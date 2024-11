Con motivo de la “Semana de Líderes Económicos de APEC 2024″, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) ha dado a conocer los horarios especiales para los servicios de transporte público durante los días 14, 15 y 16 de noviembre.

La ATU detalló que el servicio de transporte regular estará disponible de 4:30 a.m. a 12:00 a.m., dependiendo de la demanda. Los taxis autorizados operarán las 24 horas del día. Por su parte, los corredores complementarios brindarán servicio de 5:00 a.m. a 10:30 p.m.

El Metropolitano tendrá un horario especial:

Regulares A, B y C: de 5 a. m. a 11 p. m.

de 5 a. m. a 11 p. m. Expreso 1: de 6:30 a. m. a 9:30 a. m. y de 12:30 p. m. a 3:30 p. m., de la estación Central al terminal Matellini. En el sentido contrario, funcionará de 6 a. m. a 9 a. m. y de 12 p. m. a 3 p. m.

de 6:30 a. m. a 9:30 a. m. y de 12:30 p. m. a 3:30 p. m., de la estación Central al terminal Matellini. En el sentido contrario, funcionará de 6 a. m. a 9 a. m. y de 12 p. m. a 3 p. m. Expreso 2: de 6 a. m. a 9 a. m. del terminal Naranjal a la estación 28 de Julio, y de 12:30 p. m. a 3:30 p. m. de la estación Ricardo Palma a Naranjal.

de 6 a. m. a 9 a. m. del terminal Naranjal a la estación 28 de Julio, y de 12:30 p. m. a 3:30 p. m. de la estación Ricardo Palma a Naranjal. Expreso 3: de 12:30 p. m. a 3:30 p. m. de la estación Benavides al terminal Naranjal.

de 12:30 p. m. a 3:30 p. m. de la estación Benavides al terminal Naranjal. Expreso 5 : de 5:15 a. m. a 8:20 p. m. del terminal Naranjal a la estación Plaza de Flores, y viceversa.

: de 5:15 a. m. a 8:20 p. m. del terminal Naranjal a la estación Plaza de Flores, y viceversa. Superexpreso: de 6 a. m. a 9 a. m. del terminal Naranjal a la estación 28 de Julio.

El servicio Lechucero estará activo de 11:30 p.m. a 4:00 a.m. los días 15 y 16 de noviembre.

En cuanto al Metro de Lima, la Línea 1 operará entre las 5:00 a.m. y las 10:00 p.m., con una frecuencia de trenes de entre 3.5 y 15 minutos. La Línea 2 mantendrá su horario habitual de 6:00 a.m. a 11:00 p.m.

ATU también ha informado que algunas calles cercanas al Ministerio de Cultura estarán cerradas por la Policía Nacional, por lo que se implementarán rutas especiales para los transportes públicos.