Así, la SAF deberá mantener las garantías a que se refiere el artículo 145 del Reglamento de Fondos de Inversión y sus Sociedades Administradoras por un plazo de seis meses o hasta que hayan sido resueltas las denuncias o controversias administrativas, judiciales o arbitrales.

Del mismo modo, la revocación de la autorización de funcionamiento tampoco perjudica los procedimientos administrativos sancionadores iniciados o que eventualmente puedan iniciarse en contra de Blanco SAF, sus accionistas, directores o gerentes.

¿Qué ha respondido Blanco SAF?

En mayo pasado, tras ser intervenida por la SMV debido a las quejas de sus participes, Blanco SAF rechazó tajantemente que se ponga en entredicho el accionar de la empresa sobre los fondos que administraba.

Asimismo, días antes, el programa “Beto a Saber” había emitido un reportaje sobre las supuestas irregularidades en el manejo de la empresa. Al respecto, Blanco SAF afirmó que el medio difundió hechos falsos y acusaciones tendenciosas a fin de desacreditar a miembros de su directorio.

La revocación de la autorización de funcionamiento no exime a Blanco SAF del cumplimiento de las obligaciones contraídas en el mercado con anterioridad. (Foto: Andina)

María Luisa Aguirre, presidenta de la Junta de Accionistas de Blanco SAF, calificó de lamentable que se haya involucrado a su familia y puesto en tela de juicio la actuación de su empresa en el proceso de administración de sus fondos de inversión, así como pretender presionar a la SMV para que actué en su contra dentro del proceso de intervención.

Aguirre manifestó que el informe periodístico buscó generar la sensación de que el dinero administrado, por un total de USD 210 millones, se había perdido y era irrecuperable, lo cual dijo que era absolutamente falso.

“La cartera de inversiones cuenta con garantías y viene siendo revisada por los distintos órganos de gobierno de los Fondos e incluso por la SMV. Sobre la misma, se viene ejecutando una agresiva estrategia de recuperación orientada a respaldar el capital de los inversionistas”, argumentó aquella vez la presidenta de la Junta de Accionistas de Blanco SAF.