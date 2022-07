Al paro de transportistas de carga pesada iniciado desde la semana pasada se sumaría otra paralización para este lunes 4 de julio en Lima, Callao y otras regiones, pues los gremios de transporte público y otros acatarán la medida de protesta indefinida debido al alza de combustibles.

La paralización fue anunciada el pasado lunes 27 de junio por la Cámara de Transporte Urbano (CTU), que según su presidente Ricardo Pareja, los gremios de transporte público de Lima, Callao serían los que acatarían la suspensión del servicio. Ellos aseguran que han sufrido pérdidas económicas y el incumplimiento de sus reclamos por parte del Gobierno.

A este anuncio se añade lo informado, el jueves 30 de junio, por el presidente de la Unión de Gremios de Transporte Multimodal del Perú (UGTRANM), Giovanni Diez, quien explicó que el paro convocado para el lunes 4 de julio -que iba a ser acatado en un inicio por transportistas urbanos en la capital- ahora será a nivel nacional y se sumarían más de 380 gremios que brindan diferentes servicios.

¿Por qué los transportistas se irán a un paro?

El vocero de la CTU, Ricardo Pareja, lamentó que a la fecha ninguna autoridad del Gobierno haya mostrado interés en comunicarse con los gremios de transporte urbano de Lima y Callao para iniciar un diálogo y evitar que el paro se concrete.

“Nosotros hace ya 10 días que venimos anunciando esta medida para el 4 de julio y no sé cómo calificar: de irresponsables o de poca preocupación. No hemos recibido ni una sola llamada de parte de alguna autoridad. Realmente es lamentable, porque, de no haber una solución, el público es el principal perjudicado”, señaló.

En esa línea, instó al Poder Ejecutivo y Legislativo a “dejar el enfrentamiento de todos los días y que se dediquen a solucionar los problemas del país”.

Transporte público en Lima y Callao suspendería sus servicios por paro del lunes 4 de julio. (Foto: Ángela Ponce/GEC) / Angela Ponce

Por su parte, Giovanni Diez de la UGTRANM, informó que no suspenderán el paro programado para este lunes 4 de julio a menos que el Ejecutivo los convoque para informales, que ya tienen los decretos y resoluciones que atienden sus demandas.

Indicó que han estado insistiendo con el Ejecutivo enviando cartas no solo al ministro de Transportes, sino también al presidente Castillo, a fin de llegar a acuerdos y no perjudicar a la ciudadanía con una paralización.

“El día 30 de mayo fue la última reunión que tuvimos con el nuevo ministro de Transporte y nos explicaron que era nuevo, entonces cada vez que cambian hay que volver a cero. Le dijimos que no necesitábamos más diálogo para ver los temas que ya conocían. Así que le dijimos que si quiere levantar el paro que nos llamen cuando tengan los decretos y resoluciones que es la única vía para levantar el paro del 4 de julio”, aseveró.

¿Quiénes acatarán el paro de transporte público en Lima y Callao?

Según la Unión de Gremios de Transporte Multimodal del Perú (UGTRANM) serán más de 380 gremios de todo el país que se sumarán a este paro de lunes 4 de julio en Lima y Callao. A continuación algunos:

Cámara de Transporte Urbano (CTU)

Asociación Nacional de Integración de Transportistas (Anitra)

Consorcio Empresarial del Callao (Conecsa)

Alianza de Empresas de Transporte (Aemus)

Asociación de Empresas del Callao (Asestraca)

Unión de Gremios de Transporte Multimodal del Perú (UGTRANM)

“La Unión Multimodal suma al transporte de carga, urbano, turístico, de auto colectivo, al taxista, al mototaxista, transporte fluvial, tenemos también a conductores nacionales y extranjeros. Todas estas modalidades estamos unidas dentro de la alianza gremial donde hacemos más de 380 gremios a nivel nacional”, aseveró Giovanni Diez de la UGTRANM.

Consultado sobre cómo serán las movilizaciones, respondió lo siguiente: “De acuerdo a la modalidad, hay una parte que hará apagado de motores y la otra hará marchas pacificas alrededor de las diferentes instituciones que consideramos que no han hecho bien su trabajo y esto es a nivel nacional. El tema de bloqueos no necesariamente se hace, sino hay que dejarlo claro, hay infiltrados que tratan de confundir a la población echándole la culpa a los transportistas”.

El paro de transportistas es de varios gremios y este lunes 4 de julio se sumarán los que brindan el servicio público en Lima, Callao y regiones. (Foto: GEC)

¿Qué exigen los transportistas?

Son una serie de demandas que solicita este grupo de gremios de transporte urbano de la capital, pero entre los principales figuran:

Que se establezca un subsidio al combustible en un 80% ante el incremento de sus precios.

Anulación del Sistema de Licencia de Conducir por Puntos. Ellos sostienen que es una ley que atenta contra su trabajo.

Estabilidad jurídica por 10 años.

Solicitan que se declare en emergencia el transporte a nivel nacional.

¿Cuántos vehículos no brindarán servicio este lunes 4 de julio?

El presidente de la Cámara de Transporte Urbano, Ricardo Pareja, anunció un paro total del servicio para el próximo lunes 4 de julio, lo cual significaría que más de 16,000 vehículos dejarán de circular solo en Lima y Callao.

Detalló que la totalidad de vehículos de transporte urbano formal tradicional, que representa el 85%, participará de la medida de protesta.

“Hablo a nivel de Lima y el Callao , también tengo entendido que, en muchas regiones, tanto en Cusco, Arequipa, Lambayeque o en Piura cada uno está haciendo su actividad, pero a nivel de Lima y el Callao son 16.000 vehículos que dejarían de prestar el servicio”, indicó en diálogo con RPP.

Entre las demandas de los transportistas es que se declare en emergencia el transporte. (Foto: Andina)

¿Algún gremio de Lima y Callao de transporte público no atacará paro?

El vocero de la CTU aclaró que el 15% restante corresponde al Metropolitano y Corredores Complementarios, serán los servicios que no paralizarán sus servicios ya que cuentan con un subsidio económico.

¿El paro de transportistas este 4 de julio será acatado en otras regiones?

Sí. En un primero momento, Ricardo Pareja de la CTU informó que las regiones de Cusco, Arequipa, Lambayeque y Piura estarían realizando una medida de protesta similar; sin embargo, el jueves último, la Unión de Gremios de Transporte Multimodal del Perú (UGTRANM) tiene previsto ser acatado a nivel nacional.

Corredores complementarios, Metropolitano y el Metro de Lima funcionarían con normalidad el lunes 4 de julio. (Foto: GEC)

¿Paro de transportistas podría ser prolongada y ser indefinido?

Los dirigentes afirmaron que, hasta el 4 de julio, están dispuestos a reunirse con el Ejecutivo y buscar una solución.

“Nosotros invocamos al Gobierno a actuar con la responsabilidad de darle solución a este tema del combustible que, si no se logra un acuerdo razonable en base a lo que corresponde, definitivamente el transporte formal se iría a la quiebra. Y si el transporte formal se va a la quiebra, desgraciadamente la informalidad comenzaría a proliferar en nuestro país”, puntualizó Ricardo Pareja.

Pasaje aumentaría

Pareja adelantó que, si no hay una solución por parte del Estado a sus demandas, los gremios de transporte urbano de Lima y Callao deberán subir el costo del pasaje en S/1.20.

“Lo que no podríamos nosotros es trabajar a pérdida y, para mantener nuestro equilibro dentro de los gastos operativos, al haber subido un 80 % el combustible, técnicamente el pasaje, si no lo subimos en S/ 1.20 y subimos por poner un ejemplo en 80 céntimos, estaríamos perdiendo 40 céntimos”, mencionó.

“Si como promedio el pasaje está S/2.00, este debería subir a S/3.20. Pero somos conscientes que esta actual situación del COVID-19 y las desgracias que están pasando en el país, es imposible que puedan pagar una tarifa mayor, es por ello que el Estado debe subvencionar al pasajero que no puede pagar más”, refirió Pareja.