La Municipalidad de Lima anunció que un tramo de la Vía de Evitamiento estará cerrado durante dos madrugadas debido a trabajos de remodelación. A continuación, todos los detalles de esta nueva restricción.

La Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos (Emape) instalará pórticos de señalización a la altura de los puentes Ricardo Palma y Huánuco , lo que afectará temporalmente la circulación vehicular en la arteria clave de Lima.

Por su parte, Lima Expresa explicó que habrá cierres totales y parciales durante horarios específicos, los cuales detallamos a continuación:

Del jueves 2 al viernes 3 , Emape iniciará el cierre parcial de la Vía de Evitamiento, en sentido sur a norte, en el horario de 11:00 pm a 5:00 am y, entre ese rango, se realizará el cierre total de la vía entre la 1:00 am a 4:00 am.

Por otro lado, del viernes 3 al sábado 4 se llevará a cabo el cierre parcial en sentido norte a sur en el horario de 11:00 pm a 5:00 am y, entre ese rango, se realizará el cierre total de la vía entre la 1:00 am a 4:00 am.

