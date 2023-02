¡Puro poder del ARMY! Pese a que BTS decidió tomarse un pequeño descanso para poder seguir con sus vidas y compromisos individuales, para los ARMY peruanos (como se hacen llamar sus seguidores) eso no será impedimento para que mantengan vigente a sus ídolos. Y aquello se pudo confirmar con las sorprendes cifras del estreno de su concierto en cines ‘BTS: Yet to Come in Cinemas’.

Como sabemos, la banda decidió brindar un concierto gratuito en Corea Del Sur, noticia que paralizó a sus fanáticos, antes de anunciar que se darían una pausa puesto que algunos de los integrantes debían cumplir con el servicio militar, que en su país es de manera obligatoria y otros necesitan un espacio de su vida como icon para cumplir sus objetivos personales. Al ser la agrupación de k-pop más popular de Corea, el concierto que brindaron estuvo a la altura de su éxito, el cual fue grabado para posteriormente mostrarse por todo el mundo.

Cuatro meses después del concierto, este show por fin llegó a las salas de cine de nuestro país, reportando increíbles cifras gracias a su ‘fandom’, quienes siempre han demostrado su apoyo incondicional a los integrantes de la banda y que incluso sufrieron mucha decepción cuando se enteraron de este hiatus indefinido por parte de sus ídolos.

El usuario de Twitter ‘Soy Alpacine’, mostró los datos taquilleros de la cinta y afirmó que el largometraje estuvo a poco de llegar a los 45 mil asistentes a tan solo dos días de su estreno en cines. De hecho, informó que, en sus funciones del miércoles, ‘BTS: Yet to Come in Cinemas’ había llegado a más de 36 mil espectadores y que el día jueves sumó cerca de 9 mil más. Sin lugar a dudas este es todo un éxito taquillero de parte de la banda de K-pop.

“El 2do lugar fue para “BTS: Yet to Come in Cinemas” con casi 9 mil espectadores. Sumando lo que hizo en su excelente miércoles, su acumulado es casi 45 mil”, escribió.

#TaquillaPerú El 2do lugar fue para "BTS: Yet to Come in Cinemas" con casi 9 mil espectadores.



Sumando lo que hizo en su excelente miércoles, su acumulado es casi 45 mil pic.twitter.com/NqXqaHFcQt — Maykoll Calderón (@SoyAlPacine) February 3, 2023

Sin embargo, se puede presumir por qué las ‘ARMY’ se apresuraron a comprar sus entradas para el largometraje, ya que este solo estará disponible durante un corto tiempo y el último chance para poder verlo sería el día sábado 04 de enero antes de que abandone la taquilla peruana. ¿A qué se deberá este corto tiempo en carteleras?