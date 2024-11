El desalojo se ejecutó como parte de la “recuperación de espacios públicos” que está llevando a cabo el municipio metropolitano, con el objetivo de ampliar la Vía Expresa Sur. Si bien los comerciantes no se oponen al proyecto, piden al municipio que les otorgue más tiempo para retirar su mercadería, ya que las pérdidas económicas que enfrentan por día podrían superar los 7.000 soles, estimaron.

Los trabajadores del mercado se encontraron con maquinaria pesada y personal de fiscalización que irrumpió en el lugar (foto: Alessandro Currarino).

Operativo

Durante la mañana, los trabajadores del mercado se encontraron con maquinaria pesada y personal de fiscalización que irrumpió en el lugar, derribando muros y estructuras. Además, se reportó la rotura de una tubería de agua durante las labores. Los comerciantes aseguran que no recibieron una notificación adecuada y que, incluso, se les impidió retirar sus productos antes de ser desalojados.

Anita Urbina Chávez es una mujer que lleva 15 años trabajando en el mercado, vendiendo frutas. Ella asegura que sabía que se realizarían obras de la Vía Expresa y que, eventualmente, tendría que salir del lugar, pero nunca le informaron cuándo ni se les dio una fecha específica . “De la noche a la mañana, nos han botado. Ahora, ¿de dónde voy a sacar dinero? No nos dicen si nos van a reubicar. Pedimos ayuda al gobierno y a la municipalidad. Siempre hemos pagado arbitrios, pero ni siquiera se dignan a dar la cara. Nos han echado como si fuéramos delincuentes”, declaró en una entrevista con El Comercio.

“Nosotros votamos por las autoridades, y después nos botan así. ¿Qué clase de autoridades tenemos? Ya sabíamos que teníamos que salir, pero al menos nos hubieran dicho la fecha. Todo esto nos ha tomado por sorpresa . El alcalde de Lima debería ayudarnos. Exigimos una reubicación, que nos pongan en un lugar donde podamos seguir vendiendo. No importa si tenemos que pagar, pero al menos necesitamos un espacio para trabajar. No tenemos a dónde ir. Somos personas que trabajamos dignamente, y esto no es justo. Ni siquiera me dejan entrar para sacar mis cosas. Necesitamos apoyo”, mencionó.

Se derribaron muros y estructuras (foto: Alessandro Currarino).

Por otro lado, Carmen Becerra, vendedora de almuerzos en el mercado, relató que lleva trabajando en la zona hace 40 años y que nunca había vivido una situación similar. “No nos informaron que esto ocurriría hoy. El alcalde de Lima debería pensar en el pueblo. Nos está perjudicando gravemente, somos más de 200 trabajadores. Al menos debería habernos notificado con la debida anticipación que esto sucedería. Esto es un atropello”, afirmó.

“Todo empezó alrededor de las 5 de la mañana. Acá hay personas de la tercera edad. Nos están destruyendo el negocio, y ahora están destruyendo nuestros locales. Han entrado como vándalos, rompiendo nuestras mesas, sillas, entre otras cosas. Somos personas que realmente necesitamos el trabajo. Ahora ya no tenemos nuestra fuente de ingresos. Se debe construir, no destruir”, agregó.

“No nos queremos quedar. Hemos intentado dialogar para poder sacar nuestras cosas, pero no nos dejan. Los policías están actuando de manera arbitraria. No nos oponemos a la Vía Expresa, pero al menos dennos tiempo para retirarnos. Aquí hay muchas personas que han sacado préstamos del banco, que son madres de familia, que tienen hijos en la universidad. Que se pongan a pensar en eso. No es justo que actúen así”, añadió.

Los afectados expresaron su frustración por la falta de comunicación por parte de la Municipalidad de Lima, que no les brindó detalles sobre un posible proceso de reubicación ni sobre el tiempo con el que podrían contar para retirar sus productos . Según los comerciantes, la mayoría de los puestos fueron vaciados de manera violenta, con la intervención de efectivos policiales que los obligaron a abandonar el lugar sin posibilidad de recuperar su mercadería.

El Mercado Sarita Colonia no fue el único centro de abastos afectado por el operativo. Comerciantes de otros mercados cercanos, como el Mercado Charapitas y el Mercado Virgen del Carmen, también fueron desalojados en el marco de la misma operación de recuperación de espacios públicos.

Municipalidad de Lima asegura que comerciantes no contaban con licencia

Según la Gerente de Fiscalización de la Municipalidad de Lima, Mariella Falla, el operativo forma parte de la ampliación de la Vía Expresa Sur, que incluirá la recuperación de los espacios públicos en Surco, Barranco y San Juan de Miraflores. La funcionaria señaló que los comerciantes que operaban en los mercados no contaban con licencia de funcionamiento, lo que justificaría la intervención de la municipalidad.

“Esta es una recuperación que comenzamos en Barranco, ahora estamos en Surco y terminaremos en San Juan de Miraflores. El objetivo es liberar las áreas reservadas para la ampliación de la Vía Expresa Sur. Legalmente, los comerciantes no contaban con licencia para operar en este espacio, por lo que no podemos hablar de un plan de reubicación. Este es un área pública que ha sido trasladada a la Municipalidad Metropolitana de Lima”, expresó Falla.

Los comerciantes piden ser escuchados y que se les ofrezca un tiempo razonable para adaptarse a la nueva situación (foto: Alessandro Currarino).

Los comerciantes del Mercado Sarita Colonia exigen que la Municipalidad de Lima busque una solución que les permita continuar con sus negocios y evitar una catástrofe económica para sus familias. La falta de un plan claro de reubicación y la forma en que se ejecutó el desalojo genera incertidumbre y preocupación entre los afectados.

A medida que la municipalidad avanza con sus planes de urbanización, los comerciantes piden ser escuchados y que se les ofrezca un tiempo razonable para adaptarse a la nueva situación.

Las pérdidas económicas que enfrentan por día podrían superar los 7.000 soles (foto: Alessandro Currarino).