El 20 de agosto se llevó a cabo el primer día de la decimosexta edición del CADE Educación 2024, organizado por IPAE Acción Empresarial. Este foro explora los desafíos del sistema educativo en Perú. Tuvo lugar en la Escuela Nacional de Control de la Contraloría General de la República, en Lince, Lima. Bajo el tema central “Educación para el bienestar”, diversos especialistas abordaron cómo generar un clima de confianza e integridad para los alumnos. Se discutieron políticas educativas, la importancia de una buena alimentación, el trabajo en salud mental, entre otros aspectos.

En el evento se congregaron más de 400 especialistas en el campo de la psicología, la educación, autoridades académicas, políticas y otros asistentes.

La principal aspiración de esta edición del CADE es enfocar la atención en la importancia de la salud mental y física del alumno, más allá de sus aprendizajes académicos

Durante la inauguración, Gonzalo Galdos, presidente de IPAE Acción Empresarial, y Fiorella De Ferrari, presidenta de CADE Educación 2024, invitaron a los participantes a aprovechar los dos días que dura el evento para tener un contacto directo con autoridades, expertos del sector educación y reconocidos líderes de opinión.

En una entrevista con El Comercio, Gonzalo Galdós afirmó que la principal aspiración de esta edición del CADE es enfocar la atención en la importancia de la salud mental y física del alumno, más allá de sus aprendizajes académicos. “Más de 30 especialistas en educación nos hablarán sobre cómo generar bienestar en el ecosistema educativo. Sin paz no hay motivación, y sin motivación no hay aprendizaje. Es crucial prevenir situaciones de acoso y bullying. No debemos caer en una fase de negación; es necesario hacer estos problemas visibles para que no afecten la vida de los estudiantes”, dijo.

Por otro lado, De Ferrari destacó que el espíritu de estos dos días de CADE Educación es propiciar un espacio de bienestar que se traslade en la educación, porque está estrechamente vinculado con el rendimiento académico, la motivación y la capacidad de los estudiantes para afrontar desafíos. “Hemos diseñado este espacio especialmente para los educadores a fin de que puedan formar alianzas y trabajar juntos por el bienestar de todo el país. Creemos firmemente que llegarán a un diálogo a favor de la educación”, añadió.

Gonzalo Galdos, presidente de IPAE Acción Empresarial

Declaraciones del Minedu

Por su parte, el Ministro de Educación, Morgan Quero, resaltó la importancia del evento afirmando que “este foro educativo permite construir un sistema educativo que prepara a los jóvenes para la vida plena y saludable. No solo se busca altos niveles académicos, sino también el desarrollo integral de cada estudiante”.

Agregó que su sector implementa una estrategia contra la violencia escolar, y se ha propuesto impactar en 2 millones de estudiantes y 100.000 docentes de 3.864 instituciones educativas que han sido focalizadas por encontrarse en situación de vulnerabilidad o riesgo frente a este fenómeno social.

Quero explicó que la política pública educativa que implementa el Gobierno busca instaurar ambientes seguros para los estudiantes. Precisó que, en esa línea, el Ministerio de Educación (Minedu) ha separado a 428 docentes y administrativos que tenían sentencias por delitos de agresión sexual y terrorismo en Lima Metropolitana, desde que inició su gestión en abril.

Este foro, con más de 400 especialistas presentes, se centra en “Educación para el bienestar”.

Agregó que el Minedu articula esfuerzos con el Ministerio de Salud para hacer posible que 4.600 psicólogos del Servicio Rural y Urbano Marginal de Salud (Serums) puedan incorporarse a las instituciones educativas para brindar asistencia y consejería a los estudiantes. “Trabajamos en la eliminación del acoso escolar mediante una línea de acción preventiva, que busca anticiparse a la aparición de situaciones de riesgo que pongan en peligro el bienestar integral de los alumnos”, explicó.

Tres estrategias para desarollar bienestar en la educación

Uno de los ponentes del evento, Gustavo Rivara, médico pediatra neonatólogo, expresó a El Comercio que el bienestar implica estar bien tanto física como mentalmente. “Esto incluye tener una adecuada nutrición”, dijo. Mencionó que una de las estrategias para desarrollar el bienestar es asegurar una buena alimentación , que debe proporcionar una cantidad adecuada de proteínas, grasas, carbohidratos, vitaminas y minerales. Rivara señaló que la anemia ha afectado a muchos niños, siendo la principal causa en el país el déficit de hierro. “Un niño anémico en nuestro país no tiene suficientes niveles de hierro, y el hierro interviene en muchas funciones celulares del organismo, especialmente en la generación de nuevas neuronas”, explicó.

Añadió que los niños que sufren de estas condiciones no están en condiciones de aprender ni de retener conocimientos. “En estos casos, todos los procesos cognitivos se ven afectados y, por lo tanto, no se alcanzarán niveles adecuados de aprendizaje. Es crucial abordar la nutrición infantil de manera efectiva, enseñando a las familias cómo alimentarse correctamente y también proporcionando los alimentos necesarios”, afirmó.

Gustavo Rivara, médico pediatra neonatólogo.

Respecto a la segunda estrategia, León Trahtemberg Siederer, líder pedagógico de Álpeh School, propuso reformular el concepto de los logros estudiantiles. “Como está planteado actualmente, solo algunos alumnos lograrían alcanzar el éxito, mientras que otros serían considerados ‘perdedores’ . Esto ocurre porque no se tienen en cuenta las diferencias individuales. El logro no puede ser el único indicador para definir quién es un buen estudiante y quién no. No se consideran las particularidades de cada uno, lo cual es riesgoso porque afecta la autoestima y la percepción que los estudiantes tienen de sí mismos. ¿Cómo puede alguien sentirse bien si se le hace sentir incompetente?”, señaló.

Otra estrategia destacada es abordar el ciberacoso de manera adecuada . Trahtemberg Siederer mencionó que la plataforma SíSeVe del Minedu se ha convertido en una especie de adversario para los estudiantes. “En lugar de resolver los problemas para los que fue creada, genera una gran cantidad de inconvenientes internos en los colegios. Más parece un estudio de abogados donde se deben seguir una serie de protocolos, terminando con la judicialización del caso. La convivencia entre estudiantes debería ser uno de los focos del trabajo educativo en cada colegio, no algo que se delegue a autoridades externas. Entiendo que deben existir canales para sancionar el maltrato de adultos a niños, pero esto no debería extenderse a situaciones de niños contra niños. Es importante que los colegios tengan la capacidad de manejar los problemas de conducta de manera interna”, expresó.

León Trahtemberg Siederer, líder pedagógico de Álpeh School.

Percepción de la audiencia

Uno de los espectadores, Edson Oscanoa, SEO del proyecto educativo Hopkins, reveló que lo que más valora del CADE es la visión de que la educación centrada en el estudiante es crucial. “Puede haber un aula con alumnos que tienen diferentes niveles de dominio, pero también es esencial considerar sus emociones. Soy de Huancayo y mi iniciativa es que mi proyecto, que consiste en la creación de un centro educativo, pueda expandirse a nivel nacional. Siento que este evento me está ayudando muchísimo”, expresó.

Edson Oscanoa, SEO del proyecto educativo Hopkins.

Por otro lado, Claudia Sánchez, docente del nivel primario del Colegio Alternativo Talentos de Trujillo, mencionó que siempre es importante estar al tanto de lo que se propone en términos de la educación en el país y conocer las nuevas tendencias. “Los maestros debemos saber cómo contribuir al desarrollo integral de los niños y adolescentes. Esa es nuestra misión. Debemos entender cómo debe ser nuestro actuar. El tema del bienestar en el CADE es fundamental. No solo debemos estar bien académicamente, sino también emocionalmente”, sostuvo.

Claudia Sánchez, docente del nivel primario del Colegio Alternativo Talentos de Trujillo.

Finalmente, Juan Manuel Cárdenas, gerente general de LIBUT, afirmó que asistir al CADE le ha permitido recibir mucha información sobre cómo mejorar la calidad educativa. “El centro de la educación es la persona; las instituciones deben tomar conciencia de ello. Nosotros, como empresa, buscamos contribuir a este bienestar. Es crucial potenciar todas las competencias de los alumnos. Si se sienten bien, aprenderán mejor”, comentó.

Juan Manuel Cárdenas, gerente general de LIBUT.